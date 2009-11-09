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Blackberry'lere daha gelişmiş oyunlar yakında gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,3b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Blackberry'lere daha gelişmiş oyunlar yakında gelebilir
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Kanada merkezli RIM, yani Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu Blackberry'nin üreticisi, BlackBerry Developers Conference'ın da akıllı telefonlarının 3D oyunları desteklemesini sağlayan yeni Java SDK'I kullanıcılara sundu.

RIM'in yeni işletim sistemi Blackberry OS 5.0'a yönelik olan yayınlanan son Java SDK, OpenGL ES üzerinden 3D ile zenginleştirilmiş oyunlar, uygulamalar hazırlanmasına imkan veriyor. Bugünden itibaren geliştiricilerin ulaşabilecekleri yeni geliştirme kitinin şimdilik beta olduğunu belirtelim.

Bu SDK'nın 1 Nisan'da hayata geçen ve en büyük rakibi Apple'ın AppStore'una göre oldukça düşük sayılarda uygulamayı kullanıcılarına sunan Blackberry App World'deki uygulama sayısını da arttırması bekleniyor.


<a href="http://na.blackberry.com/eng/developers/devbetasoftware/javasdk5.jsp">RIM</a> Yorum Yaz
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