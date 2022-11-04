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    Anlık Bildirim

    Gaming Ekipman ve Bilgisayarlarda Efsane Kasım Fırsatları!

    Tüm Dünya’da her yıl beklenen indirim ayı olarak bilinen Efsane Kasım sonunda geldi. Yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday, Türkiye’de tercih edilen adıyla Efsane Cuma, fırsatları başlıyor.
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    Tüm Dünya’da her yıl beklenen indirim ayı olarak bilinen Efsane Kasım sonunda geldi. Yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday, Türkiye’de tercih edilen adıyla Efsane Cuma, fırsatları başlıyor. Sıcak fırsatların ve en fazla alışverişin yapıldığı festival bu yıl da geleneğini devam ettiriyor.

    1932’den beri Noel alışverişin başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961’de Philadelpihia yaşanan yoğunlukta insanların birbirini ezdiği izdihamdan sonra Black Friday “Kara Cuma” olarak anılmaya başlandı. Black Friday 25 Kasım Cuma günü başlıyor olsa da yoğun talepler doğrultusunda Kasım ayı boyunca farklı tarihlerde kampanyalar yapılmakta.

    Black Friday Ne Zaman? Tam Boyutta Gör

    Binlerce Üründe Kaçırılmayacak Fırsatlar

    Hazır sistem ve bilgisayar denince akla gelen ilk marka ITOPYA.COM,  bu yıl da Kasım ayında Efffsane Kasım kampanyasını 8 Ekim Salı 19:00’da yapacağını duyurdu. Geniş ürün yelpazesi ile gaming sektöründen yayıncı sektörüne her ürün kategorisinde kaçırılmayacak birçok avantaj sunacak. Notebook, tablet, ekran kartı, monitör, kulaklık vb birçok kategoride, Asus, Corsair, Logitech, MSI, SteelSeries gibi ünlü markaların ürünlerinde ve ITOPYA hazır sistemlerde çok özel fiyatlarla ziyaretçilerini sevindirecek.

    Kasım ayında ITOPYA.COM’un çılgın fiyatlarla 2 farklı kampanya yapacağı konuşuluyor. Siz de ITOPYA.COM tarafından düzenlenecek Kasım ayı kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız, web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

    https://www.itopya.com/

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 5 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 20 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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