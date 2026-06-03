Bitcoin 65 bin doların altına düştü, 2 milyar dolar tasfiye edildi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2026 yılı da kripto para yatırımcıları için iyi geçmiyor. Donald Trump’ın seçimleri kazandığı günden bu yana bir türlü yüzü gülmeyen kripto para yatırımcısı bir darbeyi de 2026 yılından yedi. Son 2 yıldır Bitcoin fiyatının en düşük olduğu dönemler yaşanıyor.

Bitcoin dibi bir türlü bulamadı

Aslında uzun süredir Bitcoin fiyatının büyük bir düşüş yaşayacağı bazı uzmanlar tarafından dile getiriliyordu. Geçen yıl 10 Ekim tarihinde yaşanan büyük düşüş ile bu kehanetin gerçekleştiği düşünülmüştü. Ne var ki asıl tetikleyici MicroStrategy’nin Bitcoin satması oldu.

ABD-İran arasında yaşanan savaşın son dönemde bir nebze de olsa hafiflemesi bile Bitcoin’in yükselmesine yetmedi. Üzerine piyasanın en çok Bitcoin varlığına sahip olması nedeniyle yatırımcının hep tedirgin olmasına neden olan MicroStrategy’nin Bitcoin satmaya başlaması eklenince kıyamet koptu.

Microstrategy test köşe yaptı 1 gün önce eklendi

Michael Saylor her fırsatta Bitcoin satın alınmasını tavsiye etse de yatırımcı için deyim yerindeyse cin şişeden çıktı. Bundan sonra MicroStrategy’nin Bitcoin satmayacağının garantisi yok. Toplam Bitcoin varlığının neredeyse yüzde 5’in sahip olan bir firmanın ticari kaygılar nedeniyle satışa başlaması haliyle piyasayı da alt üst edecektir.

Bayram haftasında 76 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin, direnci kıramayınca adeta tepetaklak oldu. Önce 72000 dolar desteğine geri çekilen Bitcoin fiyatı burada da tutunamayınca vadeli piyasalarda 65 bin dolar altına kadar çekildi. 24 saat içerisinde uzun ve kısa pozlarda olan 1.84 milyar dolar tasfiye edildi.

Uzmanlar Bitcoin fiyatının henüz dibi bulamadığı konusunda uyarı yapıyor. 65 bin dolar desteği kırıldığı takdirde önce 62 bin dolar seviyesi sonrasında ise 59 bin dolar seviyesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu durumda yatırımcı için 2026 yılı da tamamen boşa gitmiş olacak.

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