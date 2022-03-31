Black Shark 5 RS karşınızda: Gerekli miydi?

Bu yıl Black Shark serisi beşinci kez oyuncu karşısına çıkarken yavaş yavaş tekrara düşmeye başladı. Black Shark 5 Pro olması gerektiği gibi seride çıtayı yükseltirken Black Shark 5 ve Black Shark 5 RS geçen yılı hatırlatıyor.
Black Shark 5 RS özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inçlik AMOLED ekran
- Snapdragon 888/888+ seçenekleri
- 8GB/12GB LPDDR5 RAM
- 256GB melez depolama
- 64MP+13MP+5MP arka kamera
- 20MP ön kamera
- 4500mAh batarya
- 120W hızlı şarj
- 520$ başlangıç
Black Shark 5 RS modeli 8GB RAM için Snapdragon 888 yonga seti, 12GB RAM için Snapdragon 888+ yonga seti seçimi sunuyor. Ekran yine 144Hz tazeleme ve 720Hz dokunmatik hızına sahip. SSD+UFS 3.1 birleşik depolama bu modelde de mevcut. Çift taraflı buhar odaları, 1300 nit parlaklık, 2 adet 1.5 cc hoparlör, Hi-Res Audio desteği gibi özellikler mevcut. Geçen yılın Black Shark 4S Pro ve Black Shark 4 Pro modelleri ile çoğu açıdan benzer. Bu yıl depolama seçeneklerinin azaltıldığı görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa