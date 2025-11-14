Black Mirror bölümü gerçek oldu: Ölen yakınları "yaşatan" AI avatarlar tanıtıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Teknolojinin karanlık yüzünü ortaya koyan Black Mirror, yıllar önce “Be Right Back” adlı bölümünde ölen yakınları AI avatarlar olarak hayata döndürme fikrini işlediğinde, bu tekinsiz senaryonun bir gün gerçeğe dönüşme ihtimali gündeme gelmişti. Ancak muhtemelen kimse bu geleceğin bu kadar yakın olduğunu fark etmemişti. Ne var ki son iki yılda yapay zeka alanında yaşanan sıçrama, benzeri projelerin daha şimdiden ortaya çıkmasına sebep oldu.

Los Angeles merkezli bir girişim olan 2Wai, ölen kişilerin dijital avatarlarını oluşturarak kullanıcıların onlarla etkileşim kurmasını sağlayan yeni uygulamasını tanıttı. Etik olarak epey tartışmalı bir yerde duran bu uygulama, tahmin edeceğiniz üzere sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Black Mirror'ın o meşhur bölümüne referansta bulunan sosyal medya kullanıcıları, bunun kötü bir fikir olduğu konusunda büyük ölçüde uzlaşmış görünüyor. Ancak tüm bu tartışmalara rağmen, 2Wai'nin uygulamasının kullanıcı nezdinde karşılık bulabileceği de kabul ediliyor. Nitekim uygulama kısa sürede 4 milyonun üzerinde görüntüleme alarak potansiyelini şimdiden gözler önüne serdi.

Şirketin kurucu ortağı Calum Worthy tarafından paylaşılan tanıtım videosu, uygulamanın nasıl çalıştığını dramatik örneklerle gözler önüne seriyor. Bir kadın telefonundan hayatını kaybetmiş annesiyle konuşuyor, ardından aylar sonra bu dijital “anneanne” yeni doğan torununa masal anlatıyor. Videonun ilerleyen sahnelerinde çocuğun büyüyüp avatarla gündelik sohbetler kurduğu ve yetişkinliğe geldiğinde büyükannesine “torun sahibi olacağını” müjdelediği görülüyor. Videonun sonunda yer alan “2Wai ile üç dakika sonsuza kadar sürebilir” ifadesi, uygulamanın iddiasını özetliyor.

Uygulama, App Store’da yayımlanan beta sürümüyle kullanıcıların HoloAvatar adı verilen etkileşimli dijital karakterler oluşturmasına imkân tanıyor. 2Wai, bu avatarların istenen kişilerle aynı yüz özelliklerini taşıyabileceğini, aynı sesle konuşabileceğini ve hatta kişinin hatıralarından beslenen bir kişiliğe sahip olabileceğini söylüyor. Worthy’nin açıklamasına göre şirket, “insanlığın yaşayan bir arşivini” kurmayı hedefliyor.

HoloAvatar, İleride Robotlara Entegre Edilerek Daha Ürkütücü Bir Hâl de Alabilir

2Wai'nin uygulamasını epey sıkıntılı bulan uzmanlar, bu tür bir teknolojinin yas sürecini yapay biçimde uzatabileceğini, gerçek kaybın yerine dijital bir rahatlık sunarak sağlıklı duygusal gelişimi zedeleyebileceğini savunuyor. Uzmanlar ayrıca, bu avatarların kişisel verilerden türetilmiş olması nedeniyle mahremiyet, rıza ve temsil gibi etik konularda da sınırlarda gezdiğine dikkat çekiyor.

Tepkilerin bir başka boyutu ise geleceğe dair kaygılarla ilgili. Dijital avatarların hızla gerçekçileştiği bir dönemde, robotik alandaki gelişmelerle birlikte ileride fiziksel android “kopyaların” da ortaya çıkabileceği ihtimali tartışılmaya başlandı. Böyle bir senaryo, bizi Black Mirror'ın distopik gerçekliğine bir adım daha yaklaştırabilir.

