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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, yapay zeka veri merkezlerini uzaya taşımak amacıyla Blue Origin ile anlaştı. Project Suncatcher projesiyle Google, gelişmiş yapay zeka işlemcilerini taşıyan uyduları 2029'da New Glenn roketiyle yörüngeye gönderecek. Bu adımla uzaydaki yoğun güneş ışığından yararlanılarak, Dünya'daki yüksek enerji ve soğutma maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Ancak kozmik radyasyon, uzayda soğutma zorluğu ve yüksek maliyetler projenin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Google, yapay zeka altyapısını uzaya taşıma hedefi doğrultusunda Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ile iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Google'ın yapay zeka sunucularını taşıyan uydular, 2029'un ilk çeyreğinde Blue Origin'in New Glenn roketiyle yörüngeye gönderilecek. Bu görev, şirketin Project Suncatcher projesi için gerçekleştirilecek ilk özel ağır yük fırlatması olacak.

Google'ın uzayda veri merkezi projesi

Google'ın Project Suncatcher adını verdiği proje, uzun vadede yapay zeka hesaplama altyapısını uzaya taşımayı hedefliyor. Şirket, bu yaklaşımın temelinde yörüngedeki yoğun güneş ışığından yararlanarak veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayabilme fikrinin bulunduğunu belirtiyor. Böylece geleneksel veri merkezlerinin elektrik şebekeleri, arazi ve soğutma sistemleri üzerindeki yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Blue Origin ile yapılan anlaşma kapsamında New Glenn roketi, Google'ın Tensor Processing Unit (TPU) işlemcilerini ve veri merkezi sunucularını taşıyan uyduları Güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirecek. Şirketlerin açıklamasına göre her bir uydu, hesaplama kapasitesi bakımından yaklaşık bir veri merkezi sunucu rafına karşılık gelecek donanıma sahip olacak.

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Google, proje kapsamında ilk yapay zeka sunucu uydusunu Ekim 2026'da uzaya göndermişti. Ancak bu görev, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen ve farklı yüklerin de taşındığı ortak bir fırlatmanın parçasıydı. New Glenn ile yapılacak görev ise Project Suncatcher için ayrılmış ilk ağır yük fırlatması olacak.

İlk uydu görevinde Google, TPU işlemcilerini başarıyla çalıştırdı ve uydu üzerindeki Gemma 4 yapay zeka modelini kullanarak bir haiku oluşturdu. Daha sonra bu şiir Dünya'ya iletildi.

Uzayda yapay zeka veri merkezi kurmanın zorlukları

Project Suncatcher'ın hedefleri iddialı olsa da uzayda büyük ölçekli veri merkezleri kurmanın önünde önemli mühendislik engelleri bulunuyor. Bunların başında soğutma geliyor. Dünya'daki veri merkezlerinde kullanılan geleneksel hava veya sıvı soğutma yöntemleri uzay ortamında aynı şekilde uygulanamıyor. Uzay boşluğunda ısı, borular ve geniş yüzeyli paneller aracılığıyla ışınım yoluyla dışarı aktarılmak zorunda. Özellikle yüksek güç tüketen yapay zeka işlemcilerinin ürettiği ısı ölçeklendirmeyi zorlaştırıyor.

Bir diğer önemli sorun ise kozmik radyasyon. Uzayda bulunan yüksek enerjili parçacıklar, elektronik bileşenlerde veri hatalarına neden olabiliyor. Dijital verilerdeki 0 ve 1 değerlerinin değişmesi sistemlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrudan etkileyebilir.

Fırlatma maliyetleri de projenin önündeki önemli engellerden biri. Örneğin bir Falcon 9 fırlatmasının maliyeti yaklaşık 74 milyon dolar seviyesinde. Üstelik roketin taşıma kapasitesi, büyük ölçekli bir veri merkezi kurmak için gereken donanımın yalnızca sınırlı bir bölümünü yörüngeye ulaştırmaya yetiyor. Bu nedenle tek bir uydudan binlerce uydudan oluşan bir ağa geçiş yapmak hem yüksek finansman hem de uzun yıllar sürecek mühendislik çalışmaları gerektiriyor.

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Blue Origin, Google'ın yapay zeka uydularını uzaya taşıyacak

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