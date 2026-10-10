Şeytanın aklına gelmez: Ledger cüzdanları boşaltılıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının en güvenilir saklama yöntemi olarak lanse edilen soğuk cüzdanlar da dolandırıcılardan kurtulamadı. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle soğuk cüzdan anahtar kelimeleri ele geçiriliyor ve cüzdanlar boşaltılıyor.

Ledger saldırısı

Hafta sonu gündeme gelen yeni bir cüzdan boşaltma girişimi yatırımcının yüreğini ağzına getirdi. Haberlere göre Ledger soğuk cüzdanlardan toplamda 86 milyon dolarlık kripto varlık çalındı. Olay ilk etapta tüm cüzdanları etkiliyor gibi görünse de işin aslı sonradan anlaşıldı.

Soğuk cüzdan sahiplerine büyük şok 2 ay önce eklendi

Cüzdan boşaltma olayları Uzak Doğu bölgesinde yoğunlaşıyor ve CryptoBillis yetkili satıcısının sattığı cüzdanlarda yaşanıyordu. Ledger şirketi kısa sürede duruma el koydu ve CryptoBillis satışları durduruldu. Bu firmadan cüzdan satın alanların kesinlikle kurulum yapmaması, yaptıysa da varlıklarını başka bir cüzdana aktarması istendi.

Henüz olayın nasıl gerçekleştiği bilinmiyor ancak ortaya çıkan bir gelişme çok ilginç. CryptoBillis şirketi yakın dönemde el değiştirmiş ve eski sahibine 19 Ekim tarihine kadar yeni firmanın adının açıklanmaması konusunda sözleşme imzalatılmış. Yeni sahibinin cüzdanlara takip çipleri yerleştirdiği ve adım adım gizli kelimeleri takip ettiği konuşuluyor. Olayın yeterince aydınlatılamaması da bu iddiayı doğruluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: