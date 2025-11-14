Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Black Mirror bölümü gerçek oldu: Ölen yakınları "yaşatan" AI avatarlar tanıtıldı

    Yeni bir girişim olan 2Wai, insanların ölen yakınlarını AI avatarlar olarak "yaşatmasını" sağlayacak yeni uygulamasını tanıttı. HoloAvatar adını taşıyan uygulama, tartışmaları beraberinde getirdi.

    Black Mirror bölümü gerçek oldu: Ölen yakınları Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin karanlık yüzünü ortaya koyan Black Mirror, yıllar önce “Be Right Back” adlı bölümünde ölen yakınları AI avatarlar olarak hayata döndürme fikrini işlediğinde, bu tekinsiz senaryonun bir gün gerçeğe dönüşme ihtimali gündeme gelmişti. Ancak muhtemelen kimse bu geleceğin bu kadar yakın olduğunu fark etmemişti. Ne var ki son iki yılda yapay zeka alanında yaşanan sıçrama, benzeri projelerin daha şimdiden ortaya çıkmasına sebep oldu.

    Los Angeles merkezli bir girişim olan 2Wai, ölen kişilerin dijital avatarlarını oluşturarak kullanıcıların onlarla etkileşim kurmasını sağlayan yeni uygulamasını tanıttı. Etik olarak epey tartışmalı bir yerde duran bu uygulama, tahmin edeceğiniz üzere sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Black Mirror'ın o meşhur bölümüne referansta bulunan sosyal medya kullanıcıları, bunun kötü bir fikir olduğu konusunda büyük ölçüde uzlaşmış görünüyor. Ancak tüm bu tartışmalara rağmen, 2Wai'nin uygulamasının kullanıcı nezdinde karşılık bulabileceği de kabul ediliyor. Nitekim uygulama kısa sürede 4 milyonun üzerinde görüntüleme alarak potansiyelini şimdiden gözler önüne serdi.

    Şirketin kurucu ortağı Calum Worthy tarafından paylaşılan tanıtım videosu, uygulamanın nasıl çalıştığını dramatik örneklerle gözler önüne seriyor. Bir kadın telefonundan hayatını kaybetmiş annesiyle konuşuyor, ardından aylar sonra bu dijital “anneanne” yeni doğan torununa masal anlatıyor. Videonun ilerleyen sahnelerinde çocuğun büyüyüp avatarla gündelik sohbetler kurduğu ve yetişkinliğe geldiğinde büyükannesine “torun sahibi olacağını” müjdelediği görülüyor. Videonun sonunda yer alan “2Wai ile üç dakika sonsuza kadar sürebilir” ifadesi, uygulamanın iddiasını özetliyor.

    Uygulama, App Store’da yayımlanan beta sürümüyle kullanıcıların HoloAvatar adı verilen etkileşimli dijital karakterler oluşturmasına imkân tanıyor. 2Wai, bu avatarların istenen kişilerle aynı yüz özelliklerini taşıyabileceğini, aynı sesle konuşabileceğini ve hatta kişinin hatıralarından beslenen bir kişiliğe sahip olabileceğini söylüyor. Worthy’nin açıklamasına göre şirket, “insanlığın yaşayan bir arşivini” kurmayı hedefliyor.

    HoloAvatar, İleride Robotlara Entegre Edilerek Daha Ürkütücü Bir Hâl de Alabilir

    2Wai'nin uygulamasını epey sıkıntılı bulan uzmanlar, bu tür bir teknolojinin yas sürecini yapay biçimde uzatabileceğini, gerçek kaybın yerine dijital bir rahatlık sunarak sağlıklı duygusal gelişimi zedeleyebileceğini savunuyor. Uzmanlar ayrıca, bu avatarların kişisel verilerden türetilmiş olması nedeniyle mahremiyet, rıza ve temsil gibi etik konularda da sınırlarda gezdiğine dikkat çekiyor.

    Tepkilerin bir başka boyutu ise geleceğe dair kaygılarla ilgili. Dijital avatarların hızla gerçekçileştiği bir dönemde, robotik alandaki gelişmelerle birlikte ileride fiziksel android “kopyaların” da ortaya çıkabileceği ihtimali tartışılmaya başlandı. Böyle bir senaryo, bizi Black Mirror'ın distopik gerçekliğine bir adım daha yaklaştırabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wifi 7 modem tavsiye ankastre elektrikli ocak elektrik bağlantısı bmw x1 16i sdrive yorum en iyi kalem ucu hangisi toyota rav4 2.5 hybrid yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum