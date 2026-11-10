Blade Runner 2099 dizisinin yeni fragmanı yayınlandı: 25 Kasım'da geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Prime Video'nun merakla beklenen yeni bilim kurgu dizisi Blade Runner 2099'un final fragmanı yayınlandı. Efsane serinin devamı niteliğindeki yapım, 2049 filminin 50 yıl sonrasında geçiyor. Replikantların kontrolü aldığı bu gelecekte Hunter Schafer ve Oscar ödüllü Michelle Yeoh başrolleri paylaşıyor. Hikaye, şehrin kaderini değiştirecek dev bir komployu odağına alıyor. Merakla beklenen yapım, 25 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyicilerle buluşacak en heyecan verici dizilerden biri de Blade Runner 2099 olacak. Efsanevi bilim-kurgu serisi Blade Runner'ın hikâyesini kaldığı yerden devam ettirecek dizi, 25 Kasım'da Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak..Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Blade Runner 2099 için tanıtım çalışmalarını sürdüren Amazon, diziden son bir fragman daha paylaştı.

Blade Runner 2099, Replicantların Kontrolü Ele Geçirdiği Bir Gelecekte Geçiyor

Dizi, isminde yer alan 2099 ibaresinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi ikinci filmin (Blade Runner 2049) 50 yıl sonrasına taşıyor ve insanlar ile replicantlar arasındaki dengelerin tamamen değiştiği bir gelecek tasvir ediyor. Replicantların (insansı robotların) kontrolü ele geçirdiği bu dünyada, Blade Runner'lar, insan gibi gizlenen replicantları değil, kontrolden çıkan androidleri avlıyor.Dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor.

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Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu Blade Runner 2099, daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'a emanet edildi. Dizinin ilk bölümlerini ise Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetti.

Dizide Cora'yı, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hunter Schafer canlandırıyor. Artık ömrünün sonuna yaklaşmış bir replicant olan Olwen'e ise, Everything Everywhere All at Once ile Oscar kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Tom Burke, Dimitri Abold, Daniel Rigby gibi isimler eşlik ediyor.

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Blade Runner 2099 dizisinden yeni fragman geldi

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