Bitcoin için kuantum alarmı: Coinbase 150 milyon dolarlık "savunma fonu" kurdu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasında uzun süredir teorik bir risk olarak görülen kuantum tehdidi, artık sektörün en büyük oyuncularını doğrudan harekete geçirmiş durumda. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Bitcoin’i kuantum bilgisayarlara karşı korumak için 150 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturduğunu açıkladı.

Bitcoin’in güvenliği, bugüne kadar eliptik eğri kriptografisine dayanan yapısı sayesinde “kırılamaz” olarak görülse de kuantum hesaplama alanındaki son gelişmeler bu varsayımı giderek zayıflatıyor. Klasik bilgisayarlar için pratikte imkânsız olan özel anahtar türetme süreci, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar karşısında teorik olmaktan çıkıp uygulanabilir bir saldırı senaryosuna dönüşüyor. Son dönemde yapılan araştırmalar ise bu senaryonun düşündüğümüzden çok daha yakın olabileceğine işaret ediyor.

9 Dakikalık Tehdit: Bitcoin İçin Pencere Daralıyor

Google Quantum AI öncülüğünde yayımlanan ve Ethereum araştırmacısı Justin Drake ile Stanford kriptografı Dan Boneh’un da katkı sunduğu yeni çalışma, kuantum tehdidinin boyutunu dramatik biçimde yeniden tanımlıyor. Araştırmaya göre, 500.000’den az fiziksel kübite sahip bir kuantum bilgisayar, Bitcoin’in eliptik eğri kriptografisini yaklaşık 9 dakika içinde kırabilir. Bu süre, Bitcoin ağındaki ortalama blok onay süresi olan 10 dakikanın altında kalıyor. Başka bir deyişle, teorik olarak bir saldırgan, işlem ağa yayıldıktan sonra blok onaylanmadan önce özel anahtarı türetebilir. Araştırmada bu tür bir senaryonun başarı olasılığı ideal koşullar altında %41 olarak hesaplanıyor.

Daha da çarpıcı olan ise gereken donanım ölçeği: Önceki tahminler yaklaşık 9 milyon kübit gerektirirken, yeni model bu eşiği yaklaşık 20 kat aşağı çekiyor. Bu da kuantum tehdidinin zaman çizelgesini ciddi biçimde öne çekiyor.

Bu gelişmelerin hemen ardından Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Bitcoin’in kuantum sonrası döneme hazırlanması için doğrudan devreye girdi. San Francisco’da düzenlenen bir zirvede konuşan Armstrong, geliştiricilerin kuantum dirençli çözümler üretmesini desteklemek amacıyla 150 milyon dolarlık “Kuantum Savunma Fonu” oluşturduklarını duyurdu. Armstrong’un bu adımı, şirketin daha önceki temkinli yaklaşımından belirgin bir kopuşu temsil ediyor. Coinbase, yılın başında kuantum risklerini değerlendirmek için bağımsız bir danışma kurulu kurmuştu. Ancak Google’ın yayımladığı yeni araştırma, şirketin stratejisini izleme modundan aktif müdahaleye taşıdı.

Coinbase Güvenlik Direktörü Philip Martin ise kuantum sonrası kriptografinin teknik olarak hazır olduğunu, ancak Bitcoin ekosisteminde uygulanmasının oldukça karmaşık olduğunu vurguluyor. Martin’e göre en büyük risk, aceleyle yapılacak geçişlerin yeni güvenlik açıkları yaratması.

Teknik tarafta en kritik gelişmelerden biri de Şubat ayında ündeme taşınan BIP-360 önerisi oldu. Bu öneri, Bitcoin’de açık anahtar maruziyetini azaltmayı hedefleyen yeni bir adres yapısı (Pay-to-Merkle-Root) sunuyor. Amaç, kuantum bilgisayarların istismar edebileceği en zayıf noktayı ortadan kaldırmak. BIP-360 etrafındaki tartışmalar, aynı zamanda hash tabanlı ve kuantum saldırılarına karşı daha dayanıklı olduğu düşünülen Winternitz One-Time Signatures gibi alternatif imza şemalarını da gündeme getiriyor. BTQ Technologies’in bu öneriyi test ağında uygulamaya başlaması, teorik çözümlerin yavaş yavaş pratik denemelere dönüştüğünü gösteriyor.

Ancak tam ölçekli bir geçiş, yalnızca protokol güncellemesiyle sınırlı değil. Cüzdan sağlayıcılarından borsalara, donanım üreticilerinden node operatörlerine kadar tüm ekosistemin uyum sağlaması gerekiyor. Bu da sürecin yıllar alabileceği anlamına geliyor. Uzmanlar arasında hâlâ kesin bir zamanlama konusunda fikir birliği bulunmuyor. Ancak son gelişmeler, kuantum tehdidinin artık uzak bir gelecek senaryosu olmaktan çıktığını gösteriyor.

