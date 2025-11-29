Black Shark GS3 Ultra dayanıklılık odaklı akıllı saat tanıtıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde giderek artan Ultra özellikli akıllı saat kervanına Black Shark da katılıyor. Ülkemizde de satışta olan orijinal Black Shark GS3 akıllı saat modelinin Ultra versiyonu daha dayanıklı gövde ile geliyor.

Black Shark GS3 Ultra neler sunuyor?

Black Shark GS3 Ultra akıllı saat modelinde 1.43 inçlik 466x466 piksel AMOLED ekran yer alıyor. 1000 nit parlaklık ile dış ortamlarda rahat bir görüş sunarken tazeleme hızı ise 60Hz olarak belirlenmiş. Ekran 9H Gorilla Glass ile korunuyor.

MIL-STD-810 askeri ve IP69K standartlarına sahip olan saat 5ATM dayanıklılık sunuyor. Pek çok yaşam değerini takip eden saat öğle uykusunu da algılayabiliyor. 270 farklı tema 160 farklı spor modu yer alıyor. Çift bant GPS ve Bluetooth görüşme de mevcut.

Akıllı saatin kullanım süresi 18 güne kadar uzarken bekleme modunda 45 güne kadar kullanılabiliyor. Black Shark GS3 Ultra akıllı saat modeli için henüz bir fiyat belirtilmemiş ancak 100$ altında olması bekleniyor.



