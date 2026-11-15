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    Bitcoin düşüşü derinleşiyor, milyarlarca dolar tasfiye edildi

    En kötü yıl performansından birine imza atan Bitcoin yeni bir düşüş dalgası daha başlattı. Yüzde 10 daha düşen Bitcoin fiyatı 63 bin doları zorluyor.            

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl 10 Ekim tarihinde inanılmaz bir düşüş yaşayarak piyasaları tepe taklak eden Bitcoin bu sene de performansından ödün vermiyor. Neredeyse koca bir yılı çöpe atan Bitcoin, henüz önemli bir destek bulabilmiş değil.

    Bitcoin neden düşüyor?

    Önce Binance borsasında yaşanan 6 milyar dolarlık siber saldırı, ardından Trump’ın ara seçimleri kaybetmesi ve son olarak Nvidia patronunun bitmek bilmeyen skandalları Bitcoin fiyatını inanılmaz kırılgan hale getirdi.

    Üzerine FED’in ikinci faiz arttırımının neredeyse kesin hale gelmesi ve KAVA projesinin saldırıya uğraması da eklenince Bitcoin ikinci düşüş dalgasını başlattı. Uzmanlar 68 bin dolarda tutunmasını beklerken 63 bin dolarda bile tutunamayacak gibi görünüyor.

    Yaşanan düşüşlerle kayıplar yüzde 25 seviyelerine yaklaşırken altcoin piyasası ise neredeyse kepenk kapatacak hale geldi. Ethereum 1700$ seviyelerini yoklarken 2026 yılının yıldızı ZEC de 1700$ seviyelerinden yüzde 50 düşerek 800$ seviyelerini zorlamaya başladı. Binance kurucusu CZ’nin projesi olarak bilinen Aster de yüzde 30 civarında düşerek 50 cent altına geriledi. Son 24 saatte 1.8 milyar dolar kaldıraçlı işlemlerde tasfiye edildi.

    Hali hazırda bazıları CZ’nin Binance borsasının zararını karşılamak için piyasayı manipüle ettiğini iddia ederken bazıları da Trump ailesinin son bir vurgun yaptığı görüşünde. Ne var ki hiç kimse bu düşüşün nerede duracağını bilmiyor.

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