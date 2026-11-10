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    Blade Runner 2099 dizisinin yeni fragmanı yayınlandı: 25 Kasım'da geliyor

    Bu ay Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Blade Runner 2099 dizisinden son fragman yayınlandı. Dizi, sevilen bilim-kurgu serisinin hikâyesini devam ettiriyor.

    Blade Runner 2099 dizisinden beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Bu yıl izleyicilerle buluşacak en heyecan verici dizilerden biri de Blade Runner 2099 olacak. Efsanevi bilim-kurgu serisi Blade Runner'ın hikâyesini kaldığı yerden devam ettirecek dizi, 25 Kasım'da Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak..Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Blade Runner 2099 için tanıtım çalışmalarını sürdüren Amazon, diziden son bir fragman daha paylaştı.

    Blade Runner 2099, Replicantların Kontrolü Ele Geçirdiği Bir Gelecekte Geçiyor

    Dizi, isminde yer alan 2099 ibaresinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi ikinci filmin (Blade Runner 2049) 50 yıl sonrasına taşıyor ve insanlar ile replicantlar arasındaki dengelerin tamamen değiştiği bir gelecek tasvir ediyor. Replicantların (insansı robotların) kontrolü ele geçirdiği bu dünyada, Blade Runner'lar, insan gibi gizlenen replicantları değil, kontrolden çıkan androidleri avlıyor.Dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor.

    Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu Blade Runner 2099, daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'a emanet edildi. Dizinin ilk bölümlerini ise Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetti.

    Dizide Cora'yı, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hunter Schafer canlandırıyor. Artık ömrünün sonuna yaklaşmış bir replicant olan Olwen'e ise, Everything Everywhere All at Once ile Oscar kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Tom Burke, Dimitri Abold, Daniel Rigby gibi isimler eşlik ediyor.

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