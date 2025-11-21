Giriş
    Bitcoin fiyatında kıyamet senaryosu, düşüş nerede bitecek?

    Donald Trump’ın ABD’yi kripto para başkenti yapacağını duyurmasına rağmen artık sıfırı tüketen yatırımcı nakit çıkamayınca Bitcoin fiyatı da düştükçe düşüyor.   

    Bitcoin fiyatı Tam Boyutta Gör
    Finans dünyasında yaşanan olumlu gelişmeler ve kurumsal tarafta kripto paraların benimsenmesinin artmasına rağmen Bitcoin fiyatı düşmeye devam ediyor. Nvidia’nın yapay zekâ trendinin devam edeceğini açıklamasına rağmen büyük bir çöküş daha geldi. 

    Bitcoin fiyatı çakılıyor

    Nvidia’nın beklentilerin üzerinde gelen bilançolarının hemen ardından Bitcoin fiyatında bir tur daha çöküş başladı. Önce 93 bin dolar seviyelerine dokunmaya çalışan Bitcoin hemen ardından yüzde 10 civarı düşerek 86 bin doların da altına indi. Böylece Ekim ayındaki tepe noktasından yüzde 35 civarında düşüş yaşanmış oldu. 

    Korku endeksinin 11 puan seviyelerine kadar inmesi yatırımcı tarafındaki büyük korkuyu gösteriyor. Büyük manipülasyonların döndüğüne inanan yatırımcı piyasaya taze nakit sokmak istemiyor. Hal böyle olunca Bitcoin yükselmek için gerekli likidite desteğini bulamıyor. Şu saatlerde Bitcoin fiyatı 86 bin dolar altında işlem görürken, Ethereum ise 2800 doların altına sarkmamaya çalışıyor. 

    Önümüzdeki haftalar piyasa için daha kritik hale geldi. Bitcoin düşüşe devam ederek 83 bin dolar desteğini de kırarsa 74 bin dolar seviyesine kadar gidebilir. Bu da beklenen boğa sezonunun büyük bir gecikme yaşamasına sebep olur. 

