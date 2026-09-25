Black Mirror'un yaratıcısından yeni dizi: Blackmere'nin ilk görselleri ve detayları paylaşıldı

Blackmere, Black Mirror gibi bir bilim-kurgu değil, absürt bir komedi dizisi olacak. Netflix, Blackmere'ı "son derece ciddi bir gerilim-suç dizisi gibi görünen absürt bir komedi" olarak tanımlıyor. Dizide Paddy Considine, geçmiş trajedilerin yükünü taşıyan kederli dedektif John Blackmere'ye hayat veriyor. Blackmere, katledilen ortağının intikamını almak ve ritüelistik cinayetler işleyen bir seri katili daha fazla kişiyi öldürmeden durdurmak için yollara düşüyor.
Blackmere, 2027'de İzleyici ile Buluşacak
Blackmere için henüz resmi bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak dizinin önümüzdeki yıl izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: