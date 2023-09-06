Bitcoin'de Yeni Hedef Ne? Bitcoin'e Alternatif Yeni Coin Dikkat Çekiyor

CryptoQuant verilerine göre lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde 25 bin 800 ila 26 bin dolar arasında seyrediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot Bitcoin ETF başvuruları ile ilgili durumu sürüncemede bırakması ve makroekonomik endişeler sebebiyle Bitcoin, yatırımcılarına belirsizliklerle dolu günler yaşatıyor.

Bitcoin’in geleceği ile ilgili çok sayıda öngörü bulunsa da yapılan analizler Eylül ayının Bitcoin için geçmişte de durgun geçtiğini gösteriyor. Göze çarpan senaryolar arasında yer alan ünlü kripto para analisti Dave The Wave, Bitcoin’inin ancak 2024 yılı içerisinde eski yüksek seviyelerine geri döneceğini ve 2025 yılında ciddi bir artış yaşayacağını öne sürüyor.

Gündemde geniş yer bulan spot Bitcoin ETF konusuna değinen JP Morgan analistleri ise Grayscale’in SEC’e karşı kazandığı hukuki zaferin, Bitcoin ETF’lerinde yaşanacak bir dalgalanmanın önünü açabileceğini iddia ediyor. Analistler, birden çok sayıda Bitcoin ETF’inin onaylanacağını ancak bu onayların Bitcoin fiyatı veya kripto para piyasası fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmayacağını belirtiyor. JP Morgan analistleri yorumlarında, konuya ilişkin Kanada ve Avrupa’daki benzer ETF’lerin performansını örnek gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Bitcoin, 26 bin 200 doları seviyesini aşmakta güçlük çekiyor ve CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 25 bin 737 dolardan işlem görüyor.

Düzenleyici baskısının kripto para piyasaları üzerindeki potansiyel etkisi gündemi meşgul etmeye devam ederken Bitcoin fiyatını düşmüş haliyle bile pahalı bulan yatırımcılar, dikkatini alternatif coin projelerine yönlendiriyor.

Bitcoin BSC ismiyle satışa sunulan yeni bir coin projesi, Bitcoin meraklısı yatırımcıların radarına takılıyor.

Bitcoin Alternatifi Yeni Kripto Projesi: Bitcoin BSC Nedir?

Bitcoin BSC (BTCBSC), Bitcoin’in Nisan 2011’de olduğu gibi, 0,99 dolar fiyatla satılan yeni bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor.

Ön satış etkinliği yeni başlayan ve Bitcoin’in 12 yıl önceki fiyatından Bitcoin BSC token satın alma imkanı sunan proje, Binance Akıllı Zincir üzerinde inşa edilen bir BEP-20 token olarak karşımıza çıkıyor.

Bitcoin BSC token ile proje ekibi, Stake-to-Earn yani Stake Et ve Kazan özelliğini yatırımcılara sunuyor. Yatırımcılar, stake ettikleri Bitcoin BSC tokenler karşılığında pasif gelir elde etme imkanı buluyor.

İş Kanıtı (Proof of Work) mekanizmasını kullanan Bitcoin yerine Bitcoin BSC, Proof of Stake yani Hisse Kanıtı’nı kullanıyor. Dolayısıyla Bitcoin BSC’de işlemlerin onaylanması için çok daha az çaba harcanıyor ve bu da tokeni Bitcoin’den daha hızlı ve verimli bir hale getiriyor. Bununla birlikte bir BEP-20 tokeni olduğundan Bitcoin BSC’de yüksek gaz ücretleri bulunmuyor.

Bitcoin BSC Ön Satışı Hızlı Başladı

Bitcoin fiyatını yüksek bulan kripto meraklılarını hedefleyen Bitcoin BSC ön satışı henüz başlamış olmasına rağmen hızlı ilerliyor. Ön satış sayfası üzerinden Bitcoin BSC token satın alma imkanı sunulurken bu yazı yazıldığı saat itibarıyla daha şimdiden 10 bin dolar üzerinde fon toplanmış olduğu görülüyor.

Ön satış etkinliğinde toplam BTCBSC token arzının yüzde 29’u yani 6 milyon 125 bin adedi yatırımcılara tahsis ediliyor. Totalde 21 milyon token arzı bulunan projedeki kalan 14 milyon 455 bin BTCBSC tokenin staking ödülleri için ayrıldığı ifade ediliyor.

BTCBSC ön satış etkinliğinde ilk etapta 4 milyon adet tokenin yatırımcısıyla buluşması ve tokenlerin 0,99 dolardan satılması planlanıyor. Ön satışın ivme kazanması durumunda 2 milyon 125 bin tokenin daha tahsis edilmesi bekleniyor.

Proje ekibi, Stake Et ve Kazan özelliği ile öne çıkmayı hedeflediğinden ön satış etkinliğinde satılmayan tüm Bitcoin BSC tokenlerin staking havuzuna ekleneceğini belirtiyor.

Bitcoin BSC Staking Mekanizması Nasıl Çalışıyor?

Pek çok ön satış etkinliğinin aksine Bitcoin BSC staking mekanizması daha şimdiden aktif bir şekilde yatırımcılara sunuluyor. Bitcoin BSC tokenleri stake eden yatırımcılar, pasif gelir elde etme imkanı buluyor.

Toplam token arzının yüzde 69’una denk gelen 14 milyon 455 bin tokenin, her 10 dakikada bir staking havuzu katılımcılarını ödüllendirmek için kullanılacağı belirtiliyor.

BTCBSC tokenlerini 7 gün stake etmeyi tercih eden yatırımcıların, toplam staking havuzu yüzdesine göre ödüllendirileceği ifade ediliyor.

Ön satış sayfasından erişilebilen staking paneline göre projede blok başında 0,25 BTCBSC ödülü bulunuyor ve bu yazı yazıldığı saat itibarıyla yıllık getiri yüzdesinin yüzde 134 bin 769 olduğu görülüyor.

Ön satış etkinliğini takiben BTCBSC tokenin BNB Akıllı Zincir DEX’inde listelenmesi ve ardından yatırımcıların stake ettikleri tokenler karşılığında günlük ödül kazanması planlanıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin ile ilgili karmaşa devam ederken alternatif coin projelerine yönelen yatırımcıları bekleyen Bitcoin BSC token, BNB, USDT veya ETH ile satın alınabiliyor.

Bitcoin BSC token ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılar, ön satış sayfasından teknik analiz dokümanını inceleyebiliyor ve Telegram grubuna katılarak sorularına yanıt bulabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Bitcoin'de Yeni Hedef Ne? Bitcoin'e Alternatif Yeni Coin Dikkat Ç