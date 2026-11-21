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Oynat Kripto piyasasında sert düşüşler sürerken Kraken borsasında ilginç bir olay yaşandı. Borsadaki likidite sorunu nedeniyle Bitcoin fiyatı aniden 16 bin 900 dolara kadar düştü. Fırsatı değerlendiren birçok kullanıcı ucuz fiyattan alım yaptı. Fiyatın hızla tekrar yükselmesiyle yatırımcılar üç kat kazanç sağladı. Yaşanan bu hata Kanada doları paritesindeki diğer kripto paraları da etkiledi. Hata giderilse de oluşan büyük zarar ve yapılan alımların akıbeti belirsizliğini koruyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kripto para piyasaları yine tarihi düşüşlerinden birisini yaşıyor. Daha önce Kara Pazartesi olarak anılan günlerde yaşanan düşüşler bu kez Kara Cuma günü yaşandı. Bitcoin fiyatı derinlere iğne atarak spot piyasada bile stop emirleri patlattı.

Bitcoin fiyatında neler oluyor?

Dün bahsettiğimiz ölüm kesişiminin ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar direncini de kırarak 55 bin dolar çizgisine geldi. Ne var ki darbe bununla sınırlı kalmadı. Kraken borsasının Kanada uzantısında likidite hatası nedeniyle Bitcoin fiyatı 16900 ABD dolarına yani 24000 Kanada doları seviyesine düştü.

Bitcoin tepetaklak oldu 15 sa. önce eklendi

Bunun bir hata olduğu düşünülse de uzun bir süre bu seviyelerde alım satım yapıldı. Sosyal medyada onlarca Bitcoin satın alan hesaplar bunu paylaştı. Daha da kötüsü bir süre sonra fiyat 78700 CAD seviyesine çıktı. Bu seviyede de satışlar yapıldığı görüldü. Yani neredeyse 3 kat kazanç oldu.

Borsa saatler sonra hatayı fark ederek düzeltti ancak bu hatanın sadece Bitcoin değil CAD eşli pek çok kripto parada yaşandığı anlaşıldı. Normalde 1 Kanada doları 0.73 ABD doları ancak borsanın likidite sorunu yaşadığı ve bu oranın 3.3 ABD doları seviyesine çıktığı anlaşıldı. Zaten fiyat oynaklığı da bu zaman aralığında meydana geldi.

Hata giderilse de 16900 dolar seviyesinden Bitcoin alanların durumunun ne olacağı belirsiz. Borsa bunlara el koyup aynı fiyattan geri mi alacak bilinmiyor. Zira şu anda çok büyük bir avantaj elde edildi. Ayrıca borsanın kendisinde de büyük bir zarar oluşmuş durumda.

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