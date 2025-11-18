Bitcoin fiyatında bıçak kemiğe dayandı, düşüşler artık bir sebebe dayanmıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör FED faiz indirimi ve parasal genişleme beklentisi ile Ekim ayı başında tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin fiyatı ne var ki sadece 1 ay sonra inanılmaz bir noktaya geldi. Artık kimse düşüşlerin neye dayandığını anlayamıyor.

Bitcoin fiyatı anlamsızca düşüyor

Özellikle 10 Ekim tarihindeki şok darbesinin arkasında Donald Trump ve bir süre önce cezasını affettiği eski Binance patronu CZ’nin olduğu iddiaları yatırımcı tarafında kırılıma sebep oldu. Piyasaya güveni kalmayan yatırımcı artık yoğurdu üfleyerek yemeye başladı.

Bireysel yatırımcı tarafında piyasaya can suyu olacak beklenen likidite akışı gelmeyince yük kurumsal yatırımcının omzuna yüklendi ancak o da çare olamadı. Her düşüş hareketinde kaldıraçlı işlemlerde uzun pozisyon açan yatırımcılar da haliyle piyasa yapıcıların tek besin kaynağı haline geldi.

Bitcoin fiyatı dibe doğru yol aldı 3 gün önce eklendi

Ekim ayı başında yaşanan rekor seviyeden sonra Bitcoin fiyatı düzenli olarak düşüyor. PayPal ve Mastercard tarafında stabil kripto para hamlesi gibi pek çok olumlu habere rağmen Bitcoin bir türlü beklenen hareketi yapamadı. Geçtiğimiz hafta bir atakla 100 bin dolar üzerine çıksa da tutunamadı ve dün itibariyle 89 bin dolar seviyesine yaklaştı. 24 saat içerisinde kaldıraçlı işlemlerde 1 milyar dolar civarında varlık tasfiye edildi.

Kripto korku ve açgözlülük endeksinin yılın en düşük noktası olan 15 puana kadar düşmesi ise yatırımcının kolay kolay piyasaya taze nakit sokmayacağını gösteriyor. 4 trilyon dolara kadar çıkan piyasanın toplam değeri 3.1 trilyon dolara düşmüş durumda. Ethereum fiyatının da 3000$ altına sarkarak Bitcoin hakimiyetini zorlamaktan yetersiz kalması altcoin piyasasının da iyice düşmesine sebep oldu.

Diğer taraftan Baron Trump’a ait olduğu düşünülen hesapların her düşüş öncesinde düzenli olarak yüz milyonlarca dolarlık kısa pozisyon açması ve ilginç bir şekilde piyasa yapıcıların bu pozları likidite edecek hamle yapmaması yatırımcıyı iyice piyasadan soğutmuş durumda.

