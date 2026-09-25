Black Mirror'un yaratıcısından yeni dizi: Blackmere'nin ilk görselleri ve detayları paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en beğenilen dizilerinden olan Black Mirror'ın yaratıcısı olarak adından söz ettiren Charlie Brooker, yakında yeni bir diziyle karşımıza çıkacak. Black Mirror gibi bu yeni dizi de Netflix'te izleyici ile buluşacak. Blackmere adını taşıyan dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, diziden ilk görselleri ve yeni detayları paylaştı.

Blackmere, Black Mirror gibi bir bilim-kurgu değil, absürt bir komedi dizisi olacak. Netflix, Blackmere'ı "son derece ciddi bir gerilim-suç dizisi gibi görünen absürt bir komedi" olarak tanımlıyor. Dizide Paddy Considine, geçmiş trajedilerin yükünü taşıyan kederli dedektif John Blackmere'ye hayat veriyor. Blackmere, katledilen ortağının intikamını almak ve ritüelistik cinayetler işleyen bir seri katili daha fazla kişiyi öldürmeden durdurmak için yollara düşüyor.

Blackmere, 2027'de İzleyici ile Buluşacak

Tam Boyutta Gör Dizinin oyuncu kadrosunda Paddy Considine, Rory Kinnear, Georgina Campbell, Lena Headey gibi sinema ve dizi dünyasından tanıdığımız isimler yer alıyor.

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Blackmere için henüz resmi bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak dizinin önümüzdeki yıl izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor.

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