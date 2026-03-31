    Bluesky akış sayfanızı yapay zekâ ile belirleyecek

    Bluesky girişiminin açık kaynak protokoller üzerinde geliştirdiği Attie adlı yapay zekâsı yavaş yavaş platforma entegre olmaya başladı. İlk görevi ise akış sayfasını şekillendirmek. 

    Twitter bünyesinde deneysel olarak başlayan ancak Jack Dorsey'in patronluk koltuğunu bırakmasının ardından başına geçtiği Bluesky ağı 40 milyon kullanıcıyı geride bırakırken mütevazi güncellemeler almaya devam ediyor. Bu kez odakta yapay zekâ var.

    Bluesky akışları değişiyor

    Yapılan açıklamaya göre geleneksel sosyal medyada bulunan tercihli akış sayfası düzeninin aksine Bluesky platformunda kullanıcılar akış sayfalarını yapay zekâ ile belirleyecek. Attie adı verilen yeni yapay zekâ asistanı bu işlem için geliştirildi.

    Ajan tabanlı sosyal uygulama olarak tanımlanan Attie, firmanın açık kaynak AT Protocol çerçevesini temel alıyor ve kullanıcının kendisine verdiği komutlara göre akış sayfasını optimize edebiliyor. Örneğin ajan altyapısı ve açık protokol tasarımı ile ilgilenen hesaplardan gönderiler ya da elektronik müzik ile uğraşan hesaplardan gönderiler şeklinde komutlarınız hızlı bir şekilde akış sayfanızı şekillendiriyor. Üstelik dinamik olduğu için kullanıcılar istediği zaman akışlarını değiştirebiliyor.

    Davet usülü test edilebilen Attie, harici bir uygulama ve kullanıcılar isterse hesaplarından ayırabiliyor. Bununla birlikte firmanın yatırımı olduğu için önümüzdeki dönemde akış sayfası optimize etme haricinde farklı görevler de üstlenebileceği konuşuluyor.   

    halogen666 5 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

