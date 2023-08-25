Bitcoin Enflasyona Karşı Paranızı Korur Mu? Topluluk Destekli Kripto Projeler Bitcoin'e Alternatif Olabilir Mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin, yıllardır bir tür enflasyondan korunma yöntemi olarak görülüyor. 2009 yılındaki çıkışından bu yana Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesini yaşadıktan sonra geçen yıl piyasa değerinin neredeyse yüzde 75’ini kaybetmiş olmasına rağmen enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyen yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Geçtiğimiz haftanın sonlarında yaşanan volatilite, artan faiz oranları ve düşük piyasa likiditesine bakıldığında Bitcoin’in aşağı yönlü hareketi kripto topluluğunu tedirgin ediyor. Diğer taraftan dolar ekosistemi dışındaki ülkeler, ABD’deki faiz artırımları sonucu yerel para birimlerinin değer kaybetmesi nedeniyle Bitcoin’den kazanç elde etme şansı buluyor. Peki, gerçekten de Bitcoin enflasyona karşı paranızı korur mu? Bitcoin fiyatının yıllar içerisindeki TL karşılığı bize ne söylüyor?

Bitcoin Enflasyona Karşı Paranızı Korur Mu?

CoinGecko verilerine göre Bitcoin bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 26 bin dolardan işlem görüyor ve bu miktar mevcut kur ile 666 bin TL’ye tekabül ediyor.

Geçtiğimiz yıl 27 Aralık performansına baktığımızda ise Bitcoin’in 2022’nin başından yıl sonuna kadar yüzde 64 değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Yıla 46 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin’in 2022 içerisinde en yüksek 55 bin dolar ve en düşük 15 bin 400 dolar seviyesini gördüğünü biliyoruz. Yılın son haftasında 16 bin dolar seviyesindeki Bitcoin o günkü dolar kuru olan 18,68 TL’den hesaplandığında 298 bin TL’ye tekabül ediyor.

Bir sene daha geriye gidip BTC’nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara yükseldiği 10 Kasım 2021’e baktığımızda ise o günkü dolar kuru olan 9,74 TL ile 1 BTC’nin 672 bin TL’ye karşılık geldiğini görüyoruz.

Tüm bu bilgiler ışığında BTC’nin 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından 2022’de yüzde 75 değer kaybettikten sonra 2023’te yavaş yavaş toparlanmaya başlamış olmasına ve ülkemizdeki enflasyon artışına rağmen BTC’nin bugünkü değeriyle TL varlıkları enflasyona karşı korumada sorun yaşadığı sonucu çıkıyor.

Bu hesaplamaları yapan sektörün deneyimli kripto yatırımcıları, Bitcoin yerine arkasına güçlü bir topluluğu alan kripto projelere yöneliyor.

Topluluk Destekli Wall Street Memes BTC Alternatifi Olabilir Mi?

BTC alternatifi proje arayışında olan deneyimli yatırımcılar, ünlü milyarder Elon Musk’ın da radarına girmiş olan ve borsa listelemeleri öncesi düşük fiyattan Wall Street Memes token satın alma imkanı sunan topluluk odaklı WSM token projesine yoğun ilgi gösteriyor.

Dogecoin’in babası olan ve köpek temalı meme coin’e yaptırdığı ralli ile kripto tarihine geçen Musk’ın Wall Street Memes projesinin resmi Twitter hesabıyla birden fazla kez etkileşime geçmiş olması, Bitcoin’in volatil seyrinden tedirgin olan ve yeni bir coin projesi arayan yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Musk’ın yanı sıra WSM tokenin arkasındaki geniş topluluk ve projenin çıkış noktası da takdir topluyor. 2021 tarihli GameStop olayını milat kabul eden proje, Wall Street devlerine karşı kazanılan zaferin tokenize edilmiş bir hali olarak kendini konumlandırıyor.

Tüm sosyal medya kanallarında toplamda 1 milyondan fazla üyesi bulunan WSM topluluğunun da tokenin fiyat seyri üzerinde etkili olacağı düşünülüyor. Wall Street Memes topluluğunun gerçekleşecek borsa listelemeleri sonrasında projenin native tokeninin ivmelenmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliği ile çok kısa sürede 25 milyon dolardan fazla fon toplamayı başarmış olan Wall Street Memes ekibi, listelemeler öncesindeki hedef olan 50 milyon dolara emin adımlarla ilerliyor.

Yakın zamanda yapılan açıklamaya göre Wall Street Memes token’in merkezi borsalarda 27 Eylül tarihinde listelenmesi bekleniyor. WSM tokenin hangi borsalarda listeleneceği henüz netlik kazanmazken proje ön satış sayfasında bu borsaların sektörün lider isimleri olduğu bilgisine yer veriliyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1636924379086077954

Wall Street Memes Ön Satışı Devam Ediyor

27 Eylül’deki borsa listelemeleri sonrasında muhtemelen token fiyatı yükselmeden önce Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcılar, devam eden ön satış etkinliğine katılabiliyor.

Ön satış etkinliği sayfasına göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla kripto meraklıları, 0,0337 dolar karşılığında 1 Wall Street Memes tokene yatırım yapabiliyor.

Şu ana kadar toplanan fonların 25 milyon doları geçtiği görülürken devreye alınan staking mekanizmasının gösterge paneli de dikkatleri üzerine çekiyor.

Topluluk odaklı bir proje olduğunu her fırsatta dile getiren proje ekibi, Wall Street Memes token sahiplerine pasif gelir elde etme imkanı sunan staking mekanizması ile yatırımcıların stake ettiği tokenlerden ek gelir kazanmasını amaçlıyor.

Henüz devreye alınan staking özelliğinde şu ana kadar stake edilen Wall Street Memes token miktarının 200 milyonu geçtiği ve hızla arttığı görülüyor.

Elon Musk’ın etkileşimleri ile birlikte 1 milyon kişilik bir topluluk tarafından desteklenen Wall Street Memes token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak hem Ethereum hem de Binance Akıllı Zincir üzerinden satın alınabiliyor.

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Bitcoin Enflasyona Karşı Paranızı Korur Mu? Topluluk Destekli Kri