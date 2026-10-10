Bloodaxe'in ilk fragmanı yayınlandı: Vikings'in yaratıcısından yeni viking dizisi

Film ve Dizi Editörü

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Film ve Dizi Editörü

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Tam Boyutta Gör Vikings, The Tudors, Elizabeth gibi dikkat çekici tarihi dramalara imza atan ödüllü senarist Michael Hurst, Bloodaxe adını taşıyan yeni dizisiyle bir kez daha vikinglerin dünyasına dalıyor. Hurst'ün yaratıcısı olduğu Amazon Prime Video dizisi Bloodaxe'in ilk fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan bu fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de resmiyet kazandı.

Bloodaxe, 20 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

Bloodaxe, 10. yüzyılda, yani Vikings dizisinde anlatılan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Vikinglerin efsanevi savaşçılarından Erik Bloodaxe ile karısı Gunnhild yer alıyor. Dizi, Erik'in Norveç tahtına yükselişini ekrana taşıyacak.

Netflix çok sayıda çalışanını işten çıkaracak 1 gün önce eklendi

Dizinin oyuncu kadrosunda Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Jesper Christensen gibi isimler yer alıyor.

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