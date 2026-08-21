Bitcoin 80 bin dolara değdi, yatırımcı hala tedirgin

Bitcoin fiyatı 80 bin dolara gidiyor
Dün itibariyle Bitcoin fiyatı dikey mumlarına devam ederek kaldıraçlı işlemlerde 80 bin dolar seviyesine yaklaştı. Böylece iki günde yüzde 25 civarında bir yükseliş yaptı ki uzun süredir bu denli bir yükseliş yaşanmamıştı. Toplam tasfiye edilen kısa pozisyon miktarı 3 milyar doları geçti.
Bu hafta sadece ABD’nin tahvil alımını iki katına çıkaracağı bilgisi gelmişti. Onun haricinde bellek krizinde, petrol krizinde ya da ABD-İran krizinde yeni bir gelişme yok. Buna rağmen yaşanan yükseliş yatırımcının tedirgin olmasına neden oluyor. Diğer taraftan altcoin pazarının halen yerinde sayması ve paranın sadece Bitcoin ve Ethereum’a akması ağırlığın kurumsal tarafta olduğunu gösteriyor.
Hafta sonu kapanışı Bitcoin fiyatında net bir tablo ortaya koyabilir. 80 bin ya da 82 bin dolar üzerinde kapanışlar yeni haftada yatırımcıya yepyeni bir grafik sunabilir. Bununla birlikte 70 bin civarına geri dönüşler ise yeni bir düşüş dalgası başlatabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: