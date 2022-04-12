Bitget - Dünyanın Lider Dijital Varlık İşlem Platformu ile Tanışın

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Sadece birkaç yıl içinde dünya çapında büyük başarı elde eden bir kripto türev işlem platformu duydunuz mu? 2 milyondan fazla aktif ve memnun kullanıcı, yenilikçi ve benzersiz işlem ürünleri, mükemmel ticaret işlevleri, Bitget'i tanımlayan harika gerçeklerden sadece birkaçı.

Bitget'i ilk kez duymuş olsanız da, daha önce biraz deneyime sahip olmuş olsanız da, Bitget dünyanın en iyi kripto copy trade platformlarından biridir. 2018 yılında kurulmuş olup, her anlamda hızlı ve başarılı büyümesini sürdürmektedir.

Kripto işlemleri ve spot işlem için en başarılı platformlardan biri olan Bitget, dünya çapında 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla dünyanın lider dijital varlık işlem platformu olarak haklı bir sıfat kazandı.

CoinGecko ve CoinMarketCap'te İlk 5'te

Mart 2022'deki vadeli işlemler için günlük işlem hacmine göre, Bitget CoinGecko ve CoinMarketCap'te İlk 5'te yer aldı. En iyi traderlarımızın ayak izlerini takip edebilir ve önceden herhangi bir bilginiz veya deneyiminiz olmasa bile tüm alım satım hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm Dünyadan futbol ve eSpor ikonları ve organizasyonlarıyla partnerlik

Dünyanın en başarılı kulüp ve kuruluşlarından bazıları, en hızlı büyüyen kripto platformu olarak Bitget platformunun büyük potansiyelini fark etti ve partner olmaya karar verdi.

Böylece Bitget, dünyanın en büyük futbol ve eSpor ikonlarıyla partnerdir:

İtalyan futbol kulübü Juventus Galatasaray spor kulübü PGL, Global eSpor Ligi Team Spirit eSport Takımı

Bitget platformu nelerden oluşur?

Bitget, en büyük kripto copy trade platformu ve marj olarak BGB ve USDC ile coin marjlı vadeli işlemleri ilk kez sunan platform olarak kabul edilir. Dünyanın en büyük 5. türev borsasıdır. Ayrıca Bitget, bir CeFi ve DeFi 360 entegre ticaret platformudur.

Günlük ortalama işlem hacmi 9,8 Milyardır. Bitget'te ayrıca şunları da bulabilirsiniz:

Dünya çapında kayıtlı kullanıcılar Dijital varlık satın alma hizmetleri Vadeli işlemler

Bitget'in amiral gemisi ürünleri

Bitget'in birkaç amiral gemisi ürünü mevcut:

USDT Marjlı Vadeli İşlemler Tek Tıkla Copy Trade Marjlı Vadeli İşlemler Launchpad

USDT Marjlı Vadeli İşlemler

Bitget, kripto endüstrisindeki ilk USDT marjlı vadeli işlem ürününü piyasaya sürmesiyle ünlüdür. Bu nedenle hem USDT marjlı vadeli işlemleri hem de Coin marjlı vadeli işlemleri içeren dünyadaki ilk platform olarak tanınmaktadır.

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Şu anda 40'tan fazla kripto para ve 20 ürün işlevi var. Dünya sıralamasında 3. sırada.

Tek Tıkla Copy Trade

Bir başka harika Bitget ürünü de Tek Tıkla Copy Trade. Özellikle vadeli işlemlere yeni başlayanlar için deneyimli traderları takip ederek tek tıkla pozisyon açmak için yaratılmıştır. Yeni başlayanlar zahmetsizce pasif gelir elde edebilir.

Bitget platformunda toplam 20,45 milyon siparişle piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 17.000'den fazla birinci sınıf traderı kendine çekti. Traderlar, Copy Trade’den %8'e kadar kâr elde edebilirler. Kullanıcı dostudur ve yüksek kullanıcı aktifliği içerir.

Tüm bunlara ek olarak, traderları seçmek için 8 sıralama öğesi ve Yıldız Traderlar yoğun trafik akışı vardır.

