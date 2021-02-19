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    Bitexen, %100 Çekiliş ile Oyun Dünyasına Steam Kartı Hediye Ediyor

    Bitcoin ve altcoin alım satım platformu Bitexen, Twitter hesabından başlattığı çekiliş ile oyunseverler arasından 100 kişiye 100 TL değerinde Steam Hediye Kartı veriyor.
    19 Şubat 2021, 16:20 (7 sa.)
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    Bitcoin ve altcoin alım satım platformu Bitexen, Twitter hesabından başlattığı çekiliş ile oyunseverler arasından 100 kişiye 100 TL değerinde Steam Hediye Kartı veriyor.

     

    Bitexen, %100 Çekiliş ile Oyun Dünyasına Steam Kartı Hediye Ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Bitcoin ve altcoin alım satım platformu Bitexen, her ay Twitter hesabından düzenli olarak #BitexenleHediyeKazan adı altında çeşitli hediyeler veriyor. Türkiye E-Spor Federasyonu’nun geçtiğimiz yıl düzenlediği TESFED Türkiye Kupası’na isim sponsoru da olan Bitexen, bu ayki etkinliğinde oyunculara hediye dağıtıyor.

    Son katılım tarihi 24 Şubat saat 23:59 olan bu çekilişte yapılması gereken çok basit! Bitexen’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımı RT et ve Bitexen hesabını takip et, 100 TL değerinde Steam Hediye Çeki kazanan 100 kişiden biri ol!

    Çekilişe katılmak için BURAYA tıklayabilirsin.

    Oyun Dünyasını Kripto Para Alım Satım Platformu Bitexen ile Tanıştıralım!

    Bitcoin ve 100’den fazla coin ile birlikte Türkiye’nin en geniş kripto para yelpazesine sahip coin alım satım platformu Bitexen, İTÜ ARI Teknokent’te Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş. 2018'den beri faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji A.Ş, güvenli yatırımın ve teknolojik çözümlerin merkezi olmayı hedefliyor.

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    Bitexen blok zinciri güvencesinin yanı sıra; Kaspersky ve Coinfirm gibi kullanıcılara güvenlik sağlayan firmalar ve gerekli resmî kurumlar tarafından onaylanmış bir platform.

    Kripto para dünyası tıpkı oyun dünyası gibi dijital varlıklara yönelik olduğu için, burada oyuncular yabancılık çekmemekte ve birçok coin ile alım satım yaparak oyun oynamadan, oturduğu yerden dijital varlık yatırımlarını katlayabilmekte.

    Exen Coin Bulundurana Komisyon İadesi

    Bitexen’in müşterileri için çıkardığı EXEN Coin’i hesabında bulunduranlar platformun sağladığı komisyon iadesi avantajından yararlanırken, ayrıca düzenli olarak yapılan yarışma ve diğer etkinliklere katılarak EXEN Coin ve diğer farklı hediyeleri kazanma şansı yakalıyor.

    Bitexen'i telefonunuza Play Store ve App Store'dan indirebilir, yatırımlarınıza her yerden her saat ulaşabilirsiniz.

    Bitcoin ve yüzlerce altcoinden birine sahip olmak için Bitexen hesabı oluşturabilirsiniz.



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

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