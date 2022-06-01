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    Bitexen’de 4 Milyon TL Değerinde Ödül Avcısı Kampanyası Başladı

    23 Mayıs – 23 Temmuz tarihleri arasında en fazla üyeyi kazandıran kullanıcılara 4 Milyon TL değerinde Ödül BTXN token dağıtılacak!                                                    
    Oy Ver

    Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip kripto para platformu Bitexen’de

    23 Mayıs – 23 Temmuz tarihleri arasında en fazla üyeyi kazandıran kullanıcılara 4 Milyon TL değerinde Ödül BTXN token dağıtılacak!

    Bitexen’de 4 Milyon TL Değerinde Ödül Avcısı Kampanyası Başladı
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    Bitexen’e en fazla üyeyi kazandıran ilk 10 kullanıcı arasında 2.000.000 TL’ye varan BTXN ödülü veren ve sıralamada daha önceden belirlenmiş şanslı numaralarda yer alan kullanıcıların 20.000 TL’ye varan ödül BTXN kazandığı kampanyada kullanıcıların Bitexen referans kodları ile başka kişilerin hesap onayını tamamlatmış üye yapması gerekiyor.

    Bitexen’de 4 Milyon TL Değerinde Ödül Avcısı Kampanyası Başladı
    Tam Boyutta Gör

    Büyük Yaz Kampanyası kapsamında en fazla arkadaşını Bitexen’e kendi davet kodu ile  üye yapan  ilk 10 kişi sırayla;

    • 1.kişi 750 bin TL karşılığında BTXN,
    • 2.kişi 500 bin TL karşılığında BTXN,
    •  3.kişi 250 bin TL karşılığında BTXN,
    •  4.kişi 100 bin TL karşılığında BTXN,
    •  5.kişi 90 bin TL karşılığında BTXN,
    •  6.kişi 80 bin TL karşılığında BTXN,
    •  7.kişi 70 bin TL karşılığında BTXN,
    •  8.kişi 60 bin TL karşılığında BTXN,
    •  9.kişi 50 bin TL karşılığında BTXN
    • 10.kişi 40 bin TL karşılığında BTXN kazanacak.
    • Ayrıca sıralamada 3 ve 3’ün katları olanlara da 20.000 TL karşılığında BTXN hediye edilecek.

    Bu linkten kampanyaya katılabilirsiniz:  https://bit.ly/3M3TjrF

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    daysleeperxp 12 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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