Bitcoin Neden Yükseliyor? EkoSayfa Açıkladı!

Özellikle 2016 yılındaki yükseliş trendinin ardından, 2017 yılındaki büyük yükselişi ve sonrasında tether'in sanal olarak üretildiğinin tespit edilmesinin ardından reel rakamlarına 2018 yılında geri dönen kripto para piyasaları, her geçen gün yerini güçlendirerek büyümeye devam ediyor.

Tam Boyutta Gör

Kripto paraların kronolojisi



2008 yılında, P2P yani peer to peer mantığı ile Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin manifestosu, alanında uzman ekonomi ve iş adamlarına mail yolu ile yollanarak, ciddi bir adım atıldı. Ancak bu dönemde her hangi bir geri dönüş almayan bitcoin, 2009 yılında ilk gönderi mi ile işlevini yerine getiren sanal bir değer olarak hayatımıza girdi. Bu dönemde değeri çok düşük olan (0,001 dolar) bitcoin, Avustralyalı bilgisayar yazılımcısı Julian Assange tarafından kullanılmaya başlanmasının ardından değer kazanmaya başladı.

Tabii ki bu yıllarda farklı coinlerde üretilmeye başlanmış, ancak birkaç tanesi hariç hiç biri kalmamıştır. Bitcoin sisteminin bir merkeze bağlı olmaması nedeni ile direk kişiden kişiye gönderim yapılıyor. Haliyle ilk başta yardım amacı ile kullanılmış ve bankalar yerine direk olarak Wikileaks sitesinde Bitcoin cüzdan adresi verilerek ve çeşitli yönlendirmeler ile insanların bitcoin yardımı yapmaları sağlanmıştır.

Tam Boyutta Gör

Wikileaks ile bitcoin yürümeye başladı

Wikileaks belgeleri zamanında gündeme damga vururken, Julian Assange ise para için çeşitli bankaları kullanarak, kar amacı gütmeden sadece yardımlar karşılığında bu belgeleri dağıtmaya devam etti. Ancak 2011 yılında yasa dışı faaliyetler yürüttüğü gerekçesi ile yardımların bankalar üzerinde kesilmesinin ardından, Julian Assange yani Wikileaks kurucusu, para ihtiyacı için var olan bitcoini kullanmaya başladı. İşte tam olarak bu andan sonra Avrupa'da duyulmaya başlayan bu para, daha sonrasında dünyaya yayıldı ve yayılmaya başladığında tam olarak 1 dolar civarında işlem görerek, değerini 2 yılda 1000'ne katladı.



Sadece değerini katlamakla kalmayarak, bitcoin marketlerinin oluşmasını da sağladı. Çünkü en önemli konu bu kripto paraları nereden bulacağımızdı. İşte bu marketler sayesinde bu sorunlar ortadan kalkmış oldu. Ayrıca madencilik yapanların da çıkarmış olduğu bitcoinleri satması için de bir merkez oluştu.

Tam Boyutta Gör

Kripto paraların durdurulamaz yükselişi

İlginizi Çekebilir

Tunsan Çelik Dolap Hizmetleri



Kısacası bitcoin ilk olarak yasal olmayan bir kuruluşa para yollanmak için kullanıldı. Bunun ortaya çıkmasının arından, bu sefer deepweb/darknet alanında kullanılmaya başlanan bitcoin ve çeşitli kripto para sistemleri, silk road (ipek yolu) sitesinin para aracı oldu. Öyle ki silk road'ın kurucusu olan Ross Ulbricht, dünyanın en zengin tutukluları arasında yer alıyor. Site üzerinde her türlü yasadışı faaliyet yapılırken, tüm ödemeler de kripto paralar ile yapılmaya başlandı ve bu durum bitcoin'in tam 1000 kat değerlenmesini sağladı. 2013 yılı sonlarına doğru ise bitcoin artık 1000 doların üzerinde işlem görmeye başladı.

Tam Boyutta Gör

Bitcoin güvenilir mi?



Evet bitcoin sistemi bakımından, dünyanın en güvenilir sistemine sahip. Sizin sahip olmuş olduğunuz cüzdan kodunuzun, hacklenmesine imkan yok. Üstelik bu cüzdan kodunu çeşitli şifreleme yöntemleri ile daha güçlü bir hale de getirebiliyorsunuz. Eğer yatırım amaçlı olarak güvenilir mi diye soruyorsanız, bu sorunun cevabını en net haliyle, bugün dünya genelinde yatırım şirketlerinin de artık bitcoin ve çeşitli kripto para birimlerini almaya başladıklarını söyleyerek cevaplayabiliriz.

Ethereum, bitcoin'in rakibi mi?



Bitcoin'in piyasalarda tanınması tam olarak 2014 yılı sonrasında başlıyor ve sonrasında adım adım yükseliyor. Çeşitli kripto para birimlerine de ortaya çıkarken, bunlar arasında ethereum ise en fazla dikkat çeken projeler arasında yer alıyor. Kısa sürede ciddi değerler kazanan ethereum, güvenli alt yapısı sayesinde, bir çok farklı coine de önderlik ve liderlik yaparak, token olarak piyasaya çıkmasını sağlıyor. Özellikle şuan için bitcoinden sonra lider durumda olan ethereum, yükselişini bitcoinden daha hızlı yapacağı konuşuluyor.



Yüzlerce farklı kripto paraların hayatımızda yer aldığı bu günlerde, halen oluşumunu tamamlamayan bu piyasalar için, bitcoin ve ethereum ne ilk ve nede son olacak. Her geçen gün, daha farklı hizmet kapsamında çeşitli coinler piyasaya çıkarken, bir çok coin ise tozlu raflardaki yerini alıyor. Artık www.ekosayfa.com ile tüm merak ettiğiniz detaylara daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Kripto para birimleri neden bu kadar çok?



Aslında konu ile ilgili olarak vereceğimiz en önemli bilginin, Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan önce kullanılan tam 1600 civarı dolar türünün olduğudur. Evet paranın birimi gerekiyor.



Konumuza dönecek olursak eğer, kripto paraların bu kadar çok olması önemli değil. Hatta çok daha fazlası olacak ve zaman dolar'dı ancak, her eyalet, bölge, kasaba ve hatta nahiyeler dahi, kendi dolarını basarak kullanıyordu. Tabii ki bu sadece günlük alışverişlerde değerli olan bir kağıt olduğu gibi, paranın neyi ve neden temsil ettiğini bilmek içerisinde bunların bir çoğu yok olup gidecek. Burada ayakta kalanlar ise, artık hayatımızın bir parçası haline gelecek. Özellikle bir çok ekonomist çevresinden bitcoin'in dahi piyasadan çekileceğini söylüyor.

Kripto paranın geleceği nedir?

Bu soruya hiç kimse net olarak cevap veremez. Günümüzü ele alarak konuşursak eğer, hiçbir ülke tarafından yasaklanamadığını söyleyebiliriz. Çünkü sistem olarak yasaklanmaya mümkün olmadığı gibi, yasaklansa dahi kullanılmaya rahatlıkla devam edilebilir. Bazı ülkeler pazar yerleri aracılığı ile kripto para alım ve satımlarının yanı sıra, miktarı üzerinden de vergi alıyorlar.



Bazı ülkeler ise direk olarak emtia olarak kabul ediyor ve değerli madenlere yapılan işlemler ile aynı kanun çerçevesinde değerlendiriliyor. Ancak tüm bu ülkelerin kripto paralara karşı tek ortak söylemleri ise "bitcoinin yani kripto paraların, yasal olmadığı ve güvenilmez olduğu için işlem yapılmaması" gerektiğidir. Oysa ki bunu söylemelerinin tek nedeni parayı takip edememek olduğunu, artık herkes biliyor.

Türkiye'de Kripto paraların geleceği nedir?



Kripto para piyasalarında Türkiye oldukça önemli bir yere sahip. Yapılan işlemlerin büyüklüğü ile değil, çok fazla sayıda kişinin işlem yapmasından dolayı, kripto para işlemlerine göre Türkiye dünya genelinde 6. sırada yer alıyor. Bunun yanında Borsa İstanbul'un kripto para yapılacağını açıklaması, Berat Albayrak'ın bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü söylemesi, bu teknolojiye ne kadar açık olduğumuzu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Blockchain dünyayı değiştirecek mi?



Son olarak blockchain hakkında konuşursak eğer, dünyanın son 150 yılına baktığımız zaman, zaten değişmiş bir dünya görüyoruz. Ancak blockchain ile birlikte, dünyada internet olmasına karşın var olan kopuklukları giderebiliyoruz. Örneğin Türkiye'de ki bir doktor, blockchain teknolojisi sayesinde, Çin'de ya da Bora Bora Adalarında , meslektaşının yapmış olduğu tedavileri görebilecek ve karşılaşmış olduğu durumu daha rahat çözerek, hastasını tedavi edebilecek



Çok detaylı bir şekilde bu konular üzerine incelemeler yapan Ekosayfa.com sayesinde, merak ettiğiniz bir çok detaya da hakim olacaksınız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.