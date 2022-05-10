Bitget'in Kripto İşlem Yarışması İle 2022'de 200 BTC'ye Kadar Kazan!

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Kripto işlem becerilerine güvenen biriyseniz, başka yere bakmayın, yıllık King's Cup Global Invitational (KCGI) kripto işlem yarışması 2022'ye katılın!

KCGI'de 200 BTC'ye kadar kazanma şansınız var. Yarışmaya kayıtlar 9-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında açık olacaktır. Kaydolmak istiyorsanız, takım başvurunuzu buradan gönderebilirsiniz.

KCGI ve neden bu yarışmaya kaydolmanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi için, bunun neden bir kripto traderı olarak becerilerinizi kanıtlamanız için en iyi şans olabileceğini keşfetmek için okumaya devam edin!

İşte 2022'deki İlk Kripto İşlem Yarışması!

KCGI (King's Cup Global Invitational), Bitget tarafından yılda iki kez düzenlenen global bir işlem yarışmasıdır.İlk KCGI geçen Ekim ayında dört bölgede başladı: Japonya, Güney Kore, Avrupa ve Rusya.

Yarışma, geçen yıl kayıt yaptırmak için 10.000'den fazla katılımcıyı çekti ve sektördeki en iyi etkinliklerden biri haline geldi. Kısa bir aradan sonra, KCGI 2022'de tekrar geri döndü ve daha fazla ödül kazanmanız için hazır!

Maksimum 100 BTC ödül havuzunun yanında, bu kripto işlem yarışmasında özel ödüller kazanmanın üç yolu daha var.

İşte KCGI 2022'deki yeni ödüllerden bazılarına dair gizli bir önizleme:

Kaptanın Gücü

Eğer bir takım kaptanıysanız, takımınıza eklediğiniz her ilave 20 üye için 150 USDT kazanabilirsiniz! Ancak, ödüllerin 600 USDT ile sınırlandırıldığını unutmayın.

Kaptanın Zafer Yolculuğu

Bir takım kaptanıysanız ve ekibiniz toplam işlem karına göre ilk yedi takımda yer alıyorsa, bu kripto işlem yarışmasında ÜCRETSİZ katlanır bisiklet kazanabilirsiniz!

Bir Bose gibi

Toplam işlem karlarına göre ilk üçe giren takımlar için, her takımın ilk üç traderı bir Bose® hoparlör sistemi ile ödüllendirilecek! Bu, Bitget'in bu kripto işlem yarışmasında vermek için dokuz hoparlör sistemine sahip olduğu anlamına geliyor.

Bu cazip ödülleri kazanma şansı istiyorsanız, 2022'de gerçekleşecek bir sonraki King's Cup Global Invitational'a katılın!

Diğer Ödüller

KCGI yarışmasının bireysel kategorisinde, LG® StandByMe TV veya SecretLab® Koltuğu kazanma şansınız var!

Bu Kripto İşlem Yarışmasının Organizatörü

Bitget'in ne yaptığından emin olmayanlar için Bitget, dünyanın en büyük beşinci türev borsası ve dünyanın en büyük kripto para türevleri copy trade platformudur.

Temmuz 2018'de kurulan Bitget, dünya çapında iki milyon kayıtlı kullanıcısı ve günlük ortalama 9,8 milyar işlem hacmi ile en hızlı büyüyen türev borsaları arasındadır.

Bitget ayrıca Juventus, Galatasaray ve Team Spirits dahil olmak üzere hem geleneksel spor hem de espordaki rekabetçi takımların yanı sıra etkinlik organizatörleri PGL için resmi kripto borsası ortağıdır.

Kısacası, Bitget kripto alanında iyi bir şekilde kurulmuştur.

Bitget'in misyonu, global müşterilere platformunda eşit, nihai ve adil bir ticaret deneyimi sunmaktır.

Bitget'in misyonunu yerine getirmek için borsa, başka hiçbir platformun sağlayamayacağı bir işlem deneyimi sağlamak için KCGI'yi başlatmayı planlıyor. Bitget'in kripto rekabeti sadece alım satım yapmakla ilgili değil, aynı zamanda daha iyi bir hayata sahip daha iyi bir trader olmanıza yardımcı olmakla da ilgilidir.

Bitget, bu rekabetin en önemli olaylarından biri olduğuna inanıyor ve bunun bir parçası olmanızı istiyor.

Bitget'in Kripto İşlem Yarışması 2022'ye Nasıl Katılabilirsiniz ?

King's Cup Global Invitational 2022'ye bireysel veya takım olarak katılabilirsiniz. Her iki kategori için de, başvuru sırasında vadeli işlem hesabınızda en az 300 USDT net varlığa sahip olmanız gerekir. Her katılımcının ödül havuzunda potansiyel olarak pay sahibi olabilmesi için 50.000 USDT'den az olmayan bir işlem hacmine de ihtiyacı olacaktır.

Bireysel yarışma için iki farklı kategori vardır: "Kârla Kazanmak" ve "K/Z Oranıyla Kazanmak".

Takım Savaşı yarışmasının bireyselden biraz farklı olduğunu lütfen unutmayın. Farklı bir başvuru süreci vardır ve K/Z oranına göre kazanma yarışması kategorisi yoktur. Takım Savaşı Yarışması sadece kârla kazanmaya dayalı olarak yarışacaktır.

Takım Savaşı Yarışması için Başvuru Kriterleri

Bir ekibin hak kazanabilmesi için en az 20 üyeden oluşması gerekir.

Tüm takımların atanmış bir takım kaptanı olmalıdır.

Yarışma başlamadan 24 saat önce en az 20 üye toplayamazsanız, ekibiniz otomatik olarak dağılır.

Bu gibi durumlarda, kayıt döneminin sonuna kadar diğer takımlara katılmamış olan üyeler (kaptan dahil) rastgele başka bir katılımcı takıma atanacaktır.

Uygulamanın tüm detayları için lütfen formu buradan indirin.

Bekleyiş Bitti! 2022 Kripto İşlem Yarışması'na katılın!

Bitget ikinci King's Cup Global Invitational'a hazırlanırken, kripto borsası sizin gibi daha fazla yatırımcının bu etkinliğe katılabileceğini umuyor. Hem dijital varlıklar hem de kazanılacak fiziksel ödüllerle, 2022'de harika bir KCGI deneyiminden emin olabilirsiniz!

Başvurular 9-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında açıktır ve Bitget bu yıl KCGI'de yer almanızı dört gözle bekliyor…

KCGI’a hemen katılmak için tıklayın!

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