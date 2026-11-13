Nvidia skandalı Bitcoin fiyatını vurdu

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia şirketinde yaşanan skandal ve ABD’deki siyasi gelişmeler kripto para piyasasını sarstı. Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında çıkan haberlerin ardından düşüşe geçen Bitcoin, bir hafta içinde 82 bin dolar seviyesinden 67 bin 500 dolara geriledi. Yüzde 18 oranında değer kaybeden piyasada, Ethereum da 1900 dolar seviyelerine kadar çekildi. Olumsuz haberlerin etkisiyle piyasada yıl sonuna kadar düşüşün süreceği beklentisi hakim. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nvidia patronu Jensen Huang’ın en prime döneminde adının aşk skandallarına karışması teknoloji piyasasını alt üst ederken kripto para piyasası da bundan nasibini aldı. Skandalın ortaya çıkmasından bu yana Bitcoin fiyatı durmaksızın düşüyor ve piyasalarda büyük bir tedirginlik hakim durumda.

Bitcoin yine düşüyor

Krizin başlangıcından önce 82 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin, haber ile birlikte düşüşe geçti. Sırasıyla 79 bin dolar, 75 bin dolar, 72 bin dolar ve 69 bin dolar desteklerini bir hafta içerisinde kırarak 67500$ seviyelerine iğne attı. Düşüş oranı yüzde 18 seviyelerine ulaştı. Ethereum da yine 2500$ seviyelerini kırmak üzere iken kendisini 1900$ civarında buldu.

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Bu dönemde Trump hükümetinin ara seçimleri kaybetmesi ve kripto para düşmanlığı ile bilinen Elizabeth Warren’ın Senato Bankacılık komitesinin başına geçecek olması da darbenin şiddetini arttırdı. Bu denli olumsuz gelişmeler ile birlikte Bitcoin fiyatının yılı daha düşük seviyelerde kapatacağı beklentisi güçlendi. ABD hükümetinin İran ile yeni bir çatışmaya girmesi durumunda kripto para piyasalarının beli iyice bükülecek.

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