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    Nvidia skandalı Bitcoin fiyatını vurdu

    Geçen haftadan bu yana gerek ABD seçimleri gerek Binance saldırısı gerekse de Nvidia bünyesinde yaşanan skandallar kripto para yatırımcısını da etkiledi. Bitcoin fiyatı 1 haftadır durmaksızın düşüyor

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Nvidia patronu Jensen Huang’ın en prime döneminde adının aşk skandallarına karışması teknoloji piyasasını alt üst ederken kripto para piyasası da bundan nasibini aldı. Skandalın ortaya çıkmasından bu yana Bitcoin fiyatı durmaksızın düşüyor ve piyasalarda büyük bir tedirginlik hakim durumda.

    Bitcoin yine düşüyor

    Krizin başlangıcından önce 82 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin, haber ile birlikte düşüşe geçti. Sırasıyla 79 bin dolar, 75 bin dolar, 72 bin dolar ve 69 bin dolar desteklerini bir hafta içerisinde kırarak 67500$ seviyelerine iğne attı. Düşüş oranı yüzde 18 seviyelerine ulaştı. Ethereum da yine 2500$ seviyelerini kırmak üzere iken kendisini 1900$ civarında buldu.

    Bu dönemde Trump hükümetinin ara seçimleri kaybetmesi ve kripto para düşmanlığı ile bilinen Elizabeth Warren’ın Senato Bankacılık komitesinin başına geçecek olması da darbenin şiddetini arttırdı. Bu denli olumsuz gelişmeler ile birlikte Bitcoin fiyatının yılı daha düşük seviyelerde kapatacağı beklentisi güçlendi. ABD hükümetinin İran ile yeni bir çatışmaya girmesi durumunda kripto para piyasalarının beli iyice bükülecek.

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