Bloodaxe'in ilk fragmanı yayınlandı: Vikings'in yaratıcısından yeni viking dizisi

Bloodaxe, 20 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak
Bloodaxe, 10. yüzyılda, yani Vikings dizisinde anlatılan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Vikinglerin efsanevi savaşçılarından Erik Bloodaxe ile karısı Gunnhild yer alıyor. Dizi, Erik'in Norveç tahtına yükselişini ekrana taşıyacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Jesper Christensen gibi isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: