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    Black Panther 3'ün ne zaman gösterime gireceği belli oldu

    Bir süredir gündemde olan yeni Black Panther filmi için hazırlıkların hız kazanmasıya birlikte filmin vizyon tarihi de netlik kazandı. Black Panther 3'te yeni bir Black Panther göreceğiz.

    Black Panther 3 Tam Boyutta Gör
    Marvel için işler son dönemde pek iyi gitmiyor olsa da stüdyo sinematik evrenini büyütmeye devam ediyor. Marvel Studios'un üzerinde çalıştığı projeler arasında yeni bir Black Panther filmi de yer alıyor. Yine Ryan Coogler tarafından yönetilecek olan Black Panther 3 için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, filmin ne zaman gösterime gireceği de netlik kazandı. Yeni Black Panther filmi, 18 Şubat 2028'de sinemaseverlerle buluşacak.

    Bu haber henüz Marvel tarafından doğrulanmamış olsa da Hollywood içinden bilgi aktaran iki farklı kaynak da (Jeff Sneider ve Daniel Richtman), Black Panther 3'ün bu tarihte vizyona gireceğini söylüyor. Zaten Marvel da daha önce 18 Şubat 2028'de yeni bir MCU filminin vizyona gireceğini açıklamış, sadece bu filmin hangisi olacağını söylememişti. Ancak şimdi paylaşılan yeni bilgiler, bu tarihin Black Panther 3 için ayrıldığını gösteriyor.

    Black Panther 3'te Black Panther Rolünü Yeni Bir Oyuncu Devralacak

    Marvel, yeni Black Panther filminde T’Challa karakterini geri getirmeyi planlıyor. Chadwick Boseman'dan bu rolü devralacak oyuncunun kim olacağı henüz netlik kazanmış değil ama Marvel'ın bu rol için arayışta olduğu biliniyor.

    Stüdyoya yakın kaynaklar, yeni Black Panther'ı ilk olarak bir Avengers filminde görebileceğimizi söylüyor. Bu filmlerde, tanıdığımız karakterlerin alternatif versiyonları da hikâyeye dâhil olacağı için, Black Panther rolünü yeni bir oyuncunun devralması da görece mantıklı bir çerçeveye oturtulabilir.

    Black Panther 3 ile birlikte usta oyuncu Denzel Washington da seriye dâhil olacak. Washington daha önce verdiği bir demeçte, Black Panther 3'te rol alacağını doğrulamıştı. Tabii onun yanı sıra Angela Bessett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira gibi isimlerin de önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönmeleri bekleniyor.

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