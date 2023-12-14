Bitcoin tekrar yükselecek mi? Bitcoin'e alternatif coinler dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Lider kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 44 bin dolar seviyesini aştıktan sonra 40 bin dolara geriledi. BTC sahiplerinin beklediği ralliyi devam ettiremeyen BTC, sert hareketleriyle heyecan yarattı. Zincir üstü veri platformu Glassnode, Bitcoin’in sert iniş ve çıkışları ile ilgili bir rapor hazırladı.

Glassnode analistleri, BTC’nin 2023 yılının en yüksek seviyesi olan 44 bin 500 dolar bandında bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadeli yatırımcıların bu ralliden kar sağladığını söyledi. Platform uzmanları, BTC’nin yaptığı ralli sonrasında talep doygunluğunun söz konusu olduğu ve lider kripto para biriminin yorulduğu yorumunu yaptı.

Yaşadığı ralliyi takiben 40 bin dolar seviyesine gerileyen ve ufak bir toparlanma sonrası mevcut fiyatıyla 41 bin 700 dolardan işlem gören Bitcoin için 2024 tahminleri iyimser görünüyor. CryptoQuant tarafından yayımlanan raporda, Bitcoin’in 2024 yılının başlarında 50 bin dolar ile 53 bin dolar arasına yükselebileceğine işaret ediliyor.

Kısa vadeli yatırımcıların kar satışı sebebiyle gerilediği düşünülen Bitcoin, son 1 yılda yüzde 133 artmış olsa da tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 39 altında konumlanıyor.. BTC sahipleri, lider kripto para biriminin boğa koşusu yapmasını heyecanla beklerken BTC fiyatı, küçük yatırımcılar için ulaşılması zor bir noktada duruyor.

Bitcoin satın alma şansı bulamayan yatırımcılar, BTC ile ilişkili projelere ilgi gösteriyor. Spot Bitcoin ETF başvurularının yarattığı heyecanı arkasına alan Bitcoin ETF token ve BTC madenciliği çözümü Bitcoin Minetrix, ön satış etkinlikleri ile yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Bitcoin ETF Token 4 Milyon Dolara Koşuyor

Kripto dünyası, Bitcoin fiyat hareketleri kadar spot Bitcoin ETF başvurularının akıbetini de merak ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay bekleyen başvurular, kripto dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Yatırımcılar, fiziksel sahipliğe gerek duymadan Bitcoin’ yatırım yapma imkanı sunan spot Bitcoin ETF haberini bekliyor. Bu heyecanın yarattığı rüzgardan faydalanmayı amaçlayan Bitcoin ETF token, ön satış etkinliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bitcoin ETF tokenin, BTC ile resmi bir ilişkisi bulunmuyor ancak proje ekibi, olası bir ralli durumunda BTC ile ilintili tüm altcoinlerin ralli potansiyelinin yüksek olduğunu biliyor. Bu sebeple Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen bir ERC-20 coini olan Bitcoin ETF token, ön satış etkinliği ile ilgi topluyor.

Şu ana kadar toplanan fonların 4 milyon dolara yaklaştığı ön satışta yatırımcılar, indirimli fiyatlardan Bitcoin ETF token satın alma imkanı buluyor. Borsa listelemeleri öncesindeki avantajlı fiyatlardan faydalanmak isteyen kripto meraklıları, erken aşamada yatırım yapmak için adeta sıraya giriyor.

Bitcoin ETF tokenin toplamda 2 milyar 100 milyon adet arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 40’ı ön satışa ayrılırken yüzde 25’i staking, yüzde 25’i token yakma ve yüzde 10’u ise likiditeye tahsis ediliyor. Projenin önemli özelliklerinden olan staking, yatırımcıların pasif gelir elde etmesine olanak tanıyor. Şu ana kadar stake edilen token sayısı 358 milyonu geçerken yıllık getiri yüzdesi (APY) ise yüzde 72’de oturuyor.

Borsa listelemeleri öncesinde BTCETF token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart işlemleri kullanarak ön satıştaki yerini alabiliyor.

Stake Et ve Madencilik Yap Projesi Bitcoin Minetrix 5 Milyon Dolar Topladı

Bulut madenciliği ile staking mekanizmasını bir araya getiren Bitcoin Minetrix, ön satış etkinliğinde topladığı 5 milyon doları aşan fon ile dikkat çekiyor. Zahmetsiz ve maliyetsiz bir şekilde BTC madenciliği yapma imkanı sunan Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcılar, ön satışa ilgi gösteriyor.

Günümüzde BTC madenciliği, teknik bilgi ve donanım ihtiyacından enerji çözümlerine kadar oldukça maliyetli bir prosedür olarak görülüyor. Bitcoin satın almak ise yüksek fiyatlar sebebiyle pek çok yatırımcının bütçesine uymuyor.

Yenilikçi Bitcoin Minetrix platformunda kullanıcılar, satın aldıkları BTCMTX tokenleri stake ediyor. Staking işlemi karşılığında yatırımcılar, bulut madenciliği kredileri kazanıyor. Stake Et ve Madencilik Yap temalı türünün ilk örneği projede krediler, madencilik süresi boyunca yakılıyor. Ortaya çıkan BTC’ler ise yatırımcılara gönderiliyor.

Yatırımcılar, tokenlerini stake ederek hem BTC elde etme hem de pasif gelir sağlama imkanı buluyor. Projenin mobil ve masaüstü erişimine açık olan kontrol paneli, kesintisiz madencilik yapma ve aksiyon alma fırsatı sağlıyor. Kısacası bu platform aracılığıyla BTC sahibi olmak için yalnızca Bitcoin Minetrix token satın almak yetiyor.

Bitcoin Minetrix token, güvenliğin ve şeffaflığın ön plana çıktığı Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen bir ERC-20 tokeni olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcılar, her aşamada fiyatı artan BTCMTX tokenleri, borsa listelemeleri öncesinde indirimli fiyatlardan satın alabiliyor.

Zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz BTC madenciliğine açılan bir kapı olan Bitcoin Minetrix platformunun native tokeni BTCMTX tokeni satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart kullanarak ön satışa katılabiliyor.

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