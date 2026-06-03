Bitcoin Talk ülkemizde erişime engellendi

Bitcoin Talk engellendi
EngelliWeb tarafından verilen habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı'nın 2 Haziran 2026 tarihli ve 490.05.01.2026.-593209 sayılı kararı gerekçe gösterilerek bitcointalk.org adresine erişim engeli getirildi. Gerekçe ise yasa dışı bahis.
Bitcoin Talk sitesinin erişime engellenmesi kripto para topluluğunda da şaşkınlık yarattı zira yasa dışı bahis konusunun nerede geçtiği tam olarak bilinmiyor. Diğer taraftan kripto para dünyasında iletişim ağırlıklı olarak artık X ve Telegram üzerine yoğunlaştığı için Bitcoin Talk yasağının etkisinin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: