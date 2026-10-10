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    Şeytanın aklına gelmez: Ledger cüzdanları boşaltılıyor

    Güvenli olduğu için kripto varlıklarını soğuk cüzdanlarda taşıyanlara soğuk duş. Ünlü LEdger markasının belirli cüzdan modellerine siber saldırı yapıldı.        

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    Kripto para dünyasının en güvenilir saklama yöntemi olarak lanse edilen soğuk cüzdanlar da dolandırıcılardan kurtulamadı. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle soğuk cüzdan anahtar kelimeleri ele geçiriliyor ve cüzdanlar boşaltılıyor.

    Ledger saldırısı

    Hafta sonu gündeme gelen yeni bir cüzdan boşaltma girişimi yatırımcının yüreğini ağzına getirdi. Haberlere göre Ledger soğuk cüzdanlardan toplamda 86 milyon dolarlık kripto varlık çalındı. Olay ilk etapta tüm cüzdanları etkiliyor gibi görünse de işin aslı sonradan anlaşıldı.

    Cüzdan boşaltma olayları Uzak Doğu bölgesinde yoğunlaşıyor ve CryptoBillis yetkili satıcısının sattığı cüzdanlarda yaşanıyordu. Ledger şirketi kısa sürede duruma el koydu ve CryptoBillis satışları durduruldu. Bu firmadan cüzdan satın alanların kesinlikle kurulum yapmaması, yaptıysa da varlıklarını başka bir cüzdana aktarması istendi.

    Henüz olayın nasıl gerçekleştiği bilinmiyor ancak ortaya çıkan bir gelişme çok ilginç. CryptoBillis şirketi yakın dönemde el değiştirmiş ve eski sahibine 19 Ekim tarihine kadar yeni firmanın adının açıklanmaması konusunda sözleşme imzalatılmış. Yeni sahibinin cüzdanlara takip çipleri yerleştirdiği ve adım adım gizli kelimeleri takip ettiği konuşuluyor. Olayın yeterince aydınlatılamaması da bu iddiayı doğruluyor.

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