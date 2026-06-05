Bitcoin fiyatı dibe doğru gidiyor: 61 bin dolar masada

Bitcoin fiyatı halen dibi bulamadı
Geçen yıl Ekim ayında şok bir düşüş yaşayan Bitcoin daha toparlanamadan 2026 yılı büyük olaylarla başladı. Ocak ayında 100 bin dolar sınırını zorlayan Bitcoin fiyatı Kurban Bayramı döneminde ikinci büyük düşüşe başlayarak 61 bin dolar sınırına kadar geldi. Sadece 1 haftada yüzde 25 civarında düşüş yaşandı.
Global piyasalarda büyük çalkantılar olmamasına rağmen Bitcoin fiyatında yaşanan önemli düşüş SpaceX firmasının halka arz hamlesine bağlanıyor. Tarihin en büyük halka arzı olması beklenen SpaceX hisselerini almak isteyen büyük yatırımcıların Bitcoin sattığı tahmin ediliyor.
6 aylık dönemde büyük kayıp yaşayan Bitcoin fiyatının eğer tahminler doğruysa kendini toparlaması için SpaceX borsa sürecine bağlı. Sürekli yükselen bir SpaceX hissesi sıkıntı yaşatabilir ancak yatırımcıların belirli bir noktada satış yaparak Bitcoin’e geri dönmesi bir yükseliş dalgasına sebep olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.