    MIT’ten dikkat çeken araştırma: Bitkiler yağmurun sesini "duyup" reaksiyon veriyor

    Bitkiler, yağmurun sesine de reaksiyon veriyor! MIT'te yürütülen yeni bir araştırmaya göre yağmurun oluşturduğu ses dalgaları, tohumların çimlenme sürecini hızlandırabiliyor.

    MIT’ten dikkat çeken araştırma: Bitkiler yağmurun sesini Tam Boyutta Gör
    Bitkilerin çevresel uyaranlara verdiği tepkiler uzun süredir biliniyor; ışığa yönelmeleri, yerçekimine göre kök ve gövde gelişimini ayarlamaları ya da dokunmaya karşı hassasiyet göstermeleri bu mekanizmaların en bilinen örnekleri. Ancak bu algılama sistemlerinin ses gibi daha “soyut” bir uyarıyı kapsayıp kapsamadığı şimdiye kadar net şekilde ortaya konmuş değildi. Bu alandaki belirsizlik, Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde yapılan yeni bir çalışmayla ortaya kalktı diyebiliriz. Çünkü araştırmaya göre bitki tohumları, yağmurun çıkardığı sesi algılayabiliyor ve bu ses, tohumların çimlenme sürecini doğrudan etkiliyor.

    Suyu Duyan Tohumlar, Yüzde 40 Daha Hızlı Çimlendi

    MIT mühendisleri tarafından yürütülen ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, pirinç tohumları üzerinde yapılan deneyler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmacılar, su altında bulunan tohumların üzerine doğrudan su damlaları düşürmek yerine, yalnızca bu damlaların oluşturduğu akustik titreşimlere maruz kalmalarını sağladı. Deneylerin sonucunda, yağmur sesine maruz kalan tohumların, aynı koşullarda fakat sessiz ortamda tutulan tohumlara kıyasla yüzde 30 ila 40 oranında daha hızlı çimlendiği tespit edildi.

    Araştırmacılara göre bu mekanizma yalnızca büyümeyi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda tohumlar için bir tür “derinlik sensörü” görevi de görüyor olabilir. Çünkü yağmurun oluşturduğu titreşimler yalnızca yüzeye yakın tohumlara ulaşabiliyor. Bu da, yalnızca uygun derinlikte bulunan tohumların çimlenmesini sağlayarak hayatta kalma şansını artırıyor.

    Yağmurun Sesi Tohumları “Uyandırıyor”

    Çalışmanın en dikkat çekici noktalarından biri, bu etkinin tamamen fiziksel bir mekanizmaya dayanıyor olması. Araştırmanın yazarlarından Nicholas Makris’e göre, bir yağmur damlası suya ya da toprağa çarptığında ortaya çıkan basınç dalgaları, çevredeki ortamı titreştiriyor. Bu titreşimler, tohum hücrelerinin içinde bulunan ve yerçekimini algılayan “statolit” adı verilen mikroskobik organelleri yerinden oynatabiliyor.

    Bitkiler yağmurun sesini 'duyup' reaksiyon veriyor Tam Boyutta Gör
    Normal şartlarda statolitler hücre içinde aşağı doğru çöker ve bu sayede bitki, kök ve gövde yönünü belirler. Ancak bu yapıların titreşimle sarsılması, bitkinin büyüme sürecini başlatan bir sinyal görevi görebiliyor. Araştırmacılara göre yağmurun oluşturduğu ses dalgaları, tam olarak bu etkiyi tetikleyerek tohumları adeta “uyandırıyor”. Makris, bu durumu şöyle özetliyor: Yağmurun oluşturduğu akustik enerji, tohumun büyümesini hızlandıracak kadar güçlü bir fiziksel etki yaratabiliyor. Özellikle suyun hava kıyasla çok daha yoğun bir ortam olması, bu ses dalgalarının çok daha güçlü hissedilmesine neden oluyor.

    Araştırmanın arkasındaki temel hipotez de bu fiziksel farktan doğuyor. Su, havaya kıyasla çok daha yoğun olduğu için, aynı damla su altında çok daha güçlü basınç dalgaları oluşturuyor. Bu da birkaç santimetre derinlikteki bir tohumun, aslında oldukça yoğun bir akustik ortama maruz kalması anlamına geliyor. Araştırmacıların yaptığı hesaplamalara göre, su altında bir yağmur damlasının oluşturduğu ses basıncı, havada bir jet motoruna birkaç metre mesafede bulunmaya benzer bir etki yaratabiliyor. Bu da söz konusu titreşimlerin statolitleri hareket ettirecek kadar güçlü olabileceğini gösteriyor.

    Kontrollü Deneyler Hipotezi Doğruladı

    Bu teoriyi test etmek için ekip, yaklaşık 8.000 pirinç tohumunu su dolu kaplarda gözlemledi. Farklı yüksekliklerden ve farklı büyüklüklerde damlalar kullanılarak hafif, orta ve şiddetli yağmur koşulları simüle edildi. Ayrıca hidrofon adı verilen özel cihazlarla su altındaki akustik titreşimler ölçülerek gerçek yağmur verileriyle karşılaştırıldı. Sonuçlar, laboratuvar ortamında oluşturulan titreşimlerin doğadaki yağmurla büyük ölçüde örtüştüğünü gösterdi. Daha da önemlisi, yağmur sesine daha yakın konumda olan tohumların daha hızlı çimlendiği gözlemlendi. Ses kaynağından uzaklaştıkça bu etkinin kaybolması, mekanizmanın doğrudan akustik titreşimlere bağlı olduğunu ortaya koydu.

    Kaynakça https://news.mit.edu/2026/plants-can-sense-sound-rain-new-study-finds-0422 https://scienceblog.com/the-sound-of-rain-wakes-seeds-from-the-dead/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
