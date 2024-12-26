Bluesky, yeni özelliğiyle gündemi takip etmeyi kolaylaştıracak

Bluesky'a trend topic özelliği geldi
Bluesky’da trendlere mobil uygulamada ekranın alt kısmında, webde sol kenar çubuğunda görünen arama simgesini (büyüteç) seçerek erişebiliyorsunuz. Trend ve Önerilen konuların listeleri, arama çubuğunun altında görünüyor. Herhangi bir konuya dokunduğunuzda, ilgili gönderilere erişiyorsunuz. Sessiz aldığınız kelimeleri içeren konular gösterilmiyor.
Bluesky, yakın zamanda 25 milyon kullanıcıyla büyük bir dönüm noktasına ulaştı. Threads ve X kadar büyük bir platform değil ve hala birçok özellik (gönderi düzenleme, onay rozeti, hesap gizleme gibi) yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.