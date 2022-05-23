Bitget KCGI 2022, Uzatılmış Son Kayıt Tarihi ile birlikte Resmen Başlıyor

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Singapur, 19 Mayıs 2022 - Lider küresel türev borsası Bitget, bugün yılda iki kez düzenlenen işlem yarışmasını duyurdu - King's Cup Global Invitational (KCGI) resmen başladı. Lansmanından bu yana gelen yoğun talep nedeniyle, kayıt için son tarih uzatıldı. Asıl yarışma 20 Mayıs 05:00 (TSİ) tarihinde başlayacak olsa da, katılımcılar 20 Mayıs 05:00 (TSİ) ile 24 Mayıs 05:00 (TSİ) arasında yarışmaya kayıt olmaya devam edebilirler. 8). KCGI 2022, resmi olarak 10 Haziran 05:00 (TSİ) tarihinde sonlanacak.

KCGI 2022 kayıtları 9 Mayıs'ta resmi olarak açıldığında, rekor sayıda 500 kayıtlı kişi kaydedildi ve bu, Bitget topluluğu için işlem yarışmasının uzun zamandır beklenen dönüşüne olumlu bir yanıt verdi. Ödül olarak sunulan çeşitli hediyelerin yanı sıra ikiye katlanan ödül havuzu da dahil olmak üzere yarışmanın detayları ortaya çıkmaya devam ettikçe, kullanıcı sayısı artmaya devam etti. Bugüne kadar, lansman gününden bu yana %500'lük bir artışı temsil eden 3.000'den fazla katılımcı kaydedildi. Topluluktan gelen böylesine ezici bir yanıtın ışığında ve geçen yılın popülerliğinin ivmesini takiben, kayıt penceresi şimdi 24 Mayıs'a kadar uzatıldı. Başvuru sırasında vadeli hesaplarında en az 300 USDT'si olan kullanıcılar, bu yılki KCGI'ya katılmaya hak kazanır.

KCGI'nin 2021'deki ilk çıkışı sırasında 10.000'den fazla kullanıcı katıldı. Topluluktan gelen yanıtlar büyük ölçüde olumluydu; kullanıcıların %88'den fazlası KCGI'nin bir sonraki sürümüne katılacaklarını ve %79'dan fazlası bu girişimi diğer traderlarla paylaşacaklarını belirtti. İşlem yarışmalarının, kripto alanında mevcut toplulukları inşa etmek ve genişletmek için yenilikçi ve etkileşimli yollar olduğu kanıtlanmıştır. Verimli getiriler elde etme olasılığının yanı sıra, kullanıcılara katılmaları için ayrı bir fırsat ve ortam sunarak, bu alandaki traderlar için mevcut olan esnekliği ve sonsuz olasılıkları da yineler.

Bitget'in CEO'su Sandra Lou, yarışmanın resmi başlangıcı hakkında yorum yaparak, “İşlem yarışmalarının artan etkisinden ve KCGI'ın başarılı çalışmasından yararlanarak, kullanıcılarımız için daha ödüllendirici ve cazip girişimler sunma çabalarımıza devam edeceğiz. En önemlisi, yatırım portföylerini çeşitlendirmek isteyen kullanıcılarımıza daha fazla seçenek sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İlk kayıt döneminde kullanıcılardan gelen yoğun talebi görmekten son derece memnunuz. Son kayıt tarihini uzatmaya yönelik bu benzeri görülmemiş hareketle, rekabetin gelişmesini görmek için sabırsızlanıyoruz. Oyunlar başlasın!"

KCGI hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.bitget.com/tr/kcgi/spring/2022 adresini ziyaret edin.

Bitget Hakkında

2018 yılında kurulan Bitget, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biridir. Şu anda dünya çapında 50'den fazla ülkede iki milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Bitget, 20'den fazla ülkeye yayılan 500 kişilik bir iş gücüyle 2021'de merkezi olmayan finansı teşvik etme misyonunu hızlandırdı.

Bitget'in Haziran 2019'da kripto türevleri pazarındaki resmi lansmanından bu yana, platform artık dünyanın en büyük kripto copy trade ve türev borsalarından biri haline geldi ve hacme göre türev işlemler için CoinMarketCap ve CoinGecko tarafından global olarak ilk beşte yer alıyor. Bitget'in amiral gemisi ürünü Tek Tıkla Copy Trade, dünya çapında kripto türevleri traderları için deneyime yenilik getiren 20.000'den fazla copy traderı kendine çekti.

‘Better Trading, Better Life’, felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalarak, Bitget, Web2 ve Web3'ü aşan, CeFi ve DeFi'yi birbirine bağlayan ve geniş bir köprü ile sonuçlanan portal olmayı hedefleyerek, global olarak kullanıcılara kapsamlı ve geniş kripto ağına güvenli ticaret çözümleri sağlamayı taahhüt eder. Eylül 2021'de Bitget, dünyaca ünlü futbol takımı Juventus'un ilk forma partneri ve kısa süre sonra PGL Major'ün resmi espor kripto partneri olarak sponsorluğunu duyurdu. Önde gelen espor organizasyonu Team Spirit ve Türkiye'nin önde gelen ve köklü futbol kulübü Galatasaray ile ortaklıklar da 2022'nin başlarında duyuruldu.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:

Resmi website: Bitget.com

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andrea.leung@bitget.com

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Bitget KCGI 2022, Uzatılmış Son Kayıt Tarihi ile birlikte Resmen