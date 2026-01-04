Blackberry tarzı klavyeli telefon Clicks Communicator tanıtıldı

Clicks Communicator özellikleri
Clicks Communicator, kendi hücresel bağlantısına sahip, tam donanımlı bir QWERTY klavyeyle gelen bağımsız bir akıllı telefon. Klavye tuşları, Clicks’in iPhone kılıflarındakilere kıyasla daha büyük ve tamamı dokunmatik hassasiyete sahip. Bu sayede klavye, aynı zamanda bir dokunmatik yüzey gibi de kullanılabiliyor.
Cihazın tasarım tarafında ise kişiselleştirme ön planda. Değiştirilebilir arka kapaklar sayesinde kullanıcılar Communicator’ın görünümünü diledikleri gibi değiştirebiliyor. Renk seçenekleri arasında zeytin yeşili yonca, kirli beyaz duman ve neredeyse siyah oniks bulunuyor.
Daha az dikkat dağıtıcı bir deneyim için Communicator, Niagara tabanlı minimalist bir launcher kullanıyor. Uygulamalar klasik ızgara dizilimi yerine liste halinde gösteriliyor. Cihazın yan tarafındaki LED’li tuş, gelen arama veya bildirimlere göre farklı renklerde yanabiliyor ve aynı zamanda kullanıcı tarafından atanmış bir kısayolu da çalıştırabiliyor.
Clicks Communicator, 4,03 inç OLED ekran, 50 MP arka ve 24 MP ön kamera ve 4.000 mAh silikon karbon pil ile geliyor. Telefonda ayrıca, 3,5 mm kulaklık girişi, fiziksel sessize alma düğmesi ve microSD kart yuvası gibi günümüz modern telefonlarında yavaş yavaş ortadan kalkan özellikler de yer alıyor.
Clicks Communicator, ABD'de 499 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Erken alıcılar, 27 Şubat'tan önce 199 dolarlık bir ön ödeme yaparak ürünü 399 dolara satın alabiliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/tech/851298/clicks-communicator-phone-blackberry-keyboard https://www.clicksphone.com/en/communicator Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: