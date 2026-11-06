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    Blue Origin, New Glenn roketini büyütüyor: Yeni motor ve üçüncü aşama geliyor

    Blue Origin, New Glenn roketine Ay ve derin uzay görevleri için üçüncü aşama ekliyor. Şirket ayrıca BE-4'ten daha güçlü ve dörtte bir maliyetli yeni Northstar motorunu duyurdu.

    Blue Origin, New Glenn roketini büyütüyor: Yeni motor tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketinin yeteneklerini önemli ölçüde artıracak GS3 adlı üçüncü aşamayı geliştirdiğini duyurdu. Şirketin 5 Kasım'da açıkladığı yeni aşama, roketin yalnızca uyduları yörüngeye taşımakla kalmayıp Ay ve derin uzay görevlerinde de daha etkin kullanılmasını sağlayacak.

    New Glenn şu anda iki aşamalı bir roket olarak görev yapıyor. Standart 7x2 konfigürasyonunda ilk aşamada yedi adet BE-4 motoru, ikinci aşamada ise iki adet BE-3U motoru bulunuyor. Yaklaşık 98 metre yüksekliğindeki roket, alçak Dünya yörüngesine (LEO) 45 ton, jeostatik transfer yörüngesine (GTO) ise 13 ton yük taşıyabiliyor.

    Blue Origin, daha önce New Glenn'in 9x4 olarak adlandırılan daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını açıklamıştı. İlk aşamada dokuz BE-4, ikinci aşamada ise dört BE-3U motoru kullanacak bu versiyonun yaklaşık 122 metre yüksekliğinde olması planlanıyor. Şirketin verilerine göre 9x4 versiyonu, LEO'ya 70 ton, GTO'ya ise 14 ton yük taşıyabilecek.

    GS3 üçüncü aşaması hem 7x2 hem de 9x4 konfigürasyonlarında kullanılabilecek. Böylece New Glenn'in farklı görevler için daha esnek biçimde yapılandırılması mümkün olacak.

    Ay ve derin uzay görevlerini kolaylaştıracak

    GS3, Blue Origin'in Ay iniş araçları için geliştirdiği BE-7 motorundan güç alacak. Sıvı hidrojen ve sıvı oksijen kullanan bu motor, özellikle uzay ortamındaki operasyonlar için optimize edildi. Üçüncü aşamanın hafif olması gerektiğinden büyük ölçüde kompozit malzemelerden üretilmesi planlanıyor.

    Blue Origin, New Glenn roketini büyütüyor: Yeni motor tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    GS3'ün en önemli özelliklerinden biri, uyduları doğrudan jeostatik yörüngeye yerleştirebilmesi ve Dünya'nın yerçekiminden kurtulmayı gerektiren görevleri desteklemesi. Blue Origin'in açıkladığı taşıma kapasitelerine göre GS3 ile donatılmış standart New Glenn, jeostatik yörüngeye doğrudan 8 ton, Ay'a transfer yörüngesine (TLI) ise 10 ton yük taşıyabilecek.

    Daha büyük 9x4 versiyonunda bu kapasiteler sırasıyla 14 ve 20 tona çıkacak. Böylece özellikle ağır bilimsel yüklerin Ay'a ve daha uzak hedeflere gönderilmesi kolaylaşacak. Şirket, üçüncü aşamanın önemli miktarda yükü doğrudan Ay transfer yörüngesine ulaştırarak yolculuk süresini kısaltabileceğini ve uzay aracının yörüngedeki operasyonları için daha fazla yakıt bırakabileceğini belirtiyor.

    Blue Origin, üçüncü aşamanın ilk görevini 2028 yılında bir devlet müşterisi için gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, müşterinin kimliğini açıklamazken Ay çevresindeki ve Dünya-Ay arasındaki uzay bölgesindeki görevler için şimdiden anlaşma yapıldığını bildirdi.

    Blue Origin CEO'su Dave Limp’in açıklamalarına göre şirketin uzun vadeli hedefi New Glenn'i yılda 1.000'den fazla kez fırlatabilmek.

    Northstar motoru duyuruldu

    Blue Origin'in duyurduğu ikinci önemli yenilik ise New Glenn'in ilk aşamasında kullanılan BE-4 motorunun yerini alması planlanan Northstar oldu. Şirket, yeni motorun üretimini daha kolay ve ekonomik hale getirirken itiş gücünü de artırmayı hedefliyor.

    Blue Origin, New Glenn roketini büyütüyor: Yeni motor tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Northstar, BE-4 gibi sıvı metan ve sıvı oksijen kullanan bir motor. Oksijen açısından zengin kademeli yanma çevrimi ve tek şaftlı turbo pompa mimarisini koruyan motor, daha sade bir tasarımla geliştirildi.

    Blue Origin'in verdiği bilgilere göre Northstar, BE-4'e kıyasla yüzde 30 daha hafif ve yüzde 50 daha az parçaya sahip olacak. Ayrıca motorun parçalarının yaklaşık yüzde 65'i 3D baskı yöntemiyle üretilebilecek. İtiş gücü ise BE-4'ün 640 bin libre-kuvvetlik (lbf) değerinden 715 bin libre-kuvvete yükseltilecek.

    Yeni motorun en dikkat çekici avantajlarından biri de üretim maliyeti. Blue Origin, Northstar'ı BE-4'ün yaklaşık dörtte biri maliyetle üretebileceğini öngörüyor. Üretim süreçlerindeki iyileştirmeler sayesinde motorun montajının bir günden kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

    Şirket, Northstar programının onaylanmasından geliştirme testlerine geçilmesine kadar geçen sürenin yalnızca 11 ay olduğunu açıkladı. Motorun test ateşleme çalışmalarına da başlandı. Ancak Blue Origin, Northstar'ın ilk kez ne zaman bir roket üzerinde uçacağını henüz açıklamadı.

    Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/blue-origin-announces-3rd-stage-for-its-powerful-new-glenn-rocket-and-a-new-engine https://www.blueorigin.com/news/introducing-northstar-new-booster-engine
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