Blue Origin, dev roketi New Glenn’in fırlatılışını 2027'ye erteledi

Yapay Zeka Özeti:
- Blue Origin, dev roketi New Glenn'in fırlatma tarihini ertelediğini duyurdu. Mayıs ayında yaşanan patlamada Florida'daki fırlatma rampası ağır hasar görmüştü. Tesisin onarımı olumsuz hava şartları sebebiyle uzayınca, şirketin yeni hedefi Ocak 2027 oldu. Bu gecikme, Amazon'un yörüngeye fırlatmayı planladığı internet uydularının takvimini de doğrudan etkiliyor. Yöneticiler, roketi yeniden gökyüzüyle buluşturmayı en büyük öncelik olarak tanımlıyor.
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Fırlatma 2027’ye kaldı
Şirketin CEO'su Dave Limp'in çalışanlara gönderdiği şirket içi bilgilendirme notuna göre fırlatma tarihi Ocak 2027'ye alındı. CNBC ve Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre ertelemenin temel nedeni, Florida'daki fırlatma tesisinin yeniden inşa sürecinde yaşanan gecikmeler.
Şirketin New Glenn fırlatma rampası, Mayıs 2026'da gerçekleştirilen bir motor ateşleme testi sırasında meydana gelen patlamada ağır hasar görmüştü. New Glenn'in söz konusu görevde Amazon'un uzay tabanlı internet hizmeti Leo için 48 uyduyu yörüngeye taşıması planlanıyordu.
Patlamanın ardından Blue Origin, fırlatma tesisini onarmak ve rampanın yapılandırmasını yeniden düzenlemek için çalışmalara başladı. Ancak özellikle yaz aylarında etkili olan olumsuz hava koşulları yeniden inşa çalışmalarının planlanandan uzun sürmesine neden oldu.
Jeff Bezos aralık ayını işaret etmişti
Ancak CEO Dave Limp'in çalışanlara gönderdiği son bilgilendirmeye göre yeni takvim, önceki hedefin yaklaşık 10 gün ötesine kaydı. Limp, ertelemenin şirketin bugüne kadar elde ettiği ilerlemeyi gölgelememesi gerektiğini belirterek New Glenn'i yeniden uçurmanın Blue Origin için en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
Limp ayrıca ekibin yalnızca altı ay içerisinde, normal şartlarda yıllar sürebileceği düşünülen çalışmaları tamamladığını ifade etti.
New Glenn'in yeniden uçuş tarihinin ertelenmesi aynı zamanda Amazon'un Leo uydu internet projesini de etkiliyor. Amazon, yörüngeye yerleştirmeyi planladığı uyduların bir bölümünü Blue Origin'in roketleriyle taşımayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: