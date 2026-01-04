Blackberry tarzı klavyeli telefon Clicks Communicator tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone’lar için ürettiği klavyeli kılıflarla tanınan Clicks, bu kez tamamen bağımsız bir cihazla karşımızda: Clicks Communicator. Şirket, Communicator’ı ana akıllı telefonun yarattığı dikkat dağınıklığından uzaklaşıp yalnızca iletişime odaklanmak isteyen kullanıcılar için konumlandırıyor.

Clicks Communicator özellikleri

Clicks Communicator, kendi hücresel bağlantısına sahip, tam donanımlı bir QWERTY klavyeyle gelen bağımsız bir akıllı telefon. Klavye tuşları, Clicks’in iPhone kılıflarındakilere kıyasla daha büyük ve tamamı dokunmatik hassasiyete sahip. Bu sayede klavye, aynı zamanda bir dokunmatik yüzey gibi de kullanılabiliyor.

Cihazın tasarım tarafında ise kişiselleştirme ön planda. Değiştirilebilir arka kapaklar sayesinde kullanıcılar Communicator’ın görünümünü diledikleri gibi değiştirebiliyor. Renk seçenekleri arasında zeytin yeşili yonca, kirli beyaz duman ve neredeyse siyah oniks bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Telefon yazılım tarafında Android 16 ile geliyor ve kendi 5G bağlantısını sunuyor. Kullanıcılar Google Play üzerinden istedikleri uygulamayı indirebiliyor. Ancak cihazın temel felsefesi, uygulama kalabalığından uzak durmak.

Daha az dikkat dağıtıcı bir deneyim için Communicator, Niagara tabanlı minimalist bir launcher kullanıyor. Uygulamalar klasik ızgara dizilimi yerine liste halinde gösteriliyor. Cihazın yan tarafındaki LED’li tuş, gelen arama veya bildirimlere göre farklı renklerde yanabiliyor ve aynı zamanda kullanıcı tarafından atanmış bir kısayolu da çalıştırabiliyor.

Clicks Communicator, 4,03 inç OLED ekran, 50 MP arka ve 24 MP ön kamera ve 4.000 mAh silikon karbon pil ile geliyor. Telefonda ayrıca, 3,5 mm kulaklık girişi, fiziksel sessize alma düğmesi ve microSD kart yuvası gibi günümüz modern telefonlarında yavaş yavaş ortadan kalkan özellikler de yer alıyor.

Clicks Communicator, ABD'de 499 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Erken alıcılar, 27 Şubat'tan önce 199 dolarlık bir ön ödeme yaparak ürünü 399 dolara satın alabiliyor.

