Bitget borsası saldırıya uğradı, 352 milyon dolar çalındı

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Tam Boyutta Gör Gün geçmiyor ki kripto para dünyasında yeni bir siber saldırı olayı olmasın. Milyar dolarlık hacmn döndüğü piyasada en ufak bir saldırı bile milyonlarca dolar zarar oluşturuyor. Bu kez sırada Bitget borsası var.

Bitget saldırısı

Gelen bilgilere göre dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırı olayında herhangi bir özel anahtar veya gizli kelime kaybı yaşanmadı. Saldırganlar borsanın arka plan sunucularına sızarak gerçek gibi görünen sahte ticaret hacmi oluşturmuş ve güvenlik sistemlerini yanıltmış. Gerekli onayları aldıktan sonra da cüzdanları boşaltmış.

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Bitget para hareketliliği fark ettiği anda para çekimlerini kapattı ve olayı soruşturmaya başladı. Soruşturma sonucunda yaklaşık 352 milyon dolarlık varlığın borsadan çıkarıldığı tespit edildi. Varlığın büyük kısmı ETH olarak tutuluyor. Sadece 318000 dolarlık USDT ile USDC varlığı var ve bunlar da Tether ile Circle tarafından dondurulmuş durumda. ETH varlığa ise dokunulamıyor.

Bitget borsası müşteri mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti. Firmanın Kullanıcı Koruma Fonu içerisinde bulunan 464 milyon dolar bunun için kullanılacak. Kısa süre içerisinde de kullanıcı para çekimlerinin açılacağı bildirildi.

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