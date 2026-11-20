Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Bitcoin fiyatı son bir ayda yüzde 30 düşerek 58 bin dolar seviyesine geriledi. Piyasadaki sert düşüşte kurumsal çıkışlar, Binance saldırısı ve Trump cephesindeki gelişmeler etkili oldu. Grafiklerde görülen ölüm kesişimi ise tehlikeyi artırıyor. Hareketli ortalamaların kritik seviyelerin altına inmesiyle satış baskısının devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni bir yükseliş dalgası öncesinde yatırımcıların daha derin düşüşlere hazır olması gerektiğini vurguluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Donald Trump dönemini büyük bir heyecanla bekleyen kripto para piyasası hiç beklemediği bir şokla karşı karşıya. Daha koltuğa oturmadan çıkardığı Trump, Melanie gibi kripto paralarla piyasayı adeta hortumlayan Tump büyük çöküşleri de tetiklemiş oldu.

Bitcoin daha ne kadar düşecek?

Trump şirketlerinin yatırımcıya hiç acımadan kripto piyasasını sömürmesi bir yana Binance borsasında yaşanan dev siber saldırı, Nvidia patronu Huang’ın aşk skandalları ve yapay zekâ şirketlerinin son dönemde yaşadığı çalkantılar büyük bir düşüşü de tetikledi.

Bitcoin dibe vurdu 5 gün önce eklendi

85 bin dolar seviyesini zorlamaya çalışan Bitcoin fiyatı sadece 1 ayda yüzde 30 civarında düşerek 58 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Analiz uzmanları grafiklerde önemli bir ölüm kesişiminin gerçekleştiğini belirtiyor.

Analizlere göre Bitcoin fiyatının 21 günlük basit hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. Hafta kapanışına kadar da 50 günlük hareketli ortalamanın 100 günlük ortalamanın altına inmesi bekleniyor. Bu iki ölüm kesişimi en son Ağustos-Eylül 2023 döneminde gerçekleşmiş ve Bitcoin fiyatı 25 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Uzmanlar bu kesişimin tarihte sadece bir kere gerçekleştiğini belirterek dikkate alınmasını istiyor. Eylül 2023 tarihinde 25 bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin daha sonra yüzde 80 artarak 44 bin 700 dolar seviyelerini test etmişti. Sonrasında ise 120 bin dolar yolculuğu başlamıştı. Kısaca kripto para piyasasında boğa bekleyenlerin yeni düşüşlere hazır olması gerekiyor.

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