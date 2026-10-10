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    Bloodaxe'in ilk fragmanı yayınlandı: Vikings'in yaratıcısından yeni viking dizisi

    Vikings ve The Tudors gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Michael Hurst, yeni bir viking dizisiyle geri dönüyor. Amazon Prime Video, Bloodaxe adını taşıyan dizinin ilk fragmanını yayınladı.

    Bloodaxe'in ilk fragmanı yayınlandı: Vikings'in yaratıcısından yeni viking dizisi Tam Boyutta Gör
    Vikings, The Tudors, Elizabeth gibi dikkat çekici tarihi dramalara imza atan ödüllü senarist Michael Hurst, Bloodaxe adını taşıyan yeni dizisiyle bir kez daha vikinglerin dünyasına dalıyor. Hurst'ün yaratıcısı olduğu Amazon Prime Video dizisi Bloodaxe'in ilk fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan bu fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de resmiyet kazandı.

    Bloodaxe, 20 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

    Bloodaxe, 10. yüzyılda, yani Vikings dizisinde anlatılan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Vikinglerin efsanevi savaşçılarından Erik Bloodaxe ile karısı Gunnhild yer alıyor. Dizi, Erik'in Norveç tahtına yükselişini ekrana taşıyacak.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Jesper Christensen gibi isimler yer alıyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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