Bitcoin fiyatında işler tersine dönüyor: MicroStrategy artık satış tarafında

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllar sürekli Bitcoin satın alarak kurumsal yatırımcılara da güven aşılayan MicroStrategy, son 1 yıldır düşüş trendinden çıkamayan Bitcoin nedeniyle varlıklarında yeniden yapılandırmaya gidiyor. Bundan sonra alım değil satım tarafında.

Bitcoin yatırımcısı perişan

ABD-İran arasında varılan ateşkes ile piyasalarda olumlu bir hava oluşmuştu ancak sürekli ihlal edilen ateşkes ve Hürmüz Boğazı sorunu global piyasayı da olumsuz etkiledi. Artan enflasyon nedeniyle FED faiz indirmekten vazgeçince işler tersine döndü.

Soğuk cüzdan sahiplerine büyük şok 1 gün önce eklendi

Bitcoin fiyatı bir süre toparlandıktan sonra yeniden düşüş trendine girdi. Uzun vadeli bir kazanç oluşturmayınca MicroStrategy artık elindeki BTC varlıklarından bir kısmını elinden çıkararak maliyetleri karşılama yoluna gitti.

Her seviyeden alınır diyerek yatırımcıyı da peşinden sürükleyen MicroStrategy önümüzdeki dönemde 5 milyar dolarlık BTC satışı için onay aldı. Diğer taraftan hemen her hafta sonu Trump hükümetinin İran’a yönelik saldırı hazırlığı gidişatı olumsuz etkiliyor.

Yaklaşık 1 aydır 63 bin dolar bandı üzerinde tutunmaya çalışan Bitcoin fiyatı gelişmelerle birlikte yeniden 62 bin dolar bandına yaklaştı. Satış baskısının sürmesi halinde yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının yeni bir düşüş dalgası başlatacağını düşünen çoğunlukta.

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