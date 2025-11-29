Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Black Shark GS3 Ultra dayanıklılık odaklı akıllı saat tanıtıldı

    Black Shark GS3 Ultra akıllı saat modeli, MIL-STD-810 askeri ve IP69K standartları sayesinde zorlu dış ortam şartlarında rahat bir kullanım sunmak amacını taşıyor. 

    Black Shark GS3 Ultra Tam Boyutta Gör
    Son dönemde giderek artan Ultra özellikli akıllı saat kervanına Black Shark da katılıyor. Ülkemizde de satışta olan orijinal Black Shark GS3 akıllı saat modelinin Ultra versiyonu daha dayanıklı gövde ile geliyor. 

    Black Shark GS3 Ultra neler sunuyor?

    Black Shark GS3 Ultra akıllı saat modelinde 1.43 inçlik 466x466 piksel AMOLED ekran yer alıyor. 1000 nit parlaklık ile dış ortamlarda rahat bir görüş sunarken tazeleme hızı ise 60Hz olarak belirlenmiş. Ekran 9H Gorilla Glass ile korunuyor. 

    MIL-STD-810 askeri ve IP69K standartlarına sahip olan saat 5ATM dayanıklılık sunuyor. Pek çok yaşam değerini takip eden saat öğle uykusunu da algılayabiliyor. 270 farklı tema 160 farklı spor modu yer alıyor. Çift bant GPS ve Bluetooth görüşme de mevcut. 

    Akıllı saatin kullanım süresi 18 güne kadar uzarken bekleme modunda 45 güne kadar kullanılabiliyor. Black Shark GS3 Ultra akıllı saat modeli için henüz bir fiyat belirtilmemiş ancak 100$ altında olması bekleniyor. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 15 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 18 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 20 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 20 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 20 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 20 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 20 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 20 saat önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    frontera vs c3 aircross kutu profil yük taşıma hesabı kamagra jel boş plak doldurma 15 40 motor yağı hangi araçlarda kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo 6
    OMIX O1 Neo 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum