Bitcoin için 100 Bin Dolar tahmini! BTC20 aynı trendi yakalar mı?

Tam Boyutta Gör Gelecek yıl gerçekleşmesi beklenen ve her gün çıkarılacak toplam Bitcoin sayısının yarıya indirilmesi olarak tanımlanan Bitcoin Halving öncesinde lider kripto para biriminin performansının ne yönde olacağına ilişkin çeşitli teoriler ve öngörüler üretilmeye devam ediyor.

Bir süredir uykuda olan Bitcoin balinalarının ve kurumsal yatırımcıların geçtiğimiz günlerde milyonlarca dolar değerindeki BTC’yi hareket ettirmesi, kripto topluluğu arasında “Bitcoin 100 bin dolar olur mu?” sorusuna yol açtı.

Zincir üstü veri uzmanı Lookonchain’in 22 Temmuz tarihinde, tam 11 yıldır uykuda olan bir BTC balinasının uyandığını ve yaklaşık 37,8 milyon dolar değerindeki BTC’nin tamamını yeni bir adrese aktardığını paylaşması, bu teorileri destekleyerek Bitcoin’in fiyatının halving öncesinde 100 bin dolara yükselme ihtimalinin arttığı yorumuna neden oldu.

Bitcoin 100 bin dolar tahminini destekleyen haberlerden bir diğeri ise İngiltere’nin önde gelen bankası Standard Chartered’in Bitcoin fiyat tahminindeki revizesi oldu.

Banka, Nisan ayında paylaştığı 2024 sonu tahminlerinde, bankacılık krizi de dahil olmak üzere bir dizi gelişme sebebiyle Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesine yükselme potansiyeli taşıdığını söylemiş ancak Temmuz ayında bu tahminleri revize ederek bu yılın sonuna kadar 50 bin ve 2024’ün sonuna kadar 120 bin dolar beklentisinde olduğunu dile getirmişti.

Yapılan bu tahminler düşük fiyatlardan Bitcoin satın almış olan yatırımcılar arasında büyük heyecan yaratırken geçmişte BTC yatırımı yapma fırsatını kaçırmış olan kripto meraklılarını ise bir miktar üzdü.

Tam da bu noktada küçük yatırımcıları hedefleyen ve bir tür Bitcoin nostaljisi yaratma hedefiyle hareket ederek 1 dolardan BTC20 token satın alma imkanı sunan bir ön satış etkinliği, kripto yatırımcıların radarına girmeyi başardı.

Bitcoin’e Geri Dönelim: BTC20 Token Nedir?

100 bin dolar seviyelerine yükselmesi beklenen lider kripto para birimi Bitcoin’in yaşam döngüsünü tekrarlayarak küçük yatırımcıların yer alabileceği bir alternatif sunma hedefinde olan BTC20 projesi, “Bitcoin’e Geri Dönelim” sloganıyla hayata geçiriliyor.

Bitcoin’in başarısını hareket noktası kabul eden proje ekibi, yeni bir ERC-20 tokeni olan BTC20 token satın almak isteyen yatırımcılar için bir ön satış etkinliği düzenliyor.

BTC20 token projesinde tahmin edildiği üzere neredeyse her aşamada Bitcoin’in izlerine rastlanıyor.

BTC20 token, Bitcoin’in kısa bir süreliğine de olsa 1 dolar satılmasına ithafen ön satış etkinliğinde 1 dolar karşılığında satışa sunuluyor ve herhangi bir fiyat artışı planlanmadığı görülüyor.

Bununla birlikte 2011 yılındaki 6,05 milyon adet token arzı bulunan Bitcoin’de olduğu gibi BTC20 ön satış etkinliği için de aynı miktarda token tahsis ediliyor.

BTC20 coinin toplam arzı ise yine Bitcoin’de olduğu gibi 21 milyon adet olarak gerçekleşiyor ve ön satış etkinliğinde satışa sunulmamış olan 14,95 milyon adet tokenin, BTC20 stake eden yatırımcıları ödüllendirmek için kilitleneceği belirtiliyor.

Proje ekibi, BTC20 tokenlerin stake edilerek pasif gelir elde etme fırsatı sunmasını ve Bitcoin’in başarısını yakalayarak yatırımcısına kar sağlamasını hedefliyor.

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BTC20 Ön Satış Etkinliği Devam Ediyor

Bitcoin muadili olmaya aday bir altcoin projesinde erken yatırımcı olma imkanı sunan BTC20 ön satış etkinliğinin ilk aşamasında 3 milyon adet BTC20 token satışa sunuluyor.

1 dolarlık fiyatla satılacak 3 milyon adet token bittiğinde ikinci bölüm olan 3,05 milyon tokenin daha yatırımcıların beğenisine sunulacağı ifade ediliyor.

Proje ekibi ikinci aşamadaki 3,05 milyon adet tokenden elde edilen fonların proje geliştirme, pazarlama ve stratejik iş ortaklıkları için kullanılacağını belirtiyor.

BTC20 ön satış etkinliği sayfasında yer alan güncel bilgilere göre şu ana kadar 1,5 milyonun üzerinde BTC20 token satılmış olduğu ve etkinliğin oldukça hızlı ilerlediği görülüyor.

Projeye talep gösterilmesinde projenin staking sözleşmesinin etkili olduğu yorumu yapılıyor. Yol haritasına göre pasif gelir sağlayacak olan staking sözleşmesinin, Bitcoin ile aynı oranda token ödülü verecek şekilde programlandığı ve bu sebeple son BTC20 coinin yaklaşık 120 yıl içerisinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Staking mekanizmasının ayrıca ağı güvenceye alma konusunda da fayda sağlayacağı ifade ediliyor.

Proje ekibi katılımcıların, kilitledikleri BTC20 token miktarıyla doğru orantılı olarak ödül kazanacağı bilgisini sıklıkla vurguluyor. Staking mekanizması ile pasif gelir şansı sunması planlanan BTC20 tokenin fiyatının, Bitcoin fiyat tahminlerinde olduğu gibi günün birinde 100 bin dolara kadar çıkması umut ediliyor.

BTC20 ön satış etkinliğinin ve token dağıtımının 2023 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Teknik analiz dokümanında yer alan yol haritasına göre 2023’ün son çeyreği ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise satışa sunulmamış olan 14,95 milyon tokenin kilitlenmesi ve staking mekanizmasının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bitcoin’in başarısını yenileme hayali ile geliştirilen BTC20 tokene yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ETH, Tether veya BNB kullanarak hem Ethereum hem de Binance Akıllı Zinciri üzerinden BTC20 coin satın alma imkanı buluyor.

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