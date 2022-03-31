Black Shark 5 RS karşınızda: Gerekli miydi?

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Bu yıl Black Shark serisi beşinci kez oyuncu karşısına çıkarken yavaş yavaş tekrara düşmeye başladı. Black Shark 5 Pro olması gerektiği gibi seride çıtayı yükseltirken Black Shark 5 ve Black Shark 5 RS geçen yılı hatırlatıyor.

Black Shark 5 RS özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik AMOLED ekran

Snapdragon 888/888+ seçenekleri

8GB/12GB LPDDR5 RAM

256GB melez depolama

64MP+13MP+5MP arka kamera

20MP ön kamera

4500mAh batarya

120W hızlı şarj

520$ başlangıç

Black Shark 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 15 sa. önce eklendi

Black Shark 5 RS modeli 8GB RAM için Snapdragon 888 yonga seti, 12GB RAM için Snapdragon 888+ yonga seti seçimi sunuyor. Ekran yine 144Hz tazeleme ve 720Hz dokunmatik hızına sahip. SSD+UFS 3.1 birleşik depolama bu modelde de mevcut. Çift taraflı buhar odaları, 1300 nit parlaklık, 2 adet 1.5 cc hoparlör, Hi-Res Audio desteği gibi özellikler mevcut. Geçen yılın Black Shark 4S Pro ve Black Shark 4 Pro modelleri ile çoğu açıdan benzer. Bu yıl depolama seçeneklerinin azaltıldığı görülüyor.

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Black Shark 5 RS tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı