    Bloomberg: Apple'ın yapay zekâlı sağlık koçu projesi iptal edildi

    Apple'ın doktoru taklit eden yapay zekâ sağlık koçu projesini rafa kaldırdığı iddia edildi. Şirket, geliştirdiği özellikleri tek paket yerine Health uygulamasına parça parça eklemeye hazırlanıyor.

    Bloomberg: Apple'ın yapay zekâlı sağlık koçu projesi iptal edildi
    Apple'ın, kullanıcılar için kişisel sağlık koçu gibi çalışacak ve bir doktoru "taklit edebilecek" yapay zekâ hizmetini artık piyasaya sürmeyeceği öne sürüldü. Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre şirket, son haftalarda henüz duyurulmamış bu girişimi küçültme kararı aldı. Bu kararın, servisler şefi Eddy Cue'nun sağlık bölümünü devraldığı organizasyon değişikliğinin ardından geldiği belirtiliyor.

    Geçen yıl ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın, gayriresmî olarak "Health+" adı verilen bir sistem üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Söz konusu hizmetin; iPhone kamerasıyla egzersiz formunu analiz etme, beslenme takibi yapma ve kullanıcıların sağlık verilerine göre yaşam tarzı önerileri sunma gibi özellikler içermesi planlanıyordu. Ayrıca şirketin, tıbbi durumları anlatan videolar ve eğitim içerikleri de hazırladığı öne sürülmüştü.

    Rekabet baskısı ve strateji değişikliği

    Habere göre Eddy Cue, Apple'ın sağlık ürünlerinde daha hızlı hareket etmesi ve rekabet gücünü artırması gerektiğini düşünüyor. Oura gibi rakiplerin iOS uygulamalarında sunduğu gelişmiş özelliklerin, Apple'ın mevcut planlarını geride bırakabileceği değerlendirilmiş.

    Bloomberg: Apple'ın yapay zekâlı sağlık koçu projesi iptal edildi
    Apple, tek parça bir yapay zekâ sağlık koçu yerine geliştirdiği özellikleri zaman içinde Health uygulamasına ayrı ayrı eklemeyi planlıyor. Kullanıcı verilerine dayalı öneriler ve hazırlanan videoların yılın erken dönemlerinde sunulabileceği belirtiliyor. Ayrıca şirketin, sağlık sorularını yanıtlayacak bir yapay zekâ sohbet botu üzerinde çalıştığı; uzun vadede ise bu görevlerin geliştirilmekte olduğu söylenen yeni nesil Siri sohbet botuna devredilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.
