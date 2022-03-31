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    Black Shark 5 RS karşınızda: Gerekli miydi?

    Black Shark 5 RS akıllı telefon modelinde melez depolama, LPDDR5 RAM, 64MP ana sensör, 120W hızlı şarj, Snapdragon 888 ve 888+ seçenekleri gibi özellikler ye ralıyor. 
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    Black Shark 5 RS
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    Bu yıl Black Shark serisi beşinci kez oyuncu karşısına çıkarken yavaş yavaş tekrara düşmeye başladı. Black Shark 5 Pro olması gerektiği gibi seride çıtayı yükseltirken Black Shark 5 ve Black Shark 5 RS geçen yılı hatırlatıyor.

    Black Shark 5 RS özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik AMOLED ekran
    • Snapdragon 888/888+ seçenekleri
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 256GB melez depolama
    • 64MP+13MP+5MP arka kamera
    • 20MP ön kamera
    • 4500mAh batarya
    • 120W hızlı şarj
    • 520$ başlangıç

    Black Shark 5 RS modeli 8GB RAM için Snapdragon 888 yonga seti, 12GB RAM için Snapdragon 888+ yonga seti seçimi sunuyor. Ekran yine 144Hz tazeleme ve 720Hz dokunmatik hızına sahip. SSD+UFS 3.1 birleşik depolama bu modelde de mevcut. Çift taraflı buhar odaları, 1300 nit parlaklık, 2 adet 1.5 cc hoparlör, Hi-Res Audio desteği gibi özellikler mevcut. Geçen yılın Black Shark 4S Pro ve Black Shark 4 Pro modelleri ile çoğu açıdan benzer. Bu yıl depolama seçeneklerinin azaltıldığı görülüyor.

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    S
    serpilxarslann 4 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 saat önce

    direk 10k

    LooF 5 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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