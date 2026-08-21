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    Bitcoin 80 bin dolara değdi, yatırımcı hala tedirgin

    Bitcoin fiyatının son iki günde yaptığı sürpriz yükseliş yatırımcıyı tedirgin ediyor. Belirgin bir haber akışı olmamasına rağmen ortalık bayram yerine dönmüş durumda. 

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Aylardır yatırımcıyı adeta süründüren kripto para piyasası Çarşamba gününden itibaren sürpriz bir yükselişe başladı. Önce 65 bin dolar bandını geçen Bitcoin fiyatı sonrasında 70 bin bandına dayandı. İkinci gün ise rekor bir yükseliş yaşandı.

    Bitcoin fiyatı 80 bin dolara gidiyor

    Dün itibariyle Bitcoin fiyatı dikey mumlarına devam ederek kaldıraçlı işlemlerde 80 bin dolar seviyesine yaklaştı. Böylece iki günde yüzde 25 civarında bir yükseliş yaptı ki uzun süredir bu denli bir yükseliş yaşanmamıştı. Toplam tasfiye edilen kısa pozisyon miktarı 3 milyar doları geçti.

    Bu hafta sadece ABD’nin tahvil alımını iki katına çıkaracağı bilgisi gelmişti. Onun haricinde bellek krizinde, petrol krizinde ya da ABD-İran krizinde yeni bir gelişme yok. Buna rağmen yaşanan yükseliş yatırımcının tedirgin olmasına neden oluyor. Diğer taraftan altcoin pazarının halen yerinde sayması ve paranın sadece Bitcoin ve Ethereum’a akması ağırlığın kurumsal tarafta olduğunu gösteriyor.

    Hafta sonu kapanışı Bitcoin fiyatında net bir tablo ortaya koyabilir. 80 bin ya da 82 bin dolar üzerinde kapanışlar yeni haftada yatırımcıya yepyeni bir grafik sunabilir. Bununla birlikte 70 bin civarına geri dönüşler ise yeni bir düşüş dalgası başlatabilir.

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