Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip kripto para platformu Bitexen’de

23 Mayıs – 23 Temmuz tarihleri arasında en fazla üyeyi kazandıran kullanıcılara 4 Milyon TL değerinde Ödül BTXN token dağıtılacak!

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Bitexen’e en fazla üyeyi kazandıran ilk 10 kullanıcı arasında 2.000.000 TL’ye varan BTXN ödülü veren ve sıralamada daha önceden belirlenmiş şanslı numaralarda yer alan kullanıcıların 20.000 TL’ye varan ödül BTXN kazandığı kampanyada kullanıcıların Bitexen referans kodları ile başka kişilerin hesap onayını tamamlatmış üye yapması gerekiyor.

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Büyük Yaz Kampanyası kapsamında en fazla arkadaşını Bitexen’e kendi davet kodu ile üye yapan ilk 10 kişi sırayla;

1.kişi 750 bin TL karşılığında BTXN,

2.kişi 500 bin TL karşılığında BTXN,

3.kişi 250 bin TL karşılığında BTXN,

4.kişi 100 bin TL karşılığında BTXN,

5.kişi 90 bin TL karşılığında BTXN,

6.kişi 80 bin TL karşılığında BTXN,

7.kişi 70 bin TL karşılığında BTXN,

8.kişi 60 bin TL karşılığında BTXN,

9.kişi 50 bin TL karşılığında BTXN

10.kişi 40 bin TL karşılığında BTXN kazanacak.

Ayrıca sıralamada 3 ve 3’ün katları olanlara da 20.000 TL karşılığında BTXN hediye edilecek.

Bu linkten kampanyaya katılabilirsiniz: https://bit.ly/3M3TjrF

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Bitexen’de 4 Milyon TL Değerinde Ödül Avcısı Kampanyası Başladı