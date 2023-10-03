Bitcoin’de 35 Bin Dolar Rallisi Mi? Bitcoin Minetrix 500 Bin Dolara Koşuyor

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Lider kripto para birimi Bitcoin, ekim ayına ralliyle başladı. Eylül ayını 26 bin 970 dolar seviyesinden kapatan BTC, hareketli bir hafta sonu geçirerek 28 bin 450 dolara kadar yükseldi. Eylül ayını yüzde 5 ve geçtiğimiz haftayı yüzde 6,5 oranında yükselişle kapatan Bitcoin, S&P 500, Nasdaq, Altın ve Borsa İstanbul gibi majör yatırım araçlarından daha iyi performans gösterdi.

28 bin 450 dolara kadar yükselen Bitcoin, böylece son 6 haftanın en yüksek rakamına ulaştı ve hacimde yüzde 100’lük artış yaşadı. Ana direnç noktası 30 bine doğru hızlı bir ralli yakalayan Bitcoin, CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 28 bin 356 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin 400 dolar seviyesine ulaşmasını heyecanla bekleyen yatırımcılar, lider kriptonun hareketliliğinden memnun görünüyor.

Bitcoin’in yükseliş yaşaması altcoinleri ve Bitcoin ile ilgili ön satış etkinliklerini de olumlu yönde etkiliyor. Bitcoin madenciliği yapmanın zahmetsiz ve maliyetsiz bir yolunu vadeden Bitcoin Minetrix ön satışı, BTC fiyatındaki hareketlilikten nasibini alıyor. Bitcoin satın alacak bütçesi olmayan küçük yatırımcılar, Bitcoin Minetrix token satın almak için adeta sıraya giriyor.

Bitcoin Minetrix Nedir?

Bitcoin Minetrix projesi, merkeziyetsiz bir madencilik çözümü sunuyor ve yatırımcılarına BTC madenciliğini kolaylaştırma imkanı sağlıyor.

Projenin merkezinde Ethereum tabanlı ve ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olan Bitcoin Minetrix token bulunuyor. Kripto meraklıları sahibi oldukları Bitcoin Minetrix tokenleri stake ederek BTC madenciliği yapabiliyor.

Pahalı ve zahmetli bir süreç olan BTC madenciliğini daha ucuza yapmak isteyen yatırımcılar, ön satış etkinliğinde indirimli fiyatlardan Bitcoin Minetrix token satın alabiliyor.

BTC madenciliği ve staking özelliğini bir araya getiren proje, türünün ilk örneği olan Stake Et ve Madencilik Yap temasıyla öne çıkıyor.

Bitcoin Minetrix Stake Et ve Madencilik Yap Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Stake-to-Mine yani Stake Et ve Madencilik Yap sistemi için yatırımcıların öncelikli olarak BTCMTX token sahibi olması gerekiyor.

Ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan satın alınan BTCMTX tokenler staking mekanizması ile kilitleniyor ve yatırımcılar karşılığında Madencilik kredisi alıyor. Bulut Madenciliği Kredileri, madencilik süresi boyunca yakılıyor.

Yakma işleminin sonucunda ortaya çıkan BTC’ler ise kullanıcının cüzdanına transfer ediliyor.

Bitcoin Minetrix ekosistemine hem mobil hem de masaüstü uygulama üzerinden erişmek mümkün oluyor.

Bitcoin Minetrix Avantajları Neler?

Günümüzde BTC madenciliği oldukça maliyetli bir süreç olarak biliniyor. Madencilerin öncelikli olarak yüksek işlem gücü sağlayacak donanıma ihtiyacı bulunuyor. Pahalı cihazlar, donanımlar ve yazılımlar ile karmaşık matematik problemlerinin çözülmesi sonucu BTC madenciliği yapılabiliyor. Yani eskiden olduğu gibi tek bir dizüstü bilgisayar ile madencilik yapmak mümkün olmuyor.

Bitcoin Minetrix öncelikli olarak bu sistemi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar çok fazla teknik bilgiye sahip olmasa bile Bitcoin Minetrix platformunda BTC madenciliği yapabiliyor.

Bitcoin Minetrix’te kullanıcılar, token satın alma haricinde bir ödeme yapmıyor. Madencilik faaliyetlerinde söz konusu olan madencilik sözleşmesinin satın alımı veya fonların kaybedilmesi gibi riskler bulunmuyor. Ayrıca donanım bakımı, güncelleme ve yazılım sorunları için harcanan maliyetler de olmuyor. Erişilebilir olması, Bitcoin Minetrix’in her kesimden yatırımcının ilgisini çekmesine yol açıyor.

Bitcoin Minetrix ile yatırımcılar pasif gelir elde etme imkanı da buluyor. Devreye alınan staking mekanizması sayesinde BTCMTX token sahipleri, staking havuzundaki payları ve yıllık getiri yüzdeleri karşılığında ödüllendiriliyor. Proje sayfasına göre ETH bloğu başına ödülün mevcut oranıyla 158,5 BTCMTX olduğu görülüyor. Şu ana kadar stake edilen token miktarının ise 20 milyon adede yaklaşmış olması dikkat çekiyor.

Bitcoin Minetrix Token Nasıl Satın Alınır?

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Bitcoin Minetrix token ön satış etkinliği oldukça hızlı ilerliyor. Bitcoin hareketliliği ile ivme kazanan ön satışta şu ana kadar toplanan fonların 330 bin doları aştığı ve 500 bin dolara doğru koştuğu görülüyor.

Projenin native tokeni BTCMTX tokenin toplamda 4 milyar adet token arzı bulunuyor. Bu miktarın yüzde 42,5’i BTC madenciliği, yüzde 35’i pazarlama, yüzde 15’i topluluk ve yüzde 7,5’i staking mekanizması için ayrılıyor. Ön satışta proje ekibi 15 milyon dolar fon toplamayı hedefliyor.

Bitcoin Minetrix token aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. 10 aşaması bulunan ön satışta ne kadar erken satın alım yapılırsa o kadar düşük fiyatlarla karşılaşılıyor. Her aşamada token fiyatı yüzde 10 oranında artılıyor ve belirli sayıda token tahsisi bulunuyor.

Mevcut aşamasında Bitcoin Minetrix token 0,011 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Bitcoin Minetrix token fiyatının bir sonraki aşamada 0,0111 dolar olması hedefleniyor. Onuncu ve son aşamada ise yatırımcılar 0,0119 dolardan yatırım yapma imkanı buluyor.

Zahmetsiz BTC madenciliği çözümü sunan Bitcoin Minetrix token, ETH, USDT veya BNB ile satın alınabiliyor.

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