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Bitcoin ve kripto para dünyasının en köklü forumlarından birisi olarak gösterilen Bitcoin Talk, ülkemizde erişime engellendi. 2010'lu yıllardan beri aktif olan ve Satoshi Nakamoto'nun da dahil olduğu tartışmaların yer aldığı bu forum, kripto para ekosisteminin temel referans kaynaklarından biri olarak biliniyor.

Bitcoin Talk engellendi

EngelliWeb tarafından verilen habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı'nın 2 Haziran 2026 tarihli ve 490.05.01.2026.-593209 sayılı kararı gerekçe gösterilerek bitcointalk.org adresine erişim engeli getirildi. Gerekçe ise yasa dışı bahis.

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Bitcoin Talk sitesinin erişime engellenmesi kripto para topluluğunda da şaşkınlık yarattı zira yasa dışı bahis konusunun nerede geçtiği tam olarak bilinmiyor. Diğer taraftan kripto para dünyasında iletişim ağırlıklı olarak artık X ve Telegram üzerine yoğunlaştığı için Bitcoin Talk yasağının etkisinin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

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