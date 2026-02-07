Bloomberg: Apple'ın yapay zekâlı sağlık koçu projesi iptal edildi

Geçen yıl ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın, gayriresmî olarak "Health+" adı verilen bir sistem üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Söz konusu hizmetin; iPhone kamerasıyla egzersiz formunu analiz etme, beslenme takibi yapma ve kullanıcıların sağlık verilerine göre yaşam tarzı önerileri sunma gibi özellikler içermesi planlanıyordu. Ayrıca şirketin, tıbbi durumları anlatan videolar ve eğitim içerikleri de hazırladığı öne sürülmüştü.
Rekabet baskısı ve strateji değişikliği
Habere göre Eddy Cue, Apple'ın sağlık ürünlerinde daha hızlı hareket etmesi ve rekabet gücünü artırması gerektiğini düşünüyor. Oura gibi rakiplerin iOS uygulamalarında sunduğu gelişmiş özelliklerin, Apple'ın mevcut planlarını geride bırakabileceği değerlendirilmiş.