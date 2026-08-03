Bitcoin fiyatında işler tersine dönüyor: MicroStrategy artık satış tarafında

Bitcoin yatırımcısı perişan
ABD-İran arasında varılan ateşkes ile piyasalarda olumlu bir hava oluşmuştu ancak sürekli ihlal edilen ateşkes ve Hürmüz Boğazı sorunu global piyasayı da olumsuz etkiledi. Artan enflasyon nedeniyle FED faiz indirmekten vazgeçince işler tersine döndü.
Bitcoin fiyatı bir süre toparlandıktan sonra yeniden düşüş trendine girdi. Uzun vadeli bir kazanç oluşturmayınca MicroStrategy artık elindeki BTC varlıklarından bir kısmını elinden çıkararak maliyetleri karşılama yoluna gitti.
Her seviyeden alınır diyerek yatırımcıyı da peşinden sürükleyen MicroStrategy önümüzdeki dönemde 5 milyar dolarlık BTC satışı için onay aldı. Diğer taraftan hemen her hafta sonu Trump hükümetinin İran’a yönelik saldırı hazırlığı gidişatı olumsuz etkiliyor.
Yaklaşık 1 aydır 63 bin dolar bandı üzerinde tutunmaya çalışan Bitcoin fiyatı gelişmelerle birlikte yeniden 62 bin dolar bandına yaklaştı. Satış baskısının sürmesi halinde yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının yeni bir düşüş dalgası başlatacağını düşünen çoğunlukta.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii