    Blair Cadısı geri dönüyor: Yeni film orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek

    Korku sinemasının modern klasiklerinden Blair Cadısı (The Blair Witch Project) geri dönüyor. Bir devam filmi değil bir yeniden yorum olacağı söylenen film, orijinal ekibi bir araya getiriyor.

    Blair Cadısı geri dönüyor: Yeni film orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek Tam Boyutta Gör
    Korku türünün bir alt kolu olarak ortaya çıkan buluntu film (found footage) türünün öncülerinden olan Blair Cadısı (The Blair Witch Project), ilk çıktığı dönemde büyük ses getirmiş, hatta bunun gerçek bir kayıt olduğu iddiaları bile bir kesim izleyicide karşılık bulmuştu. Bu yönüyle izleyenleri daha da korkutan film, aradan geçen 27 yılda korku sinemasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı; Öyle ki bugün artık korku sinemasının modern klasikleri arasında sayılıyor.

    Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiren Yeni Bir Blair Cadısı Filmi Hazırlanıyor

    Normalde bu kadar popüler olan korku filmlerinin dev serilere dönüştürüldüğünü görmeye alışık olsak da Blair Cadısı için aynı senaryo mümkün olmadı. Aradan geçen yıllarda devam filmleri çekilmiş olsa da bunların hiçbiri beklenen etkiyi yaratmadı. Neticede seri uzun süre atıl kaldığı bir döneme girdi. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Çünkü şimdi, orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek yeni bir Blair Cadısı filmi hazırlanıyor.

    Korku ustaları Jason Blum ve James Wan'ın yapımcı olarak yer alacağı bu yeni Blair Cadısı filmi, doğrudan bir devam filmi değil, bir "yeniden yorumlama" olacak. İlk filmin oyuncularının da yapımcı olarak katkı sunacağı filmi Dylan Clark yönetecek. Lionsgate, orijinal ekibin varlığının, serinin mirasını ve mitolojisini yeni nesle taşımaya yardımcı olacağını söylüyor.

    Stüdyonun bu iddianın altını doldurup dolduramayacağını bekleyip göreceğiz. Ancak bu bekleyişin ne kadar süreceği bilinmiyor, çünkü stüdyo şimdilik net bir çıkış tarihi açıklamadı.

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

