Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı dibe doğru gidiyor: 61 bin dolar masada

    Geçtiğimiz hafta yeni bir düşüş dalgasına başlayan Bitcoin neredeyse yüzde 25 kayıp yaşadı ve vadeli piyasalarda 3 milyar dolara yakın varlık miktarı tasfiye edildi.

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    2026 yılına 100 bin dolar seviyesini zorlayarak giren Bitcoin, ne yazık ki beklenen hareketleri yapamadı. Önce bellek krizi ardından altın rallisi ve son olarak ABD-İran savaşı ile petrolün tavan yapması Bitcoin yatırımcısına illallah ettirdi.

    Bitcoin fiyatı halen dibi bulamadı

    Geçen yıl Ekim ayında şok bir düşüş yaşayan Bitcoin daha toparlanamadan 2026 yılı büyük olaylarla başladı. Ocak ayında 100 bin dolar sınırını zorlayan Bitcoin fiyatı Kurban Bayramı döneminde ikinci büyük düşüşe başlayarak 61 bin dolar sınırına kadar geldi. Sadece 1 haftada yüzde 25 civarında düşüş yaşandı.

    Global piyasalarda büyük çalkantılar olmamasına rağmen Bitcoin fiyatında yaşanan önemli düşüş SpaceX firmasının halka arz hamlesine bağlanıyor. Tarihin en büyük halka arzı olması beklenen SpaceX hisselerini almak isteyen büyük yatırımcıların Bitcoin sattığı tahmin ediliyor.

    6 aylık dönemde büyük kayıp yaşayan Bitcoin fiyatının eğer tahminler doğruysa kendini toparlaması için SpaceX borsa sürecine bağlı. Sürekli yükselen bir SpaceX hissesi sıkıntı yaşatabilir ancak yatırımcıların belirli bir noktada satış yaparak Bitcoin’e geri dönmesi bir yükseliş dalgasına sebep olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    defender control siemens kullanıcı yorumları call of duty black ops 2 türkçe yama nissan qashqai 1.5 dci alınır mı kumru yumurtası kaç günde çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum