Bitcoin fiyatı 74 bin dolara geriledi, kripto piyasalarda kıyamet koptu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde yaşanan Grönland gerilimi, ABD-İran gerilimi, Trump'ın ABD ekonomi yönetimindeki fevri hareketleri ve en sonunda değerli metallerin meme coin gibi hareket etmeye başlaması kripto para dünyasını yerle bir etti.

Kayıplar yüzde 45 oldu

Zaten sene başından beri toparlanamayan Bitcoin fiyatı değerli metallerde yaşanan büyük gel-git hareketi sonrasında bir tur daha düşerek 74.500$ seviyelerine kadar indi. Geçen yıl Ekim ayındaki zirvesinden yüzde 45 civarında değer kaybetti.

Bitcoin ile birlikte altcoinler de büyük çöküş yaşadı. Ethereum 2166$ seviyesine, Solana ise 96$ seviyesine kadar indir. Toplam piyasa pazar değeri 2.56 trilyon dolar ile son 1 yılın en düşüğüne gerilerken pek çok projenin çıkış fiyatının kat kat altına indiği gözlemleniyor.

Yeni dönemde kripto para piyasasının hangi yöne gideceği konusunda belirsizlik var. Trump'ın şahin tavrıyla bilinen FED başkan adayı ve gümrük vergilerinin akibeti tabloyu daha da karamsar hale getirebilir.



