Bluesky akış sayfanızı yapay zekâ ile belirleyecek

Bluesky akışları değişiyor
Yapılan açıklamaya göre geleneksel sosyal medyada bulunan tercihli akış sayfası düzeninin aksine Bluesky platformunda kullanıcılar akış sayfalarını yapay zekâ ile belirleyecek. Attie adı verilen yeni yapay zekâ asistanı bu işlem için geliştirildi.
Ajan tabanlı sosyal uygulama olarak tanımlanan Attie, firmanın açık kaynak AT Protocol çerçevesini temel alıyor ve kullanıcının kendisine verdiği komutlara göre akış sayfasını optimize edebiliyor. Örneğin ajan altyapısı ve açık protokol tasarımı ile ilgilenen hesaplardan gönderiler ya da elektronik müzik ile uğraşan hesaplardan gönderiler şeklinde komutlarınız hızlı bir şekilde akış sayfanızı şekillendiriyor. Üstelik dinamik olduğu için kullanıcılar istediği zaman akışlarını değiştirebiliyor.
Davet usülü test edilebilen Attie, harici bir uygulama ve kullanıcılar isterse hesaplarından ayırabiliyor. Bununla birlikte firmanın yatırımı olduğu için önümüzdeki dönemde akış sayfası optimize etme haricinde farklı görevler de üstlenebileceği konuşuluyor.
