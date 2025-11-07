Black Shark, yeni kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı: Tek şarjla 6 gün, ANC ve fazlası

Black Shark Fengming S1 kablosuz oyuncu kulaklığı özellikleri
Black Shark, kulaklığın 52 dB'ye kadar ortam gürültüsünü bastırabilen gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliğiyle donatıldığını söylüyor. Ses netliğini artırmak ve aramalar sırasında ortam parazitini en aza indirmek için beş mikrofonlu ENC kurulumu mevcut. Kulaklık, daha hızlı iletim ve daha iyi güç verimliliği için Bluetooth 6.0 bağlantısına sahip. Düşük gecikmeli oyun modu, gecikmeyi 60 ms'ye düşürüyor. Kulaklık, akıllı telefon ile bilgisayar veya tablet arasında sorunsuz geçiş sağlayan çift cihaz eşleştirme özelliğini de destekliyor. Kablolu kullanım için, 1.2 metrelik kabloyla geliyor.
Fengming S1, ANC kapalıyken 155 saate kadar, açıkken yaklaşık 80 saat kullanım sağlayan 1000 mAh pil kullanıyor. Kulaklığın USB-C bağlantı noktasından tamamen şarj olması 2 saat sürüyor. Aşırı şarj, aşırı ısınma ve kısa devreye karşı koruma dahil olmak üzere birden fazla güvenlik koruması ile güvenli şarj sunuyor.
Kulaklığın hafif ve ergonomik bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Isıyı ve basıncı azaltmak için yumuşak protein deri kulak yastıkları ve nefes alabilen file kullanılmış. Ayarlanabilir kafa bandı farklı kafa şekillerine otomatik olarak uyum sağlarken, kulaklık daha kolay saklama için 90 derece dönebiliyor.
Black Shark Fengming S1 oyuncu kulaklığı fiyatı
Black Shark’ın yeni oyuncu kulaklığı Fengming S1, gümüş ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Kulaklık, Çin’de 379 yuan (53 dolar) fiyatla satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: