Bitcoin Madenciliği Ne Kadar Kazandırıyor? Kripto Madenciler Nasıl Milyoner Oldu?

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Bitcoin madenciliği, geleneksel ekonomik sistemdeki itibari para birimlerinin basılmasına karşılık gelen bir terimdir. Bitcoin madenciliği ile lider kripto para birimi olan BTC yaratılır. Peki, Bitcoin madenciliği ne kadar kazandırıyor? 2023 yılında BTC madenciliği hala karlı bir iş mi?

Bitcoin madenciliği ilk dönemlerinden bu yana oldukça uzun bir yol katetti. O zamanlar basit bir dizüstü bilgisayar ve CPU ile yapılabilen BTC madenciliği için günümüzde çok daha kompleks cihazlar gerekiyor.

Günümüzde Bitcoin madenciliği için ASIC’ler ve güçlü GPU’lar gibi yoğun işlemci gücünün yanı sıra yüksek enerji ve soğutma maliyetleri de söz konusu oluyor. Madencilerin karmaşık matematik problemlerini çözmesi için gerekli olan donanım ve yazılımlar, bu alanın zorlukları olarak karşımıza çıkıyor.

2023 yılında Bitcoin madenciliği büyük ölçüde piyasanın durumuna göre şekilleniyor. Son yıllarda fiyatlar dar bir aralıkta hareket ettiğinden madencilik faaliyetleri de istikrarlı bir seyir izliyor. Ancak bu durum madenciliği, geçmiş yıllara nazaran daha az karlı hale getiriyor. Diğer taraftan kripto para birimlerinin benimsenmesinin artması ve yeni kripto coin’lerin piyasaya sürülmesi ile madenciler için hala para kazanma imkanı bulunuyor.

BTC Madenciliği İle Milyoner Olan İsimler

Kripto madenciliği yaparak milyonlar kazanan isimlere baktığımızda madenciliğin ilk günlerde ne kadar büyük bir gelir kaynağı olduğu görülüyor.

BTC madenciliğinin basit olduğu günlerde kendi bilgisayarıyla madencilik yaptığı tahmin edilen Laszlo Hanyecz’in, iki büyük pizza karşılığında tam 10 bin BTC takas ettiği biliniyor. Hayecz’in 270 milyon dolar değerinde BTC token satması, BTC madenciliğinin o dönemde ne kadar karlı olduğunu gösteriyor.

WhaleAlert’e göre Bitcoin’in yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto’nun da 1 milyondan fazla BTC çıkardığı söyleniyor. Yine Bitcoin savunucusu Charlie Shrem, Litecoin kurucusu Charlie Lee, BTCC kurucusu David Lee, Winklevoss ikizleri ve Anthony Pompliano'nun da aralarında bulunduğu ilk madencilerin hepsinin milyonlarca dolar değerinde binlerce BTC çıkardığı biliniyor.

2023’te Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılabilir?

Günümüz şartlarında Bitcoin madenciliği, çok ciddi bir işlemci gücü başta olmak üzere yüksek maaliyetlere ihtiyaç duyuyor. Eskiden basit bir bilgisayar ile on binlerce BTC yaratabilen kripto madencileri, artık enerji ve soğutma problemleri ile baş etmeye çalışıyor. Bununla birlikte mobil cihazlardan bile BTC madenciliği yapma imkanı sunan yeni projeler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

BTC madenciliğini yeni bir seviyeye çıkarmayı hedefleyen Bitcoin Minetrix projesi, zahmetsiz ve maliyetsiz madencilik yapmayı vadediyor. BTC madenciliği yapmak için gerekli olan Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcılar, ön satış etkinliğine katılabiliyor.

Bitcoin Minetrix, türünün ilk örneği olan Stake-to-Mine yani Stake Et ve Madencilik Yap özelliği ile ilgi çekiyor. BTCMTX token sahipleri, tokenlerini stake etmeleri karşılığında BTC madenciliği yapabiliyor.

Bitcoin Minetrix İle Merkeziyetsiz BTC Madenciliği

Bitcoin Minetrix projesinde katılımcılar, öncelikli olarak ön satış etkinliği aracılığıyla Bitcoin Minetrix token satın alıyor.

Mobil veya masaüstü kontrol paneli ile bu BTCMTX tokenler stake ediliyor ve karşılığında Bulut Madenciliği Kredileri alıyor. Bulut Madenciliği Kredileri, madencilik süresi boyunca yakılıyor. Yakma işlemi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan BTC’ler ise katılımcının cüzdanına transfer ediliyor.

Bitcoin Minetrix platformunda yatırımcılar yalnızca stake etmek üzere Bitcoin Minetrix token satın almak için para harcıyor. Madencilik sözleşmelerinden fonların kaybolmasına kadar söz konusu olan sayısız risk ve pahalı harcamalar ihtiyacı, Bitcoin Minetrix ile elimine ediliyor.

Bitcoin Minetrix projesi, BTC madenciliğini bir nevi eski günlerine götürüyor. Eski dönemlerin kolaylığı ile günümüz teknolojisindeki gelişmeler bir araya getirilerek zahmetsiz ve maliyetsiz BTC madenciliği mümkün oluyor.

Bitcoin Minetrix ile yatırımcıların teknik konularda çok fazla bilgi sahibi olması da gerekmiyor. Sadece BTCMTX token sahibi olarak yapılabilen yeni nesil bir BTC madenciliği çözümü olan Bitcoin Minetrix, pratik bir çözüm arayan yatırımcılarını bekliyor.

Bitcoin Minetrix Ön Satışı Hızlı İlerliyor

Geçtiğimiz hafta başlayan Bitcoin Minetrix token ön satışı oldukça yoğun ilgi görüyor. ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olan BTCMTX tokenler, 10 aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcının karşısına çıkıyor.

4 milyar adet token arzı olan Bitcoin Minetrix tokenlerin 42,5’i BTC madenciliği, yüzde 35’i pazarlama, yüzde 15’i topluluk ve yüzde 7,5’i staking mekanizması için ayrılıyor. Yatırımcılar ön satış için tahsis edilen tokenlere, her aşamada fiyatlar artacak şekilde sahip olabiliyor.

Ön satışta toplanan fonların bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 500 bin dolara merdiven dayadığı görülüyor. Devreye alınan staking mekanizmasında şu ana kadar stake edilen token miktarı ise 30 milyonu geçiyor.

BTCMTX tokenler mevcut yani ilk aşamada 0,011 dolardan alıcı buluyor. Token fiyatı bir sonraki aşamada 0,0111 dolar ve son aşamada 0,0119 dolara yükseliyor.

Merkeziyetsiz BTC madenciliği yapmak isteyenler, ETH, USDT veya BNB karşılığında Bitcoin Minetrix token satın alabiliyor.

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