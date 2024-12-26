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    Bluesky, yeni özelliğiyle gündemi takip etmeyi kolaylaştıracak

    Bluesky, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birinin (trend topic) eklendiğini duyurdu. Sosyal platformda gündem başlıkları kolayca takip edilebilecek. 
    bluesky trend topic gündem Tam Boyutta Gör
    Twitter’da uzun süredir olan trend topic özelliği Bluesky’a geldi. Platform, artık kullanıcılar arasında hangi konuların popüler olduğunu bilmenizi sağlayacak trend konuların bir listesini gösterecek.

    Bluesky'a trend topic özelliği geldi

    Bluesky’da trendlere mobil uygulamada ekranın alt kısmında, webde sol kenar çubuğunda görünen arama simgesini (büyüteç) seçerek erişebiliyorsunuz. Trend ve Önerilen konuların listeleri, arama çubuğunun altında görünüyor. Herhangi bir konuya dokunduğunuzda, ilgili gönderilere erişiyorsunuz. Sessiz aldığınız kelimeleri içeren konular gösterilmiyor.

    Bluesky, yakın zamanda 25 milyon kullanıcıyla büyük bir dönüm noktasına ulaştı. Threads ve X kadar büyük bir platform değil ve hala birçok özellik (gönderi düzenleme, onay rozeti, hesap gizleme gibi) yok.

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    4S14N_HUNT3R 22 dakika önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 5 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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