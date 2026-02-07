Bloomberg: Apple'ın yapay zekâlı sağlık koçu projesi iptal edildi

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın, kullanıcılar için kişisel sağlık koçu gibi çalışacak ve bir doktoru "taklit edebilecek" yapay zekâ hizmetini artık piyasaya sürmeyeceği öne sürüldü. Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre şirket, son haftalarda henüz duyurulmamış bu girişimi küçültme kararı aldı. Bu kararın, servisler şefi Eddy Cue'nun sağlık bölümünü devraldığı organizasyon değişikliğinin ardından geldiği belirtiliyor.

iPhone 18 Pro Max daha büyük batarya ile gelebilir 19 sa. önce eklendi

Geçen yıl ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın, gayriresmî olarak "Health+" adı verilen bir sistem üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Söz konusu hizmetin; iPhone kamerasıyla egzersiz formunu analiz etme, beslenme takibi yapma ve kullanıcıların sağlık verilerine göre yaşam tarzı önerileri sunma gibi özellikler içermesi planlanıyordu. Ayrıca şirketin, tıbbi durumları anlatan videolar ve eğitim içerikleri de hazırladığı öne sürülmüştü.

Rekabet baskısı ve strateji değişikliği

Habere göre Eddy Cue, Apple'ın sağlık ürünlerinde daha hızlı hareket etmesi ve rekabet gücünü artırması gerektiğini düşünüyor. Oura gibi rakiplerin iOS uygulamalarında sunduğu gelişmiş özelliklerin, Apple'ın mevcut planlarını geride bırakabileceği değerlendirilmiş.

Tam Boyutta Gör Apple, tek parça bir yapay zekâ sağlık koçu yerine geliştirdiği özellikleri zaman içinde Health uygulamasına ayrı ayrı eklemeyi planlıyor. Kullanıcı verilerine dayalı öneriler ve hazırlanan videoların yılın erken dönemlerinde sunulabileceği belirtiliyor. Ayrıca şirketin, sağlık sorularını yanıtlayacak bir yapay zekâ sohbet botu üzerinde çalıştığı; uzun vadede ise bu görevlerin geliştirilmekte olduğu söylenen yeni nesil Siri sohbet botuna devredilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Bloomberg: Apple'ın yapay zekâlı sağlık koçu projesi iptal edildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: