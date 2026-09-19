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    Bitcoin fiyatı yeniden 81 bin dolar üzerinde, ZEC durdurulamıyor

    Bitcoin fiyatı hafta başında FED faiz artışı ve Hürmüz Boğazı geriliminden dolayı tedirgin edici şekilde düşerken hafta sonunda ise umut verici şekilde yükseliyor. 

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Yıl başından bu yana gerek ekonomik kriz gerekse ABD-İran geriliminin yansımaları nedeniyle zor günler geçiren kripto para yatırımcıları hafta sonuna biraz daha rahat bir nefes alarak girdi. Petrol fiyatlarının sürekli yükselmesi ve FED’in faiz arttırması sonrasında kısmi düşüş yaşayan Bitcoin çabuk toparlandı.

    Bitcoin fiyatı eski yerine geldi

    Geçen haftaya 81000$ bandını zorlayarak giren Bitcoin fiyatı FED faiz arttırımı ve Hürmüz Boğazındaki gerilim nedeniyle geri çekilerek 75 bin dolar altına kadar inmişti. FED’in ikinci kez faiz arttıracağı ihtimalinin artması üzerine düşüşün derinleşeceği düşünülürken Bitcoin sürpriz yaptı.

    Perşembe gününden itibaren yükseliş trendine giren Bitcoin fiyatı yeniden 81000$ üzerine kendisini atmış durumda. Dün geceden bu yana bu çizgiyi korurken uzmanlar 82200$ seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirtiyor. Trump’ın yine son günlerde İran ile barış olabileceğini ima eden açıklamaları gündeme otururken Bitcoin fiyatı bu ivmeyle yükselişini sürdürebilir.

    Diğer taraftan geçtiğimiz aylarda siber saldırıya uğrayan ve sınırsız coin basılabildiği ortaya çıktıktan sonra 250$ seviyelerine kadar düşen gizlilik odaklı ZEC şu anda 1500$ seviyesini aşmış durumda. Yani 6 katlık bir yükseliş söz konusu. Önceki yıl hesap edildiğinde ise 60 kat civarında bir artıştan bahsedilebilir. 

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