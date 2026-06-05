Bitcoin fiyatı dibe doğru gidiyor: 61 bin dolar masada

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Tam Boyutta Gör 2026 yılına 100 bin dolar seviyesini zorlayarak giren Bitcoin, ne yazık ki beklenen hareketleri yapamadı. Önce bellek krizi ardından altın rallisi ve son olarak ABD-İran savaşı ile petrolün tavan yapması Bitcoin yatırımcısına illallah ettirdi.

Bitcoin fiyatı halen dibi bulamadı

Geçen yıl Ekim ayında şok bir düşüş yaşayan Bitcoin daha toparlanamadan 2026 yılı büyük olaylarla başladı. Ocak ayında 100 bin dolar sınırını zorlayan Bitcoin fiyatı Kurban Bayramı döneminde ikinci büyük düşüşe başlayarak 61 bin dolar sınırına kadar geldi. Sadece 1 haftada yüzde 25 civarında düşüş yaşandı.

Bitcoin fiyatı sürekli düşüyor 2 gün önce eklendi

Global piyasalarda büyük çalkantılar olmamasına rağmen Bitcoin fiyatında yaşanan önemli düşüş SpaceX firmasının halka arz hamlesine bağlanıyor. Tarihin en büyük halka arzı olması beklenen SpaceX hisselerini almak isteyen büyük yatırımcıların Bitcoin sattığı tahmin ediliyor.

6 aylık dönemde büyük kayıp yaşayan Bitcoin fiyatının eğer tahminler doğruysa kendini toparlaması için SpaceX borsa sürecine bağlı. Sürekli yükselen bir SpaceX hissesi sıkıntı yaşatabilir ancak yatırımcıların belirli bir noktada satış yaparak Bitcoin’e geri dönmesi bir yükseliş dalgasına sebep olabilir.

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Bitcoin yatırımcısı krize girmek üzere

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