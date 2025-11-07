Giriş
    Black Shark, yeni kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı: Tek şarjla 6 gün, ANC ve fazlası

    Black Shark, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ve şarjı 155 saat dayanan kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı. Black Shark Fengming S1, tasarım olarak AirPods Max'e oldukça benziyor.

    Black Shark Fengming S1 kablosuz oyuncu kulaklığı Tam Boyutta Gör
    Black Shark'ın yeni Fengming S1 modeli, AirPods Max'e oldukça benzeyen kablosuz kulak üstü kulaklık. Pil ömrü ve aktif gürültü önleme özelliğiyle öne çıkan Black Shark kablosuz oyuncu kulaklığı, Çin'de uygun fiyata satışa çıktı.

    Black Shark Fengming S1 kablosuz oyuncu kulaklığı özellikleri

    Black Shark Fengming S1 kablosuz kulak üstü kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Black Shark Fengming S1, TPU kompozit ve titanyum kaplamalı malzemelerden yapılmış özel 40 mm çift diyaframlı sürücülere sahip. Black Shark, sürücülerin güçlü bas, yumuşak orta sesler ve net yüksek frekans tepkisi sağladığını iddia ediyor. Kulaklık ayrıca, oyun sırasında daha doğru konumsal farkındalık, içerik izlerken de daha sinematik bir deneyim için 360 derecelik bir ses alanı simüle etmek üzere tasarlanmış kişiselleştirilmiş 3D uzamsal sesi de destekliyor.

    Black Shark, kulaklığın 52 dB'ye kadar ortam gürültüsünü bastırabilen gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliğiyle donatıldığını söylüyor. Ses netliğini artırmak ve aramalar sırasında ortam parazitini en aza indirmek için beş mikrofonlu ENC kurulumu mevcut. Kulaklık, daha hızlı iletim ve daha iyi güç verimliliği için Bluetooth 6.0 bağlantısına sahip. Düşük gecikmeli oyun modu, gecikmeyi 60 ms'ye düşürüyor. Kulaklık, akıllı telefon ile bilgisayar veya tablet arasında sorunsuz geçiş sağlayan çift cihaz eşleştirme özelliğini de destekliyor. Kablolu kullanım için, 1.2 metrelik kabloyla geliyor.

    Fengming S1, ANC kapalıyken 155 saate kadar, açıkken yaklaşık 80 saat kullanım sağlayan 1000 mAh pil kullanıyor. Kulaklığın USB-C bağlantı noktasından tamamen şarj olması 2 saat sürüyor. Aşırı şarj, aşırı ısınma ve kısa devreye karşı koruma dahil olmak üzere birden fazla güvenlik koruması ile güvenli şarj sunuyor.

    Kulaklığın hafif ve ergonomik bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Isıyı ve basıncı azaltmak için yumuşak protein deri kulak yastıkları ve nefes alabilen file kullanılmış. Ayarlanabilir kafa bandı farklı kafa şekillerine otomatik olarak uyum sağlarken, kulaklık daha kolay saklama için 90 derece dönebiliyor.

    Black Shark Fengming S1 oyuncu kulaklığı fiyatı

    Black Shark’ın yeni oyuncu kulaklığı Fengming S1, gümüş ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Kulaklık, Çin’de 379 yuan (53 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

