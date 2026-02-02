Giriş
    Bitcoin fiyatı 74 bin dolara geriledi, kripto piyasalarda kıyamet koptu

    2026 yılının boğa getirmesini bekleyen kripto para yatırımcısı ardı ardına yediği darbelerle neye uğradığını şaşırdı. Bitcoin fiyatı 74 bin dolar direncini zorlamaya başladı. 

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yaşanan Grönland gerilimi, ABD-İran gerilimi, Trump'ın ABD ekonomi yönetimindeki fevri hareketleri ve en sonunda değerli metallerin meme coin gibi hareket etmeye başlaması kripto para dünyasını yerle bir etti. 

    Kayıplar yüzde 45 oldu

    Zaten sene başından beri toparlanamayan Bitcoin fiyatı değerli metallerde yaşanan büyük gel-git hareketi sonrasında bir tur daha düşerek 74.500$ seviyelerine kadar indi. Geçen yıl Ekim ayındaki zirvesinden yüzde 45 civarında değer kaybetti. 

    Bitcoin ile birlikte altcoinler de büyük çöküş yaşadı. Ethereum 2166$ seviyesine, Solana ise 96$ seviyesine kadar indir. Toplam piyasa pazar değeri 2.56 trilyon dolar ile son 1 yılın en düşüğüne gerilerken pek çok projenin çıkış fiyatının kat kat altına indiği gözlemleniyor. 

    Yeni dönemde kripto para piyasasının hangi yöne gideceği konusunda belirsizlik var. Trump'ın şahin tavrıyla bilinen FED başkan adayı ve gümrük vergilerinin akibeti tabloyu daha da karamsar hale getirebilir. 
     

