Blair Cadısı geri dönüyor: Yeni film orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek

Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiren Yeni Bir Blair Cadısı Filmi Hazırlanıyor
Normalde bu kadar popüler olan korku filmlerinin dev serilere dönüştürüldüğünü görmeye alışık olsak da Blair Cadısı için aynı senaryo mümkün olmadı. Aradan geçen yıllarda devam filmleri çekilmiş olsa da bunların hiçbiri beklenen etkiyi yaratmadı. Neticede seri uzun süre atıl kaldığı bir döneme girdi. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Çünkü şimdi, orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek yeni bir Blair Cadısı filmi hazırlanıyor.
Korku ustaları Jason Blum ve James Wan'ın yapımcı olarak yer alacağı bu yeni Blair Cadısı filmi, doğrudan bir devam filmi değil, bir "yeniden yorumlama" olacak. İlk filmin oyuncularının da yapımcı olarak katkı sunacağı filmi Dylan Clark yönetecek. Lionsgate, orijinal ekibin varlığının, serinin mirasını ve mitolojisini yeni nesle taşımaya yardımcı olacağını söylüyor.
Stüdyonun bu iddianın altını doldurup dolduramayacağını bekleyip göreceğiz. Ancak bu bekleyişin ne kadar süreceği bilinmiyor, çünkü stüdyo şimdilik net bir çıkış tarihi açıklamadı.