2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Twitter’da uzun süredir olan trend topic özelliği Bluesky’a geldi. Platform, artık kullanıcılar arasında hangi konuların popüler olduğunu bilmenizi sağlayacak trend konuların bir listesini gösterecek.

Soruşturma bitti: Threads, Türkiye’de erişime açılacak 3 hf. önce eklendi

Bluesky'a trend topic özelliği geldi

Bluesky’da trendlere mobil uygulamada ekranın alt kısmında, webde sol kenar çubuğunda görünen arama simgesini (büyüteç) seçerek erişebiliyorsunuz. Trend ve Önerilen konuların listeleri, arama çubuğunun altında görünüyor. Herhangi bir konuya dokunduğunuzda, ilgili gönderilere erişiyorsunuz. Sessiz aldığınız kelimeleri içeren konular gösterilmiyor.

Bluesky, yakın zamanda 25 milyon kullanıcıyla büyük bir dönüm noktasına ulaştı. Threads ve X kadar büyük bir platform değil ve hala birçok özellik (gönderi düzenleme, onay rozeti, hesap gizleme gibi) yok.

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Bluesky, yeni özelliğiyle gündemi takip etmeyi kolaylaştıracak