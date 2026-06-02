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    Blue Origin, patlayan roketi yüzünden aylarca yeni fırlatma yapamayacak

    Blue Origin'in New Glenn roketi için yapılan motor testi sırasında yaşanan patlama, fırlatma rampasında ağır hasara yol açtı. Kazanın Amazon ve NASA projelerini de etkilemesi bekleniyor.

    Jeff Bezos'un SpaceX'e rakip olmayı hedefleyen uzay şirketi Blue Origin, ciddi problemler yaşamaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi şirketin geçtiğimiz günlerde Florida'da gerçekleştirdiği fırlatma testi sırasında büyük bir patlama gerçekleşti ve 98 metrelik dev New Glenn roketi fırlatma rampasında patladı. Blue Origin'e hem finansal hem de prestij açısından büyük zarar veren bu patlama, şirketin gelecek planlarını da sekteye uğratacak gibi görünüyor.

    Reuters'in sektör kaynaklarından aldığı bilgilere göre patlama sırasında sadece New Glenn roketi değil fırlatma rampası da ciddi hasar gördü. İlk değerlendirmeler, tesisin yeniden tam kapasiteyle çalışır hâle gelmesinin en az altı ay sürebileceğine işaret ediyor.

    Amazon'un Uydu Projesi de NASA'nın Artemis Programı da Tehlikeye Girebilir

    Yaşanan gecikme en çok Amazon'un uydu internet projesini etkileyebilir. Starlink'e rakip bir uydu ağı kurmayı hedefleyen şirket, bu amaç doğrultusunda 3.200'den fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmeye çalışıyor. Bu süreçte New Glenn roketlerinin düzenli uçuşlar gerçekleştirmesi kritik önem taşıyordu. Ancak roketlerin şimdi aylarca havalanamayacak olması, Amazon'un hedeflediği takvimi riske tutturmasını imkânsız hâle getirebilir.

    New Glenn'in bu yıl içerisinde Blue Origin'in "Blue Moon" adlı Ay iniş aracını da uzaya taşıması planlanıyordu. Ayrıca NASA kısa süre önce şirkete Artemis programı kapsamında Ay'a gönderilecek iki keşif aracı için yeni bir sözleşme de vermişti. Bu nedenle yaşanan aksaklığın NASA'nın bazı Ay görevleri üzerinde de etkili olacağı düşünülüyor.

    Blue Origin tarafından yaşanan bu aksaklıklar, SpaceX'in sektördeki konumunu daha da güçlendirmiş oldu. Ancak uzmanlar, uzay endüstrisinin birden fazla fırlatma sağlayıcısına ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, yaşanan olayın Blue Origin için ciddi bir darbe olsa da şirketin uzun vadeli hedeflerini tamamen değiştirmesinin beklenmediğini söylüyor.

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