Copy Trade Verileri:

Traderların toplam geliri: 100 Milyon Dolar Desteklenen işlem pariteleri: 20+ Toplam kopyalama geliri: 120 Milyon Dolar Trader sayısı: 17.000 Copy Trade’e yatırılan toplam tutar: 840 Milyon Dolar Kopyalayan sayısı: 80.000 Copy Trade işlemlerinin toplam sayısı: 20.45 Milyon Dolar

Coin Marjlı Vadeli İşlemler

Bitget, Coin Marjlı vadeli işlem ürününü piyasaya sürdü. Diğer coinler ile işlem yapılmasını sağlayan bir marj olarak bir veya daha fazla coini desteklediği bilinmektedir. Bu ürünün çok verimli, kullanışlı ve kullanımı kolay olduğu bilinmektedir.

Ayrıca anlatılması ilginç olan, Bitget'in sektörde marj olarak USDC’yi destekleyen ilk kripto türevleri platformu olmasıdır.

Launchpad

Bir başka harika ürün de Launchpad . Airdroplar ve projeler başlatmak için Bitget tarafından tanıtılan tamamen yeni bir platform. Bu platformun yaratıcıları,platformda kullanıcılar için çok sayıda farklı ve kaliteli proje keşfetmeyi amaçladı.

Launchpad ayrıca kullanıcıların projelere erken aşamalarda katılmaları ve airdroplardan ödüller almaları için oluşturulmuştur.

Bitget'te mevcut listeleme yöntemleri nelerdir?

Platformda listeleme yöntemlerinin neler olduğunu merak ediyorsanız, hoş bir şekilde şaşıracaksınız çünkü söz konusu çeşitli yöntemler var, örneğin:

Doğrudan listeleme - Hızlı listeleme ve kolay işlem sağlar. Piyasada listelenmenin en hızlı yolunu temsil eder. Kullanıcılar, proje tokenlarını çok daha düşük ücretlerle işlem yapmalarına izin verdiği için bu doğrudan listelemeyi seviyor.

Launchpad - Proje lansmanları ve airdrop ödülleri ile ünlüdür. En büyük avantajı, premium projelere erken erişim sağlamasıdır.

Launchpool - Maksimum trafik ve dikkat çeker. Düzenlendikten sonra, Launchpool'daki tokenlar doğrudan spot piyasada listelenebilir. Bunun yanı sıra, bu yöntem, token çıkartmamış proje sahiplerinin IEO yapmasına olanak tanır.

Varlık Yönetimi Ürünleri ile Tanışın

Bilmeniz gereken iki Bitget varlık yönetimi ürünü vardır:

Staking - Bir trader olarak, stake yapabilir ve kar elde edebilirsiniz. Stake ile, Holderların varlıklar yardımıyla ekstra para kazanmalarına izin verdiğinizde, elde tutma oranını da artırabilirsiniz.

Likidite Madenciliği - Bu ürün, traderların varlıklarının DeFi protokolünde güvenli bir şekilde akmasını ve kâr elde etmelerini sağlar. Bu, istikrarlı bir pasif gelir oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Bitget Uygulamasını Nereden İndirebilirim?

Bitget Uygulaması iOS ve Android'de mevcuttur. Bitget Uygulamasını aşağıdaki yollarla indirebilirsiniz:

App Store

Google Play

Bitget'te 7/24 sunulan 1'e 1 müşteri desteği ve aşağıdaki dilleri içeren çok dilli destek vardır: EN/TR/KR/JP/RU/ES/VI/ID/PT/FR/DE/CN/TC /O.

Sonuç

Bitget, birinci sınıf profesyonel bir Risk Yönetimi ve Güvenlik ekibine sahip dünyanın lider dijital varlık işlem platformu olarak bilinir. Uluslararası üçüncü taraf güvenlik ve güvenlik derecelendirme kuruluşu CER'de listelenmiştir. Büyük güvenlik sağlayıcıları söz konusu olduğunda, bunlar:

Suntwin Technology Qingsong Cloud Security HEAP Armors

Sonuç olarak önemli olan Bitget platformundaki tüm işlemlerinizin siber saldırılara karşı çok güvenli olacağıdır. En iyi kripto işlem platformlarından biri olarak Bitget'i bugün denemenizi içtenlikle tavsiye ediyoruz!

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Bitget - Dünyanın Lider Dijital Varlık İşlem Platformu ile Tanışı