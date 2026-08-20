Black Myth: Zhong Kui, 15 dakikalık oynanış videosuyla oyuncuları heyecanlandırdı

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2024 yılında çıkan Black Myth: Wukong ile herkesi şaşırtan Game Science, Çinli oyun şirketlerinin de artık Batılı rakiperiyle yarışacak AAA oyunlar yapabileceğini gösterek önemi bir iş başarmıştı. Diğer yandan oyun satış ve oynanma rakamlarıyla da beklentileri aştı ve 2024'ün en başarılı oyunlarından biri oldu. Black Myth: Wukong'un başarısıyla önü daha da açılan Game Science, şimdi yeni bir oyunla geri dönüyor: "Black Myth: Zhong Kui".

Stüdyonun ilk olarak 2025 Ağustos'unda duyurduğu Zhong Kui'nin çıkışına hâlâ çok var. Bir erteleme olmasa bile oyunun 2028'den önce çıkması beklenmiyor. Ancak ekip daha şimdiden kayda değer yol kat etmiş gibi görünüyor. Zira bugün oyundan 15 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı ve ortaya koyulan iş heyecan verici duruyor.

Black Myth: Zhong Kui, Yeni Bir Karaktere Odaklanıyor

Yeni oyun, tıpkı Wukong gibi antik Çin mitolojisi ve folklorundan beslenmeye devam ediyor. Tür tarafında da tek oyunculu aksiyon-RPG yapısı korunuyor. Ancak bu kez oyuncular ilk oyundaki o savaşçı maymun karakterini değil, yepyeni bir ana karakteri kontrol edecek.

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Black Myth: Zhong Kui, PC ve konsollar için geliştiriliyor. Stüdyo, yeni projede yenilikçi değişiklikler yapmayı, yeni şeyler yaratmayı ve geçmişteki hataları gözden geçirmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

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Black Myth: Zhong Kui 15 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

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