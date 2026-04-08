Black Shark akıllı saatler, kulaklıklar ve gaming aksesuarlar Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Türkiye’de Evofone distribütörlüğünde satılan Black Shark ürünlerine yenisi eklendi. Gaming tablet ve bilgisayarların ardında şimdi de Black Shark marka akıllı saatler, kulaklıklar ve mobil aksesuarlar satışa sunuldu.

Oyunculara yönelik tasarımları ve fiyat/performans oranıyla dikkat çeken ürünler müşterilerle buluştu. Yeni ürünlerde lansmana özel %5 ek indirim yapılıyor.

Türkiye'de satışa sunulan yeni Black Shark ürünleri

Black Shark FunCooler 5: Mobil cihazlar için güçlü soğutucu

Black Shark FunCooler 5 lansmana özel %5 indirimle 1.899 TL fiyatıyla, mobil oyunlarda gaming aşırı ısınmasını önlüyor. 20W yüksek güç ve TEC soğutma teknolojisi ile maksimum 35°C'ye kadar sıcaklık düşüşü sağlıyor.

20W Yüksek Güç Soğutma : Hızlı ve etkili ısı dağıtımı

: Hızlı ve etkili ısı dağıtımı Geniş TEC Soğutma Alanı : Daha fazla yüzey alanı, daha etkili soğutma

: Daha fazla yüzey alanı, daha etkili soğutma RGB Aydınlatma : Gaming estetiğine uygun renkli LED efektleri

: Gaming estetiğine uygun renkli LED efektleri NTC Çift Koruma : Aşırı ısınma koruması, otomatik kapanma

: Aşırı ısınma koruması, otomatik kapanma iOS & Android Uyumlu: Evrensel telefon uyumluluğu

Black Shark ROKAS 3: Fidget Spinner Tasarımlı TWS Kulakklık

Black Shark ROKAS 3 lansmana özel %5 indirimle 2.369 TL fiyatıyla, fidget spinner tasarımlı kılıfı ve RGB aydınlatma efektleri ile dikkat çekiyor. Gaming ve müzik dinleme deneyimi için optimize edilmiş.

13mm Dinamik Sürücü : PEEK + PU diyafram ile HiFi stereo ses

: PEEK + PU diyafram ile HiFi stereo ses Ultra Düşük Gecikme : 45ms gecikme ile gaming için ideal

: 45ms gecikme ile gaming için ideal 24 Saat Pil Ömrü : 5.5 saat tek şarjda, kılıfla toplam 30 saat

: 5.5 saat tek şarjda, kılıfla toplam 30 saat Bluetooth 5.4 : Kararlı bağlantı ve 10m menzil

: Kararlı bağlantı ve 10m menzil ENC Gürültü Engelleme: Çift mikrofon ile net aramalar

Black Shark T11: Açılış sesi çıkaran kulaklık

Black Shark T11 lansmana özel %5 indirimle 1.899 TL fiyatıyla, kaydırmalı kapak tasarımı ve "shing" açılış sesi ile dikkat çekiyor. RGB aydınlatma efektleri ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor.

13mm Dinamik Sürücü : PEEK + PU diyafram

: PEEK + PU diyafram 30 Saat Pil Ömrü : 500mAh kılıf bataryası

: 500mAh kılıf bataryası Bluetooth 5.3 : Düşük gecikme ve kararlı bağlantı

: Düşük gecikme ve kararlı bağlantı IPX4 Su Geçirmezlik: Ter ve su damlalarına karşı korumalı

Black Shark V2: Premium Kafa Üstü Kulaklık

Black Shark V2 lansmana özel %5 indirimle 2.369 TL fiyatıyla, 45dB'ye kadar hibrit ANC gürültü engelleme ile profesyonel ses deneyimi sunuyor. 100 saat pil ömrü ve hem kablosuz hem kablolu kullanım desteğiyle uzun gaming seansları için ideal.

40mm Dinamik Sürücü : HiFi ses kalitesi, 20Hz-20kHz frekans aralığı

: HiFi ses kalitesi, 20Hz-20kHz frekans aralığı 45dB Hibrit ANC : 5 mikrofonlu aktif gürültü engelleme sistemi

: 5 mikrofonlu aktif gürültü engelleme sistemi 100 Saat Pil Ömrü : ANC kapalı 70 saat, ANC açık 100 saat (800mAh batarya)

: ANC kapalı 70 saat, ANC açık 100 saat (800mAh batarya) Çift Cihaz Bağlantısı : İki cihaza aynı anda bağlanma

: İki cihaza aynı anda bağlanma LDAC, LHDC Codec Desteği : Yüksek çözünürlüklü ses aktarımı

: Yüksek çözünürlüklü ses aktarımı Harici Mikrofon Desteği: Profesyonel kayıt ve streaming için

Black Shark GS3: Askeri Dayanıklılığa Sahip Akıllı Saat

Black Shark GS3 lansmana özel %5 indirimle 3.799 TL fiyatıyla, outdoor aktivitelerden zorlu fiziksel ortamlara kadar her senaryoda kullanılabilecek dayanıklılık sunuyor. Askeri standartlarda 15 zorlu testi geçmiş bu akıllı saat, 5ATM su geçirmezlik ve IP69K koruma seviyesiyle her ortamda güvenle kullanılabiliyor.

1.43" AMOLED Ekran : 466x466 çözünürlük, 600 nit parlaklık, Always-On Display desteği

: 466x466 çözünürlük, 600 nit parlaklık, Always-On Display desteği 21 Gün Pil Ömrü : Günlük modda 21 gün, temel modda 30 gün, GPS modunda 20 saat kullanım

: Günlük modda 21 gün, temel modda 30 gün, GPS modunda 20 saat kullanım GPS Navigasyon : GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS uydu sistemleri desteği

: GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS uydu sistemleri desteği Shark GPT AI : Yapay zeka destekli asistan ve AI watch face'ler

: Yapay zeka destekli asistan ve AI watch face'ler 100+ Spor Modu : Koşu, bisiklet, yüzme ve daha fazlası için optimize edilmiş modlar

: Koşu, bisiklet, yüzme ve daha fazlası için optimize edilmiş modlar Game Health Monitoring : Gaming sırasında sağlık takibi

: Gaming sırasında sağlık takibi 2 Kayış: 1 silikon + 1 dokuma kayış kutu içeriğinde

Black Shark S1 Pro: Premium Gaming Saat

Black Shark S1 Pro lansmana özel %5 indirimle 2.369 TL fiyatıyla, premium malzemeler ve gelişmiş özelliklerle öne çıkıyor. Çinko çerçeve tasarımı ve NFC akıllı anahtar özelliğiyle günlük kullanımda ekstra kolaylık sağlıyor.

1.43" AMOLED Ekran : 466x466 çözünürlük, Always-On Display

: 466x466 çözünürlük, Always-On Display 15 Gün Pil Ömrü : Kablosuz şarj desteği

: Kablosuz şarj desteği Shark GPT AI : Yapay zeka asistanı ve kişiselleştirilmiş öneriler

: Yapay zeka asistanı ve kişiselleştirilmiş öneriler Bluetooth Arama (ENC) : Gürültü engelleme ile kristal netliğinde aramalar

: Gürültü engelleme ile kristal netliğinde aramalar Tamamen Yıkanabilir: Su geçirmez tasarım

Black Shark S1: Uygun fiyatlı akıllı saat

Black Shark S1 lansmana özel %5 indirimle 1.899 TL fiyatıyla, temel özellikleri uygun fiyatla sunan akıllı bir seçenek. 10 gün pil ömrü, kablosuz şarj ve Bluetooth arama özellikleriyle günlük kullanım ve fitness takibi için ideal.

